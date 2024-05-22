克罗地亚养老金保险协会 (HZMO)

该解决方案使 HZMO 达到了许多其他国有组织在欧盟支付养老金时所采用的相同标准，帮助其为加入国际网络做好准备。



与其他竞品软件相比，使用 Sterling B2B Integrator 的一个主要优势是它提供了一系列可与多种系统和标准兼容的模块。Grković-Hrabar 解释说：“我们的合作机构可以使用 FTP、HTTPS、Connect:Direct 或他们想要使用的任何协议。我们可以使用 Sterling B2B Integrator 覆盖所有这些不同类型，因为它包含所有这些协议。在当前困难的经济环境下，这一点对于我们来说非常重要 - 我们不能指望我们的合作伙伴投资于与我们兼容的新软件。通过 Sterling B2B Integrator，他们可以接收我们发送的数据，而无需对其系统进行任何升级。”



自动化数据传输已使 HZMO 的业务受益，因为它释放了与手动执行流程相关的资源时间和成本。现在可以更定期地向机构发送数据，以帮助确保数据是最新的，并有助于最大限度降低错误支付的风险。无需重新启动该过程即可更轻松地更新信息和纠正错误，从而提高数据传输的可管理性。



Grković-Hrabar 表示：“现在数据传输更快、更高效，数据准确性也更高，因为从我们的大型机到另一端合作伙伴的系统，数据交换整个过程都是自动化的。流程也标准化了。简而言之，效率、准确性和标准化是我们获得的三大好处。”