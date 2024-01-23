Young 和他的商业伙伴于 2017 年成立了 Home Lending Pal，目标是创建一个平台，通过从对话中删除有关种族、性别和性取向的信息，来帮助具有不同背景的潜在购房者。Young 解释说：“如果系统中的每个人看起来都一样，而你只是根据财务和信用数据做出判断，那么这应该有助于真正缩小住房拥有率差距。这将有助于边缘化群体得到公平对待，不仅是在获得住房方面，还包括在抵押贷款利率和如何支付贷款方面。”

为了充分实现这些愿望，该公司需要一个强大且高度安全的环境来保护用户的敏感信息。这正是促使 Young 和他的团队申请参与 IBM Hyper Protect Accelerator 计划的原因，该计划可为处理个人身份信息和敏感知识产权等高度敏感信息的数据技术初创公司提供技术和业务支持。

在查看了 Home Lending Pal 的业务计划并看到该公司在头两年中取得的进展后，IBM Hyper Protect Accelerator 团队同意 Young 的观点：Home Lending Pal 非常适合该计划。