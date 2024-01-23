SIS 运行环境所在的基础设施由位于德克萨斯州达拉斯和科罗拉多州博尔德的大型多技术本地硬件设施组成。团队最近发现传统的批处理架构和不断增加的工作量无法跟上业务需求。这需要一个能够与本地部署硬件匹配的新平台，能够满足大批量数据的大容量和高处理需求，并且不会在高负载下崩溃。在寻找和雇用合适的熟练开发人员来维护先前的系统方面，也会遇到困难。

“在本地部署托管时，我们拥有所需的并行性，但这种并行性变得越来越昂贵。这是一个垂直扩展的环境，需要大量的停机时间来进行维护。”IBM CIO Sales and Marketing Platform 主管 Kapil Jadon 说道。“每当负载增加时，我们就必须停电来垂直扩展资源，这是不可接受的。由于我们应用程序的时间限制很严格，这对我们来说一直是个障碍。”

由于需要存储、转换和管理大量数据，SIS 团队开始研究如何重新设计解决方案，加强事件驱动性。因此，团队评估了迭代更换系统并将系统迁移到 IBM® Cloud 的机会。SIS 准备承担大量繁重的工作，因为将现有工作负载转移到云环境并非易事。随着业务需求的增加，我们需要设计一个可扩展的工业级解决方案，功能要比传统解决方案强大，并且需要在通往云环境的混合平台上运行应用程序。