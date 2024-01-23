本田汽车印度公司深知，必须通过更深入地了解客户的真实需求，并在强大的客户管理平台的支持下，维持现有业务，同时发展新业务。该公司与 IBM Garage 的顾问合作，基于在 IBM Cloud 上运行的 IBM IoT Connected Vehicle Insights 解决方案，创建了一个新的 CRM 平台，旨在提高客户的安全性、便利性和乐趣。来自 CRM 解决方案的洞察，将帮助本田汽车印度公司打造互动的客户体验，同时推动公司未来的内部价值。