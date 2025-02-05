IBM 软件支持和站点可靠性工程

IBM 软件支持团队负责处理整个客户端堆栈中的复杂技术问题。该团队的工作效率非常关键，以确保他们将时间用于正确的问题上，从而提供世界一流的客户体验。尽管解决问题可能需要大量人力，但人力技能可以得到增强。这就是他们采用 watsonx 来帮助提高工作效率、优化问题转移并缩短解决时间的原因。

整个支持组织都受到了巨大影响。首先，他们构建并设计了 AI 解决方案，以解决大量可自动化的支持工作量。

自动化功能可以识别客户用例的解决方案，这些解决方案可通过各种 IBM 技术资产（包括 IBM 产品文档和技术说明）加以解决。通过单个客户端交互，可以识别生成式答案，其中包含来自 IBM 文档或技术说明的信息，以解决疑问或问题。

基于 watsonx 构建的 AI 通过自动执行日常任务、简化诊断和划分关键用例的优先级来增强支持效率。通过自动响应和翻译，基于 IBM watsonx.ai 构建的 AI让工程师腾出时间来解决复杂的问题。此外，Analyze SW Support 能够分析大量数据集并识别模式，从而加快解决问题。

这使得支持工程师能够精准地专注于他们的专业任务，并在他们最擅长的领域表现出色。他们已经确定了 AI 在提高效率方面的若干优势，以简化支持流程、缩短响应时间并为客户提供出色的服务。