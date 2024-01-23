本田汽车印度

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本田汽车印度借助物联网和云，改善客户连接和服务
业务挑战

全球汽车行业正在经历巨大的颠覆。混合动力车、电动车和自动驾驶汽车，正在彻底改变整个行业。客户的期望和行为正在发生巨大的变化。人们对汽车的技术功能要求越来越高。作为这种范式转变的一部分，本田汽车印度有限公司 (HCIL) 不仅面临来自传统行业对手的竞争，而且还面临来自技术领域的竞争，因为客户对车主体验的要求更高。HCIL 深知必须同时维持现有业务，并发展新业务。这需要深入了解客户的真实需求，并由强大的客户管理平台提供支持。
变革

本田汽车印度公司深知，必须通过更深入地了解客户的真实需求，并在强大的客户管理平台的支持下，维持现有业务，同时发展新业务。该公司与 IBM Garage 的顾问合作，基于在 IBM Cloud 上运行的 IBM IoT Connected Vehicle Insights 解决方案，创建了一个新的 CRM 平台，旨在提高客户的安全性、便利性和乐趣。来自 CRM 解决方案的洞察，将帮助本田汽车印度公司打造互动的客户体验，同时推动公司未来的内部价值。
为了加速我们的工作，我们需要一个能够在变革中蓬勃发展的敏捷合作者，我们于是发现了 IBM。 Masahiro Honda Director of Information Technology Honda Cars India Ltd
解决方案组件 Watson IoT Platform
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2019 年 3 月在美国制作。

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