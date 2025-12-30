作为技术与咨询领域的国际领导者，IBM 认识到必须把握关键机遇，对其人力资源系统进行现代化改造与规模化扩展，以更好地服务全球员工队伍。

业务覆盖 175 个国家的 IBM，需要一套统一、可扩展且能随业务和员工需求持续演进的人力资源解决方案。IBM 原有的人力资源系统在集成性、扩展性和灵活性方面存在不足，无法支持公司持续变化的需求与未来的宏伟规划。

IBM 致力于打造无缝集成、AI 驱动的人力资源生态系统，助力团队更快速、更智能地决策，同时为员工提供更一致的服务体验。

原有人力资源系统包含逾 1,000 个接口，导致数据孤岛、效率低下及高昂的维护成本。入职、员工福利和工时管理等关键人力资源流程日益碎片化，员工需要操作多个系统才能完成常规任务。