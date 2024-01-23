本田巴基斯坦公司依靠其 SAP ERP 解决方案来引导关键任务业务流程。在承诺从 SAP ERP Central Component 过渡到 SAP S/4HANA 后，很明显，转换期间延长的停机时间会给企业带来不可接受的风险。为了帮助确保顺利过渡到新一代 ERP SAP S/4HANA，该公司选择了 IBM® Consulting 专家支持。

“经销商使用我们的 SAP ERP 应用程序来下车辆订单，因此最大限度地减少客户关系管理系统的停机时间至关重要。”Ali 解释道，“对于合作伙伴协助我们迁移到新 SAP 平台的核心要求之一是保证我们的订单处理能力不会出现差距。IBM Consulting 为我们提供了这样的保证，甚至更多。”

本田巴基斯坦与 IBM Consulting 有着长期且值得信赖的合作关系。几年前，IBM 曾与该公司合作首次部署 SAP ERP。为了使其 IT 基础设施做好准备，以满足新的 SAP 解决方案的内存需求，本田巴基斯坦最近与 IBM 合作，以为 SAP S/4HANA 提供一个高性能平台，该平台基于 IBM Power® H922 服务器和低延迟的 IBM Spectrum® 5200 存储，采用 IBM Spectrum® Virtualize 技术构建。

本田巴基斯坦的 IT 经理、S/4 HANA 项目经理兼 SAP ABAP 顾问 Qazi Wasif 评论道：“我们发现 IBM Power 服务器比同类 x86 环境具有显著优势，包括计算性能、可靠性和更紧凑的数据中心占用空间。自从我们将 SAP 业务系统迁移到 IBM Power H922 服务器以来，它们的强大性能给我们留下了深刻的印象 – 它们从未让我们失望过。”

Ali 继续说道：“IBM Consulting 多年来一直是本田巴基斯坦的战略合作伙伴。当迁移到 SAP S/4HANA 时，IBM 再次在竞争中遥遥领先。除了对我们的业务流程了如指掌之外，IBM Consulting 还不遗余力地指派了专家，这些专家已经与我们的业务部门合作过多个不同的项目，一直可以追溯到 SAP ERP 的最初部署。在我们合作过的合作伙伴中，没有任何一家能像 IBM Consulting 那样将在汽车领域的丰富经验和强大的本地影响力相结合。”

为了帮助本田巴基斯坦公司确定 SAP S/4HANA的技术和运营需求，IBM Consulting 完成了 IBM HANA 影响评估。此过程提供了宝贵的信息，帮助两个组织制定项目计划并避免在迁移到新解决方案期间遇到技术障碍。

“IBM HANA 影响评估为我们提供了一种方法来对定制对象的复杂性进行基准测试，并确定我们在迁移到 SAP S/4HANA 的过程中可能会遇到哪些问题。”Ali 评论道，“该评估还揭示了从我们的 SAP 系统中删除不需要的数据的机会。借助 SAP S/4HANA，我们将数据库容量减少了 50% 以上，从 750 GB 减少到 350 GB，从而帮助我们减少了存储需求。”

IBM Consulting 与本田巴基斯坦密切合作，帮助该公司进行了四次迁移测试，每次都会发现可能的问题并改进流程。与此同时，IBM 与该公司的经销商进行接洽，验证了新的 SAP S/4HANA 解决方案将满足关键的客户关系管理目标。

“IBM® Consulting 帮助本田巴基斯坦降低了重大数字化转型工作的业务风险。”Ali 说道，“我们在一个周末就成功切换到了 SAP S/4HANA，IBM® Consulting 提供全天候支持，以确保顺利上线。在接下来的星期一，业务部门和经销商照常登录，工作活动没有中断。”

在幕后，通过在其主数据中心和灾难恢复数据中心以主动/主动配置部署 SAP S/4HANA，本田巴基斯坦大幅缩短了备份和恢复时间。

本田巴基斯坦网络和 IT 基础设施 IT 经理 Zaman Khan Abdali 确认：“在恢复场景中，之前我们恢复 SAP ERP 环境需要长达 4 个小时，现在，使用 SAP S/4HANA，我们只需 10 分钟即可完成恢复。我们还降低了恢复点目标，现在只需 5-10 分钟，可以帮助我们更好地保护重要的业务数据。”

本田巴基斯坦 SAP 基础设施 IT 助理经理 Imran Khan 也证实：“与我们之前的平台相比，SAP S/4 HANA 中的灾难恢复流程更加方便。”