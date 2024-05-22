克罗地亚养老金保险协会 (HZMO)

该解决方案是通过 IBM® Sterling Connect:Direct® 的适配器实施的。许多领先的银行和金融机构使用该工具进行高度安全的点对点文件传输，以及任务关键型应用程序之间的数据交换自动化。
养老金支付是通过授权银行、政府机构和金融机构支付的，这些银行、政府机构和金融机构依赖于 HZMO 关于向养老金保险基金缴纳的款项和基金待支付之福利的准确和及时的信息。直到最近，还没有电子方式发送信息，HZMO 每个月都要承担将重要数据复制到 800 个单独的磁性介质上的任务，然后通过邮寄方式发送到每个地点。
除了运作规模庞大之外，该程序还存在人为错误的风险，并依赖于邮政系统的可靠性才能确保合作伙伴收到磁盘。失败导致 HZMO 因错误付款而产生过高的成本 - 收回已支付的款项并核对费用。
HZMO IT 系统和通信部软件实施经理 Sanja Grković-Hrabar 评论道：“对于我们的组织来说，每月准备 800 个磁性介质是一项巨大的手动工作，我们每个月需要向合作伙伴金融机构发送大约 2GB 的数据。我们决定开始以电子方式发送信息，并通过一个共同网关来保护数据和确保保密性。这是我们选择使用 Sterling B2B Integrator 的主要原因之一。”
Sterling B2B Integrator 是一种企业对企业协作工具，帮助实现了 HZMO 以及克罗地亚境内外合作机构的业务流程集成。该解决方案是通过 IBM Sterling Connect:Direct 的适配器实施的。许多领先的银行和金融机构使用该工具进行高度安全的点对点文件传输，以及任务关键型应用程序之间的数据交换自动化。
TIS Group 是克罗地亚领先的信息和通信技术提供商，是实施该解决方案的首选合作伙伴。Grković-Hrabar 说：“我们使用 Sterling Connect:Direct 大约五年了，体验非常好。这是我们选择 Sterling 和 TIS 开展这项工作的重要原因。”通过在其他项目上的合作，HZMO 对这两家公司的可信度和可靠性充满信心。
在实施之前执行的基础工作创建了描述数据流的业务流程，以及一个包含传输数据所需关键参数目录（例如机构名称、传输类型和传输时间表）的数据库。Sterling B2B Integrator 安装在 HZMO 网络的一台服务器上，HZMO 的 IT 员工接受了使用该软件的培训，以便能够执行新的流程。
在最初的概念验证试点阶段之后，与前南斯拉夫的前成员国、邻国斯洛文尼亚建立了第一个联系。自动数据交换帮助斯洛文尼亚养老金机构管理居住在该国的克罗地亚派遣员工的养老金。
与其他金融机构的连接正在继续分阶段推出。在两个自动传输系统运行的情况下，数据每天都通过 Sterling B2B Integrator 传输，每月还要额外传输几次。
该解决方案使 HZMO 达到了许多其他国有组织在欧盟支付养老金时所采用的相同标准，帮助其为加入国际网络做好准备。
与其他竞品软件相比，使用 Sterling B2B Integrator 的一个主要优势是它提供了一系列可与多种系统和标准兼容的模块。Grković-Hrabar 解释说：“我们的合作机构可以使用 FTP、HTTPS、Connect:Direct 或他们想要使用的任何协议。我们可以使用 Sterling B2B Integrator 覆盖所有这些不同类型，因为它包含所有这些协议。在当前困难的经济环境下，这一点对于我们来说非常重要 - 我们不能指望我们的合作伙伴投资于与我们兼容的新软件。通过 Sterling B2B Integrator，他们可以接收我们发送的数据，而无需对其系统进行任何升级。”
自动化数据传输已使 HZMO 的业务受益，因为它释放了与手动执行流程相关的资源时间和成本。现在可以更定期地向机构发送数据，以帮助确保数据是最新的，并有助于最大限度降低错误支付的风险。无需重新启动该过程即可更轻松地更新信息和纠正错误，从而提高数据传输的可管理性。
Grković-Hrabar 表示：“现在数据传输更快、更高效，数据准确性也更高，因为从我们的大型机到另一端合作伙伴的系统，数据交换整个过程都是自动化的。流程也标准化了。简而言之，效率、准确性和标准化是我们获得的三大好处。”
克罗地亚养老金保险协会 (Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje - HZMO) 负责处理克罗地亚 440 万公民的养老金。该政府机构总部位于该国首都萨格勒布，负责管理劳动力对国家养老基金的缴款，并向大约 120 万养老金领取者支付款项，这些养老金领取者居住在克罗地亚，而且在海外退休。
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© Copyright IBM Corporation 2012.IBM Corporation, IBM Systems, Route 100, Somers, NY 10589. 2012 年 2 月在美国制作。IBM、IBM 徽标、ibm.com、Sterling Commerce 和 Sterling Connect:Direct 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。如果这些和其他 IBM 商标术语在本信息中首次出现时标有商标符号（® 或 ™），则这些符号表示在发布本信息时 IBM 拥有的美国注册商标或普通法商标。此类商标也可能是在其他国家/地区的注册商标或普通法商标。ibm.com/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。本出版物中包含的信息仅供参考。虽然已努力验证本出版物中包含的信息的完整性和准确性，但其按原样提供，不提供任何明示或暗示的保证。此外，此信息基于 IBM 当前的产品计划和战略，IBM 可能会更改这些计划和战略，恕不另行通知。对于因使用本出版物或任何其他材料导致或与之相关的任何损害，IBM 不承担任何责任。本出版物中包含的任何内容均无意也不会产生 IBM 或其供应商或许可方的任何保证或陈述，亦无意也不会更改管辖 IBM 软件使用的适用许可协议的条款和条件。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。本出版物中提及 IBM 产品、程序或服务并不意味着它们将在 IBM 开展业务的所有国家或地区提供。本演示文稿中引用的产品发布日期和/或功能可能会根据市场机会或其他因素由 IBM 自行决定随时更改，并不构成对未来产品或功能可用性的任何形式承诺。这些材料中包含的任何内容均无意也不具有任何声明或暗示您开展的任何活动将带来任何特定销售、收入增长、节省或其他结果的效果。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。