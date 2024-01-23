本田汽车印度借助物联网和云，改善客户连接和服务
全球汽车行业正在经历巨大的颠覆。混合动力车、电动车和自动驾驶汽车，正在彻底改变整个行业。客户的期望和行为正在发生巨大的变化。人们对汽车的技术功能要求越来越高。作为这种范式转变的一部分，本田汽车印度有限公司 (HCIL) 不仅面临来自传统行业对手的竞争，而且还面临来自技术领域的竞争，因为客户对车主体验的要求更高。HCIL 深知必须同时维持现有业务，并发展新业务。这需要深入了解客户的真实需求，并由强大的客户管理平台提供支持。
本田汽车印度公司深知，必须通过更深入地了解客户的真实需求，并在强大的客户管理平台的支持下，维持现有业务，同时发展新业务。该公司与 IBM Garage 的顾问合作，基于在 IBM Cloud 上运行的 IBM IoT Connected Vehicle Insights 解决方案，创建了一个新的 CRM 平台，旨在提高客户的安全性、便利性和乐趣。来自 CRM 解决方案的洞察，将帮助本田汽车印度公司打造互动的客户体验，同时推动公司未来的内部价值。
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2019 年 3 月在美国制作。
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