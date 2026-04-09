利用生成式商业智能代理革新人力资源人员分析

IBM HR 如何通过采用 watsonx BI 寻求扩展人员分析
在 IBM 内部，人力资源部门面临着一个挑战：在整个公司范围内推广数据驱动的文化。
IBM 的人力资源组织已为人员分析奠定了坚实的基础。数据已整合至湖仓一体，自助式仪表板也已向公司内获得授权的用户推出。因此，随着 IBM 员工越来越习惯于使用商业智能报告访问人员数据，采用率稳步增长，每年增长超过 20%。 但增长带来了新的挑战。
随着使用范围从人力资源分析师扩展到业务领导者、经理及其他非技术用户，仅靠仪表板已不足以满足需求变得愈发明显。这些用户并非每天与人力资源数据打交道。他们并不总是清楚应应用哪些筛选条件、指标如何定义，或针对某个问题应打开哪个仪表板。而且，关于员工队伍的问题很少是单一维度的；它们往往带有背景信息且细微复杂，通常需要多个数据点来解读。
人力资源团队仍需花费宝贵时间为他人解读数据，而领导者则在努力应对复杂的仪表板。需求很明确：让员工数据变得可访问、直观、互动，并嵌入日常工作流程，同时减少对分析师的过度依赖。若不实现这一转变，IBM 将面临工作流放缓的风险，这要么源于运营效率低下，要么源于决策信息不充分。
试点于 2025 年第三季度启动，在用户提交的问题样本上达到了 89.26% 的准确率，使组织对分析质量充满信心。结合透明的推理过程和清晰的消歧说明，用户能够理解每个答案是如何生成的，并优化自己的问题，从而建立起对系统输出结果的信任。
初步业务用户反馈，通过直观的对话式界面访问数据，无需使用传统静态 BI 工具的复杂性，从汇总级人才数据获取答案的时间从数天缩短至数分钟。
IBM 通过试点采用 watsonx BI，开始转变其商业智能与分析的方法。 watsonx BI 产品提供能够释放数据价值的生成式商业智能智能体 (GenBI)。借助其对话式界面，领导者和业务经理只需使用自然语言提问。系统即可提供可解释的答案。
watsonx BI 的基础在于其架构：一个受治理的语义层，该语义层嵌入了人力资源逻辑，定义了指标、筛选条件、人群和业务背景，以提供与组织数据治理结构相一致的、可解释且一致的分析。一个集中式、经 AI 增强的指标目录作为单一可信信息源，消除了临时计算，使整个企业能够自信地访问数据。
同样重要的是，watsonx BI 利用了 IBM 的既有投资：已存储在企业湖仓一体中的数据以及 Cognos 等现有报告框架得以无缝复用，从而减少了重复工作，加速了采用。各工具之间因此保持了连续性，基础设施转变为可扩展人员分析的战略推动者。
watsonx BI 通过展示其工作过程的 AI，加速了商业智能，使您能够理解“结果”背后的“原因”。它提供了从问题到解释的清晰、逻辑路径，展示其如何解读您的查询，包括所查阅的数据源、使用的列、应用的筛选条件，甚至执行的完整 SQL Query 语句。
最初六个月的试用结果令人鼓舞：业务领导者无需再等待数天才能获得报告；他们能迅速得到答案。 人力资源团队减少了应对重复性数据请求的时间，从而能将更多精力投入战略性咨询。 最后，随着 watsonx BI 实现数据增强的自动化，且解释遵循受治理的业务逻辑，人员分析的效率也得到了提升。
我们的人员分析团队对 watsonx BI 的试点，引发了 IBM 探索人员数据处理新方式的转变。得益于自动化的 Data Preparation，IBM 的初始用户现在能够快速获取数据。例如，领导者可以请求比较不同业务单元和地域的关键技能分布情况，并获得具有上下文背景的答案。 这种变革性的方法并非人力资源领域独有，未来也可应用于其他领域。原因如下：
通过成为自身的“零号客户”，IBM 验证了受治理的生成式商业智能不仅能作为工具服务于企业工作流，更能作为一种全新的数据思维方式。IBM 人力资源部门与 watsonx BI 试点的旅程，不仅是一个成功案例，更是企业分析未来的蓝图。
IBM 是一家跨国科技公司，其悠久历史可以追溯到 1911 年。IBM 服务于全球多元化的客户群体，在云计算、AI、数据分析和咨询领域提供广泛的产品与服务。IBM 以致力于创新而闻名，尤其注重研发投入。其人才队伍由专业精英组成，为公司创造了可观收益并奠定了在科技行业的显著影响力。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 3 月。
IBM、IBM 徽标和 watsonx 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。