为了在竞争激烈的汽车市场中蓬勃发展，本田巴基斯坦的目标是将首次购买者转变为终身客户。售后体验（包括维修和服务）是与客户热情沟通、积极互动的一个绝佳机会。本田巴基斯坦努力确保其经销商网络设施齐全，能够提供高质量的服务，激励客户在购买下一辆车时再次选择本田巴基斯坦。
本田巴基斯坦希望从客户踏入经销店的第一刻起就为他们提供卓越的体验。
本田巴基斯坦 IT 总经理 Muhammad Ali 解释说：“在新冠疫情导致的暂时性下滑之后，汽车行业大幅反弹，新车的市场需求很高。其他几个领先的汽车品牌也在巴基斯坦开展业务，因此对本田巴基斯坦来说，要能脱颖而出变得前所未有的重要。”
虽然新客户购买第一辆车是一个重要时刻，但长期的客户价值取决于因服务和维修带来的售后关系的质量。积极的售后体验可以转化为终生的品牌忠诚度。
“如今，超过一半的客户正在积极回到我们的经销商合作伙伴处寻求售后服务。”Ali 说，“我们的目标是将客户参与度提高到 75%，从而提高首次购买者成为回头客的可能性。”
本田巴基斯坦通过其遍布全国的由 38 家经销商组成的经销商网络进行销售。为了实现其忠诚度目标，该公司致力于与其一线服务合作伙伴进行更密切的合作。
“当我们的经销商需要额外的组件来进行服务和维修时，他们会向我们下订单，其中一些组件我们必须从国际供应商处订购。”Ali 解释道，“过去，我们依靠电子邮件、电话和电子表格等耗时的人工方法与经销商进行沟通。这种方法增加了关键零部件缺货的风险，可能导致售后服务延迟并损害客户体验。”
备件预测速度提高 83%
业务中断风险降低 95%
多年来，本田巴基斯坦一直依靠 SAP® ERP 解决方案来支持其全国汽车业务。该公司认识到，利用全新 SAP S/4HANA® 平台的嵌入式分析功能（由来自其经销商的实时数据流提供），有可能改变其计划、采购和物流方法。
Ali 解释说：“我们相信，SAP S/4HANA 将使我们能够提前预测售后需求，并确保我们拥有最佳库存，及时为客户的车辆提供服务。我们还希望部署一个由 SAP S/4HANA 数据驱动的新经销商管理系统。其目的是了解我们合作伙伴网络中的库存位置，并动态地重新平衡库存水平，以提供更快的服务——例如，在需求量大时，将未使用的组件运送给其他经销商。
本田巴基斯坦公司依靠其 SAP ERP 解决方案来引导关键任务业务流程。在承诺从 SAP ERP Central Component 过渡到 SAP S/4HANA 后，很明显，转换期间延长的停机时间会给企业带来不可接受的风险。为了帮助确保顺利过渡到新一代 ERP SAP S/4HANA，该公司选择了 IBM® Consulting 专家支持。
“经销商使用我们的 SAP ERP 应用程序来下车辆订单，因此最大限度地减少客户关系管理系统的停机时间至关重要。”Ali 解释道，“对于合作伙伴协助我们迁移到新 SAP 平台的核心要求之一是保证我们的订单处理能力不会出现差距。IBM Consulting 为我们提供了这样的保证，甚至更多。”
本田巴基斯坦与 IBM Consulting 有着长期且值得信赖的合作关系。几年前，IBM 曾与该公司合作首次部署 SAP ERP。为了使其 IT 基础设施做好准备，以满足新的 SAP 解决方案的内存需求，本田巴基斯坦最近与 IBM 合作，以为 SAP S/4HANA 提供一个高性能平台，该平台基于 IBM Power® H922 服务器和低延迟的 IBM Spectrum® 5200 存储，采用 IBM Spectrum® Virtualize 技术构建。
本田巴基斯坦的 IT 经理、S/4 HANA 项目经理兼 SAP ABAP 顾问 Qazi Wasif 评论道：“我们发现 IBM Power 服务器比同类 x86 环境具有显著优势，包括计算性能、可靠性和更紧凑的数据中心占用空间。自从我们将 SAP 业务系统迁移到 IBM Power H922 服务器以来，它们的强大性能给我们留下了深刻的印象 – 它们从未让我们失望过。”
Ali 继续说道：“IBM Consulting 多年来一直是本田巴基斯坦的战略合作伙伴。当迁移到 SAP S/4HANA 时，IBM 再次在竞争中遥遥领先。除了对我们的业务流程了如指掌之外，IBM Consulting 还不遗余力地指派了专家，这些专家已经与我们的业务部门合作过多个不同的项目，一直可以追溯到 SAP ERP 的最初部署。在我们合作过的合作伙伴中，没有任何一家能像 IBM Consulting 那样将在汽车领域的丰富经验和强大的本地影响力相结合。”
为了帮助本田巴基斯坦公司确定 SAP S/4HANA的技术和运营需求，IBM Consulting 完成了 IBM HANA 影响评估。此过程提供了宝贵的信息，帮助两个组织制定项目计划并避免在迁移到新解决方案期间遇到技术障碍。
