在消费者趋势、法规和可持续发展的推动下，Hoffmann Neopac 对包装解决方案进行了创新。公司与 IBM 金牌业务合作伙伴 WAGNER AG 合作，借助基于 IBM® Power Systems™ 服务器和 IBM Storage 的私有云迁移到 SAP S/4HANA®，实现深入的数据洞察分析，进而优化运营、减少浪费并保护环境。
Hoffmann Neopac 与 IBM 金牌业务合作伙伴 WAGNER AG 合作，在基于高性能 IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储而构建的私有云环境中迁移到 SAP S/4HANA。
当您挤压一管乳液或者打开一罐高档面霜时，可能正在使用 Hoffmann Neopac 的一款包装解决方案。该公司服务于食品、制药和相关专业领域，并在研究、开发和创新方面投入巨资，以创造兼具最佳功能和优美设计的新产品。
Hoffmann Neopac 首席信息官 Frank Werdermann 接着说道：“我们的所有包装解决方案都必须美观大方，符合严格的卫生和安全规定，而且使用起来非常方便。但是消费者的品味和趋势不断变化，行业、政府和环境法规也在不断变化，因此我们必须能够快速适应。
“我们的最终目标是能够预测客户的需求，生产出完全满足他们需求的创新包装解决方案，解决他们甚至自己都没有察觉到的问题。为了了解包装趋势，支持更准确的需求预测和规划，我们需要及时洞察业务情况。我们希望优化制造流程，减少浪费，推动社会更加可持续发展，同时降低成本。”
20 多年来，Hoffmann Neopac 一直依赖 SAP ERP，该产品在他们自己的本地数据中心中的 IBM Power Systems 服务器上运行。此前，该公司使用以下 SAP ERP 模块为运营提供支持：财务会计、控制、控制和盈利分析、生产规划、供应链管理、材料管理、质量管理、制造智能集成和智能、扩展仓库管理、销售和分销、全球贸易服务、人力资本管理、应用程序性能管理器和 SAP 解决方案管理器。该团队认识到，这些应用程序无法提供优化业务所需的实时分析和运营洞察。
为了利用实时分析数据，该公司决定转向最新一代内存 SAP S/4HANA 套件，在经过全面评估后，选择了绿地实施。
Frank Wedermann 回忆道：“我们使用了 150 多个问题和标准来评估 ERP 解决方案。我们考虑了几家软件供应商的解决方案，但很快意识到，SAP S/4HANA 提供了功能最齐全的软件包。数十年来，我们在现有 SAP ERP 环境的基础上构建了很多产品，因此全新的实施提供了一条最快速、最简单的前进道路。”
在评估期间，Hoffmann Neopac 还决定将新 SAP 环境的托管服务外包给 IBM 金牌业务合作伙伴 WAGNER AG。
“我们是一家包装公司，而不是一家 IT 公司，花费这么多的时间和精力来运营我们的 SAP 环境已经不再有意义了，”Frank Werdermann 说道。“需要至少两名拥有适当知识和技能的人员来管理本地解决方案，这对于大多数中小型公司来说是不切实际的。为使我们的 IT 团队能够将更多的资源集中投入到核心业务上，我们决定将托管和日常基础设施管理工作交给专家们来完成，他们心无旁骛，而不会为我们和其他客户做任何其他事情，他们在应对不同的环境和公司方面积累了丰富的经验，让我们受益匪浅。”
Hoffmann Neopac 在瑞士的 WAGNER AG 数据中心托管的完全托管式私有云环境中部署了新的 SAP S/4HANA 解决方案，该环境基于 IBM Power Systems 和 IBM Systems Storage 基础设施。该公司还将他们现有的 SAP ERP 环境迁移到了 WAGNER AG 私有云。
与 WAGNER AG 签订的五年服务合同包括 Hoffmann Neopac 的 SAP ERP 和 SAP S/4HANA 环境的两年并行运营，其中还注明了可根据需要扩展和调整合同的灵活条款。Frank Werdermann 补充道：“与 WAGNER AG 签订的合同非常棒，为我们的业务转型提供了支持，因为合同条款灵活，方便我们根据过渡到新解决方案的进度减少 SAP ERP 工作负载/增加 SAP S/4HANA 工作负载。”
