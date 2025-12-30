IBM 将下一代生成式 AI 应用于 175 个国家 30 万名员工的管理
作为技术与咨询领域的国际领导者，IBM 认识到必须把握关键机遇，对其人力资源系统进行现代化改造与规模化扩展，以更好地服务全球员工队伍。
业务覆盖 175 个国家的 IBM，需要一套统一、可扩展且能随业务和员工需求持续演进的人力资源解决方案。IBM 原有的人力资源系统在集成性、扩展性和灵活性方面存在不足，无法支持公司持续变化的需求与未来的宏伟规划。
IBM 致力于打造无缝集成、AI 驱动的人力资源生态系统，助力团队更快速、更智能地决策，同时为员工提供更一致的服务体验。
原有人力资源系统包含逾 1,000 个接口，导致数据孤岛、效率低下及高昂的维护成本。入职、员工福利和工时管理等关键人力资源流程日益碎片化，员工需要操作多个系统才能完成常规任务。
面对超过 30 万的全球员工，IBM 需要能够与 AI 发展同步快速扩展的人力资源解决方案。为应对这一挑战，IBM 人力资源部门与首席信息官 (CIO) 办公室共同主导了战略性转型项目，并由 IBM Consulting 与 SAP 作为实施合作伙伴。在高级副总裁兼首席人力资源官 Nickle LaMoreaux 的战略指引下， 该项目旨在构建无缝集成、AI 驱动且精准匹配 IBM 业务需求的人力资源生态系统。
在 LaMoreaux 的领导下，智能化转型将智能自动化、员工赋能和全球一致性置于核心地位。
作为在人力资源基础设施领域享有盛誉且长期合作的伙伴，SAP 为 IBM 提供了构建互利平台的机会。新人力资源解决方案旨在增强自动化、精简工作流程、提升使用率，并为全球团队提供统一体验。
历时两年半，IBM 人力资源部门与 CIO 办公室主导设计了定制化 AI 驱动人力资源平台并建立治理体系。IBM Consulting 与 SAP 共同实施该解决方案，其架构与服务模式均围绕 IBM 运营需求量身打造。
项目团队部署了 SAP SuccessFactors 核心解决方案（涵盖更广泛的 SAP 商务套件），包括员工核心管理、薪酬核算、薪酬激励、继任与发展、入职管理、绩效目标及时间追踪模块。 此次实施不仅实现了 IBM 人力资源生态系统的现代化，更全面展示了 IBM 在 SAP 商务套件领域的综合能力。为提升使用率，IBM 推出基于 SAP Build Work Zone 构建的集中门户 “HR Zone”，通过角色化体验简化人力资源工具访问流程。为扩展功能，IBM 集成了五大互补平台：DocuSign、SAP Analytics Cloud、SAP Datasphere、SAP Enable Now 及 OpenText Magellan。
IBM 的人力资源变革为整个组织带来了可量化的影响。先进人工智能、智能自动化与统一平台共同构建了更高效、更敏捷的人力资源服务体系。随着系统日益精简与智能工具普及，团队能更从容应对业务变化，以更快的响应速度、更清晰的执行路径和更灵活的运营模式开展工作。
通过嵌入 AI 驱动自动化机制并实施针对性行为设计，IBM 打造了优化且人性化的人力资源环境。
最终建成的解决方案使 IBM 人力资源部门能够通过全球统一且支持本地适配的平台，持续创造长期商业价值。初期成果包括：精准的薪酬核算执行，以及 4,000 余名预招聘人员的无缝入职。
此次转型规模巨大。数据迁移涵盖 30 万员工及超过 11 年的薪酬历史记录。IBM 部署了 141 项自动化流程，有效减少人工操作、降低错误率，并加速了入职办理、员工调岗及休假申请等流程。
IBM 人力资源技术、AI 与自动化总监普加·库马尔对此转型分享见解时表示：“我们完成了 IBM 史上最复杂的人力资源转型之一——迁移了超过 11 年的薪酬数据，部署了 141 项自动化流程，并实现了 100% 的系统运行稳定性。其强大之处不仅在于规模，更在于让人力资源团队得以聚焦于人才与战略。以人工智能和自动化为核心，我们构建了一个能够持续适应 IBM 未来员工队伍发展的基础架构。”
由人力资源部门与首席信息官 (CIO) 办公室主导，携手 IBM Consulting 与 SAP 共同实施的 IBM人力资源转型，为全球人才管理树立了新标杆。这一统一平台不仅实现了人力资源系统现代化，更显著提升了整个企业的生产力、协作效率与敏捷性。
IBM 总部位于纽约州阿蒙克市，是一家历史悠久的跨国科技公司，其渊源可追溯至 1911 年。公司为全球多元化客户提供云计算、AI、量子计算及咨询等广泛领域的产品与服务。IBM 以持续创新著称，在塑造科技产业格局中始终扮演重要角色。
