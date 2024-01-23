说到电力，Horizon Power 可谓无所不能。该公司采用垂直一体化结构，因此它需管理其能源解决方案的发电、输电、配电和零售事务。作为一家政府贸易实体，它负责向西澳大利亚地区和偏远地区供电。在占地 230 万平方公里的地理范围内，由于人口密度较低，因而相当于每 53.5 平方公里仅为 1 人提供服务。
对于这样一个业务复杂且服务地域广阔的组织来说，手动业务流程与应用程序之间缺乏及时信息交换可能会构成挑战。幸运的是，Horizon Power 已采用 IBM Cloud Pak for Integration 解决方案来帮助其实现此目标。
过去几年间，随着可再生资源和智能技术的出现，该公司以及整个公用事业行业都经历了翻天覆地的变化。而这些变化衍生出涉及运营成本和效率、员工体验以及客户期望的众多挑战。
“显然，我们需要自动执行很多手动业务流程，同时我们还希望通过数据来进行决策；也就是说，我们不仅要了解已经出现的情况，还要知道其背后的原因或是未来可能出现的情况”，Horizon Power 数字与数据解决方案经理 Suresh Parimi 说道。
于是，在 2018 年，该公司着手审视其整个企业架构。通过此次审视活动，发现两个领域存在技术差距：集成和数据管理。
“集成有助于提高业务流程效率以及多渠道客户体验”，Parimi 说道。“数据需要在不同应用程序之间移动，从而向客户和员工提供及时信息。”为优化这两大领域，Horizon Power 开始寻求一个能满足其数据管理和集成需求的新 IT 平台。
可缩短高达 50% 的开发时间和上市时间
可节省约 40% 的开发成本
在探索集成技术选项时，该公司考虑了 IBM Cloud Pak for Integration 解决方案，而该解决方案针对在任意云或 IT 环境中的 Red Hat OpenShift 上的部署进行了优化。在其众多考虑因素中，Horizon Power 审视了开发与配置的简易性等方面，并根据 IBM 在这些领域的表现和协作方法而选择了 IBM。
“IBM 与我们的团队进行了几天会晤，并演示了我们要求的所有用例”，Parimi 说道。“该产品自始至终都表现得非常出色，而且其价格也很有吸引力。IBM Cloud Pak for Integration 解决方案的应用程序集成组件具备出色的功能，其中就包括预先存在的模式，而该组件可让我们完成更多配置同时减少定制。”
IBM Cloud Pak for Integration 解决方案中的企业消息传递组件也很有吸引力。“它在保证消息传递方面的错误处理机制是一大关键。对我们来说，确保可靠的信息交换非常重要“，Parimi 说道。
IBM 集成解决方案的安装和配置是 Horizon Power 为打造底层高可用性 IT 环境而做出的更大努力的其中一部分。整个项目耗时 3-4 个月，同时还包括在最佳实践与模式标准的支持下设置存储和其他依赖关系。该解决方案目前部署在本地。
如今，Horizon Power 已启动并运行多项集成，并取得了出色成果。“我们将开发速度和上市时间缩短了 40%-50%”，Parimi 说道。“比如，我们构建了应付账款自动化功能，其中涉及与我们财务与采购应用程序的复杂集成。以前，此类项目需要 9 个月到 1 年时间才能完成实施，尤其是实施集成的准备时间较长。借助我们的新平台，我们在四个月内便将该解决方案部署到生产环境，而集成便是其中的主要组成部分。”
此外，它还为我们带来了显著经济效益。“我想说的是，我们在开发成本方面至少节省了 40%”，Parimi 说道。“重用能力也是其中最重要的因素之一。构建这些集成后，还可重用这些信息来满足其他需求。我们在此过程中提供的 API 可让我们全面了解该信息，从而将其用于满足未来的其他需求。
“这个平台非常稳定”，他继续说道。“在接下来的 4-5 个月内，我们计划再实施 30-40 个中型到复杂型的集成项目。我们目前已完成开发，并处在测试阶段。”
此类集成目前所应对的其中一项挑战是：发布来自智能电表和手动电表的电表数据。“我们会将来自这些仪表的数据用于分析、计费和识别中断等方面。我们需将该数据发布到多个应用程序；而该产品的开箱即用式“发布-订阅”模式对于解决此类用例确实非常有用”，Parimi 表示。
当前，Horizon Power 正在考虑一项重大数字化转型计划，而 IBM Cloud Pak for Integration 解决方案可在其中发挥关键作用。此外，该公司还考虑充分利用 IBM Cloud Pak for Integration 解决方案中包含的 API 管理网关，并在应用程序集成领域打造智能模式识别功能，以便在未来整合更多 AI 功能。
Horizon Power（ibm.com 外部链接）是一家政府贸易企业，该公司可为 47,000 多个连接点生产、分配和销售电力。针对西澳大利亚地区的城镇和偏远社区，该公司可为逾 100,000 名居民以及约 10,000 家企业提供电力。
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美国出品，2021 年 8 月。
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