对于这样一个业务复杂且服务地域广阔的组织来说，手动业务流程与应用程序之间缺乏及时信息交换可能会构成挑战。幸运的是，Horizon Power 已采用 IBM Cloud Pak for Integration 解决方案来帮助其实现此目标。

过去几年间，随着可再生资源和智能技术的出现，该公司以及整个公用事业行业都经历了翻天覆地的变化。而这些变化衍生出涉及运营成本和效率、员工体验以及客户期望的众多挑战。

“显然，我们需要自动执行很多手动业务流程，同时我们还希望通过数据来进行决策；也就是说，我们不仅要了解已经出现的情况，还要知道其背后的原因或是未来可能出现的情况”，Horizon Power 数字与数据解决方案经理 Suresh Parimi 说道。

于是，在 2018 年，该公司着手审视其整个企业架构。通过此次审视活动，发现两个领域存在技术差距：集成和数据管理。

“集成有助于提高业务流程效率以及多渠道客户体验”，Parimi 说道。“数据需要在不同应用程序之间移动，从而向客户和员工提供及时信息。”为优化这两大领域，Horizon Power 开始寻求一个能满足其数据管理和集成需求的新 IT 平台。