作为 Home Lending Pal 的首席执行官 (CEO) 兼联合创始人，Bryan Young 深知他的公司需要什么。因此，当他听说 IBM® Hyper Protect Accelerator 计划时，他知道这正是他需要的。
Young 和他的商业伙伴于 2017 年成立了 Home Lending Pal，目标是创建一个平台，通过从对话中删除有关种族、性别和性取向的信息，来帮助具有不同背景的潜在购房者。Young 解释说：“如果系统中的每个人看起来都一样，而你只是根据财务和信用数据做出判断，那么这应该有助于真正缩小住房拥有率差距。这将有助于边缘化群体得到公平对待，不仅是在获得住房方面，还包括在抵押贷款利率和如何支付贷款方面。”
为了充分实现这些愿望，该公司需要一个强大且高度安全的环境来保护用户的敏感信息。这正是促使 Young 和他的团队申请参与 IBM Hyper Protect Accelerator 计划的原因，该计划可为处理个人身份信息和敏感知识产权等高度敏感信息的数据技术初创公司提供技术和业务支持。
在查看了 Home Lending Pal 的业务计划并看到该公司在头两年中取得的进展后，IBM Hyper Protect Accelerator 团队同意 Young 的观点：Home Lending Pal 非常适合该计划。
Home Lending Pal 已帮助超过 800 人实现购房梦想
用户会话的平均持续时间在 5 个月内增加了 5 倍
现在，在参与了近两年的 Accelerator 计划后，Young 和他的团队已经与 IBM 建立了良好的关系。Young 说：“我们一直在扩大与 Accelerator 团队的关系并与 IBM 其他部门建立关系。这绝对是一次很好的体验。”
这一体验包括迁移到 IBM Cloud® 并采用 IBM Cloud Hyper Protect DBaaS 和 IBM Watson® 技术以及其他几种 IBM 产品。
Home Lending Pal 使用客户的信用信息和银行账户信息来形成独特的洞察分析，因此数据安全至关重要。这就是该公司选择 IBM Cloud Hyper Protect DBaaS 来支持其 Mongo 数据库的原因。Home Lending Pal 首席技术官 Cheron Bruce 解释道：“IBM Hyper Protect 满足了我们在消费者隐私和数据保护方面的所有要求。它还为我们提供了一层额外的保护，那就是尽职尽责的承诺。我们使用的是一种久经考验、几乎无懈可击的解决方案。即使是内部资源想要入侵我们的系统也绝非易事。”
Home Lending Pal 平台使用 IBM Watson Studio 和 IBM watsonx Assistant 技术来分析敏感数据，为潜在购房者提供宝贵的洞察分析。这些洞察分析由一个名叫“Kev”的助手提供，包括用户可以在房子上花多少钱，他们预计多久能买到房子，甚至是什么样的生活方式改变可以帮助他们更快地实现购房梦。该解决方案还与房地产网站集成，因此 Kev 可以在用户可接受的价格范围内推荐待售房屋。
IBM Cloud Kubernetes Service、IBM Blockchain 和 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud 也是公司成功的基础。“区块链技术让你第一次能够收集此类信息，并且知道这些信息不会以任何方式被篡改。”Young 解释道。
如今，随着 Home Lending Pal 与 IBM Hyper Protect Accelerator 计划的合作接近尾声，该公司看到了许多积极的迹象。例如，用户会话的平均时长在五个月内增加了五倍，这表明用户对该工具的使用越来越多。事实上，在 Home Lending Pal 的帮助下，已有 800 多人成功购房，在该公司的指导下，还有更多人正走在实现购房梦的路上。
公司本身的情况看起来也非常不错。Home Lending Pal 不仅获得了一大批抵押贷款机构的资金，还开始与美国最大的贷款发起人之一合作开展试点计划。“这些都是为我们的事业提供支持的行业巨头，”Young 说，“我认为如果没有 IBM 的支持，这一切都不会发生。他们不遗余力地为我们这个初创公司提供了极大的帮助。如果没有 IBM 的私下和公开支持，我们就不会取得今天的成绩。”
Home Lending Pal外部链接（ibm.com 外部链接）成立于 2017 年，是一个人工智能驱动的平台，旨在帮助人们在排除种族、性别、性取向或其他边缘化因素的情况下成功购房。公司总部位于北卡罗来纳州达勒姆。
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2021 年 11 月在美国制作。
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