本地到云迁移项目非常复杂。这种剧变通常需要对流程和应用程序进行深入的重新设计，同时考虑公司的预算、员工的知识和时间要求。IBM CIO Sales Incentive Systems (SIS) 团队踏上了实现这一目标的旅程。
SIS 团队管理向 IBM 销售专业人员支付佣金的系统，涉及大量移动部件并处理大量数据。团队负责监管来自 103 个国家或地区的高风险数据输入，涵盖财务数据、员工数据和佣金支付数据。
“SIS 团队的使命是准确、准时、安全地向 IBM 销售团队支付工资。”IBM CIO Sales Incentive Systems 主管 Andrew Baines 解释道。“我们有非常严格的财务和工资驱动型时间限制，必须保持准确。”
每月费用最高下降 200,000 美元
现在，运行作业和平台维护的工作量减少超过 50%
SIS 运行环境所在的基础设施由位于德克萨斯州达拉斯和科罗拉多州博尔德的大型多技术本地硬件设施组成。团队最近发现传统的批处理架构和不断增加的工作量无法跟上业务需求。这需要一个能够与本地部署硬件匹配的新平台，能够满足大批量数据的大容量和高处理需求，并且不会在高负载下崩溃。在寻找和雇用合适的熟练开发人员来维护先前的系统方面，也会遇到困难。
“在本地部署托管时，我们拥有所需的并行性，但这种并行性变得越来越昂贵。这是一个垂直扩展的环境，需要大量的停机时间来进行维护。”IBM CIO Sales and Marketing Platform 主管 Kapil Jadon 说道。“每当负载增加时，我们就必须停电来垂直扩展资源，这是不可接受的。由于我们应用程序的时间限制很严格，这对我们来说一直是个障碍。”
由于需要存储、转换和管理大量数据，SIS 团队开始研究如何重新设计解决方案，加强事件驱动性。因此，团队评估了迭代更换系统并将系统迁移到 IBM® Cloud 的机会。SIS 准备承担大量繁重的工作，因为将现有工作负载转移到云环境并非易事。随着业务需求的增加，我们需要设计一个可扩展的工业级解决方案，功能要比传统解决方案强大，并且需要在通往云环境的混合平台上运行应用程序。
我们的一个目标是创建能让开发人员跨环境无缝处理数据的平台。SIS 团队拥有需要随着时间的推移而重新设计的大型传统批处理应用程序，因此新解决方案需要一个可扩展的混合云平台。
在寻找适合这种理想系统需求的数据库后，Jadon 及其团队开始自行解决问题。凭借对 IBM 产品的丰富经验，团队计划使用多个 IBM 组件——IBM® Db2 pureScale 和 IBM® Cloud Object Storage 解决方案——创建一个平台。
“我们希望重新设计应用程序，提高事件驱动性，并提供能够满足大规模并行性的解决方案和平台，这就是我们选择 DataMaze 的原因。”Jadon 说。“这是一个精妙的创造。它提供了巨大的并行性，因此，挑战是拥有同样强大的后端。
IBM Db2 pureScale 与 IBM Cloud Object Storage 组合提供了理想的可扩展存储解决方案，具备与 DataMaze 的并行性匹配的能力。
为了集成所有平台组件，团队成功构建了 IBM DataMaze，这是一个以平台即服务 (PaaS) 形式提供的托管大数据云平台，是数据和计算密集型企业应用程序的强大引擎。
IBM CIO DataMaze Development 主管兼首席架构师 Chetan Deka 解释道：“在构建解决方案时，我们希望通过它来激励销售。我们一直在想，“如何让拥有相同技能的每个人使用这个平台？”我们最终构建了一个非常有用且以开发人员为中心的平台。现在，实际上有世界各地的数百个 IBM 开发团队使用这个平台并利用它的所有功能。”
借助 Db2 pureScale、DataMaze 和 IBM Cloud Object Storage，来自 100 多个国家或地区的数据流入这套事件驱动型系统，首先无缝匹配金融交易与卖方地区，接着计算佣金并将其发送至工资单。财务结算和工资截止日期之间的并行工作负载超过 14,000 个 Pod。由于 RedHat® OpenShift® 和 IBM DataMaze 的动态扩展，SIS 仅在需要时支付容量费用。
平台最初用于对数百个财务预算进行建模，实现配额设定。使用传统架构，开发每个模型需要 100 个小时，运行工作负载需要四天。使用 IBM DataMaze 平台，开发每个模型只需 37 小时，运行只需 12 小时，极大提高了开发人员的工作效率并改变了业务团队执行模型的方式。
混合云环境给开发人员带来了另一项挑战——因为数据从一个环境跳入另一个环境，所以需要管理不同的数据格式。使用 Hybrid Automation Services，IBM DataMaze 抽象出跨格式和跨数据库的数据转换的本质。多数 SIS 开发人员的使命是快速为生产提供业务价值。
“我们不希望他们专注于管理平台。”Baines 说。“因此，我们构建了集成工具，赋能他们使用 API 迁移和管理数据。”
API 网络依托 DataMaze Hybrid Automation Services，每月自动执行数千个调用 Db2 实用程序、传输和转换数据以及管理访问的请求，从而为开发人员提供安全的自助服务体验。
组合后，构成 IBM DataMaze 的组件可提供具有影响力的业务成果。新的地理分散的 Db2 pureScale 集群 (GDPC) 配置聚焦高可用性，提供单一数据库视图以及快速且高度安全的数据存储选项。容量和工作负载平衡改善是额外的优势。
“过去，团队需要数周时间才能准备好服务器和硬件。接着，确保所有软件都安装在环境中并将其返回给开发人员有时可能需要几个月时间。”Jadon 说。“今天，我们可以自豪地说，我们最快能在 40 分钟内调出整个环境。”
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2021 年 11 月在美国制作。
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