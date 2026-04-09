利用生成式商业智能代理革新人力资源人员分析

在 IBM 内部，人力资源部门面临着一个挑战：在整个公司范围内推广数据驱动的文化。

IBM 的人力资源组织已为人员分析奠定了坚实的基础。数据已整合至湖仓一体，自助式仪表板也已向公司内获得授权的用户推出。因此，随着 IBM 员工越来越习惯于使用商业智能报告访问人员数据，采用率稳步增长，每年增长超过 20%。 但增长带来了新的挑战。

随着使用范围从人力资源分析师扩展到业务领导者、经理及其他非技术用户，仅靠仪表板已不足以满足需求变得愈发明显。这些用户并非每天与人力资源数据打交道。他们并不总是清楚应应用哪些筛选条件、指标如何定义，或针对某个问题应打开哪个仪表板。而且，关于员工队伍的问题很少是单一维度的；它们往往带有背景信息且细微复杂，通常需要多个数据点来解读。

人力资源团队仍需花费宝贵时间为他人解读数据，而领导者则在努力应对复杂的仪表板。需求很明确：让员工数据变得可访问、直观、互动，并嵌入日常工作流程，同时减少对分析师的过度依赖。若不实现这一转变，IBM 将面临工作流放缓的风险，这要么源于运营效率低下，要么源于决策信息不充分。