“IBM HANA 影响评估为我们提供了一种方法来对定制对象的复杂性进行基准测试，并确定我们在迁移到 SAP S/4HANA 的过程中可能会遇到哪些问题。”Ali 评论道，“该评估还揭示了从我们的 SAP 系统中删除不需要的数据的机会。借助 SAP S/4HANA，我们将数据库容量减少了 50% 以上，从 750 GB 减少到 350 GB，从而帮助我们减少了存储需求。”
IBM Consulting 与本田巴基斯坦密切合作，帮助该公司进行了四次迁移测试，每次都会发现可能的问题并改进流程。与此同时，IBM 与该公司的经销商进行接洽，验证了新的 SAP S/4HANA 解决方案将满足关键的客户关系管理目标。
“IBM® Consulting 帮助本田巴基斯坦降低了重大数字化转型工作的业务风险。”Ali 说道，“我们在一个周末就成功切换到了 SAP S/4HANA，IBM® Consulting 提供全天候支持，以确保顺利上线。在接下来的星期一，业务部门和经销商照常登录，工作活动没有中断。”
在幕后，通过在其主数据中心和灾难恢复数据中心以主动/主动配置部署 SAP S/4HANA，本田巴基斯坦大幅缩短了备份和恢复时间。
本田巴基斯坦网络和 IT 基础设施 IT 经理 Zaman Khan Abdali 确认：“在恢复场景中，之前我们恢复 SAP ERP 环境需要长达 4 个小时，现在，使用 SAP S/4HANA，我们只需 10 分钟即可完成恢复。我们还降低了恢复点目标，现在只需 5-10 分钟，可以帮助我们更好地保护重要的业务数据。”
本田巴基斯坦 SAP 基础设施 IT 助理经理 Imran Khan 也证实：“与我们之前的平台相比，SAP S/4 HANA 中的灾难恢复流程更加方便。”
随着开始使用 SAP S/4HANA，本田巴基斯坦已经在着手衡量核心业务流程在速度和效率方面的显著提升。例如，现在为其经销商网络创建备件预测比以往更快、更容易、更准确。
“为了提高客户参与度，了解新近因、频率和价值至关重要：即客户最后一次与我们接触是什么时候，他们过去与我们接触的频率，以及他们在我们这里消费的金额”Ali 解释道。“这些数据有助于我们确定在吸引客户再次购买售后服务方面做得如何，并利用这些分析来设计有效的促销和营销活动，从而提高参与度。”
Ali 继续说道：“借助 SAP S/4HANA，我们只需按一下按钮即可根据六年的历史客户数据创建详细的报告。此外，我们现在可以将超过 30,000 个汽车零部件的需求速度提高 83%，帮助我们优化采购流程并降低关键零部件缺货的风险。”
本田巴基斯坦也在推动业务其他方面的工作流程改进。该公司已将月末结算流程从三小时缩短至几分钟，并正在探索将 SAP Fiori 仪表板的实时洞察分析整合到决策流程中的更多可能性。
“借助 SAP Fiori 的用户体验，我们可以非常轻松、直观地为我们的经理和领导团队提供及时、准确的信息，”Ali 补充道。“每个月，每个部门经理都会为其部门负责人准备一份简报，以前需要大约 30 分钟的手工工作才能整理好电子表格中的信息。如今，所有信息都可以通过 SAP S/4HANA 仪表板立即获得，使团队能够减少在数据准备上花费的时间，而将更多的时间花在增值分析上。”
IBM Consulting 最近与本田巴基斯坦合作，在 SAP S/4HANA 中启用实时物料需求规划，用完全集成的流程取代手动规划。
“我们的制造流程和国际供应链的交货时间很长，因此，一个人为错误（例如订单中遗漏某个重要项目）可能会导致严重延误。”Ali 说，“现在我们已经开始在 SAP S/4HANA 中进行实时物料需求规划，我们提高了采购流程的效率，这将有助于确保我们能够履行对客户的交付承诺。”
本田巴基斯坦计划的下一阶段是选择并部署经销商管理系统。通过与经销商进行更紧密的整合，该公司可以对其忠诚度战略的表现进行细致的洞察，并发现促进客户参与的新方法。
“我们的领导层已经可以更快速、更详细地访问 SAP S/4HANA 中的关键业务数据，我们很高兴能够在迄今为止所取得的成就基础上再接再厉，”Ali 总结道。“通过与 IBM Consulting 合作，我们可以帮助本田巴基斯坦公司为客户提供该国家或地区最好的售后体验，使我们能够在竞争激烈的汽车市场中占据一席之地。”
本田巴基斯坦（ibm.com 外部链接）总部位于巴基斯坦拉合尔，是由日本 Honda Motor Company Limited 和巴基斯坦 Atlas Group of Companies 成立的合资企业。该公司成立于 1992 年，自 1994 年开始投产以来，已经生产和销售了超过 40 万辆汽车。
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2022 年 2 月在美国制作。
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