他回忆道：“我们仔细研究了底层托管基础架构，其中一个关键的决定因素是，实际上，WAGNER AG 的产品基于 IBM 技术。我们在自己的数据中心使用 IBM Power Systems 服务器已经有好多年了，我们知道这些服务器高度可靠且性能卓越。
“不仅如此，与 x86 架构相比，在 IBM Power Systems 上运行 SAP S/4HANA 的总拥有成本要低得多。此外，运行我们的工作负载只需要 40 个 IBM POWER9™ CPU，而在其他处理平台上需要 540 个 CPU。我们还通过计算得出，IBM 基础设施的能耗仅为其他平台和架构的 15 分之一。”
Hoffmann Neopac 的 SAP 环境托管在 IBM Power System E950 和 IBM Power System S922 服务器上，使用 IBM PowerVM® 进行虚拟化并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统。数据存储通过四个 IBM SAN Volume Controller 系统进行管理，这些系统连接到两个 IBM FlashSystem® 存储阵列。存储容量使用 IBM Spectrum® Virtualize 虚拟化。数据备份到 IBM 虚拟磁带库以及多个物理 IBM LTO 磁带库。服务器和存储通过 IBM System Storage Networking SAN24B 交换机连接。
高吞吐量、低延迟的 IBM FlashSystem 存储可确保业务数据即时可用，从而实现实时洞察运营情况。IBM Power Systems 服务器和超快 IBM 闪存存储解决方案的成功组合意味着重新启动 SAP HANA 系统只需 30 秒，而在使用机械硬盘的平台上则需要 10 分钟。
WAGNER AG 高级 IT 解决方案架构师 Martin A. Meier 表示：“IBM Power Systems 和 IBM Systems Storage 是我们私有云服务的理想基础，在可用性、可靠性和性能方面满足了所有要求。”
由于 SAP 环境目前在 WAGNER AG 云中运行，Hoffmann Neopac 为本公司的悠久历史书写了激动人心的新篇章。
Frank Wedermann 表示：“过去，在内部维持相关 IT 技能以支持全天候运营是一项挑战。现在，技术娴熟的 WAGNER AG 专家团队负责管理我们的整个 SAP 环境。托管式服务为我们节省了大量的时间和精力，同时还维持了较低的总拥有成本。这意味着我们的小型 IT 团队可以专注于为业务创造更多的价值，而不仅仅是维持正常运转。”
IBM 基础设施提供了全天候可用性和高性能，这是 Hoffmann Neopac 的首要任务，因为他们的生产基地遍布 10 个时区中的 5 个国家或地区。根据服务级别协议 (SLA)，WAGNER AG 可保证实现 99.9% 的正常运行时间和 350 毫秒甚至更短的响应时间。
“在日常运营中，在 90% 的时间内，响应时间都在 100 毫秒以下，这在很大程度上归功于 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 存储提供的超强性能，”Frank Werdermann 说道。“我们的大多数客户都要求我们及时交付产品，因此高可用性和地理位置分散弹性至关重要。自从迁移到 WAGNER AG 云以来，我们实现了 100% 的可用性，确保了我们的任务关键型 SAP 应用程序全天候运行。”
在 WAGNER AG 的支持下，Hoffmann Neopac 还将充分利用 SAP S/4HANA 提供的更高的敏捷性和洞察速度。
Frank Werdermann 解释道：“由 SAP S/4HANA 提供支持的实时分析将使我们能够比以往更快速、更准确地衡量业务绩效。SAP S/4HANA 还会帮助我们实现更高水平的自动化，以使我们能够更敏捷地响应不断变化的市场条件、消费者趋势和包装法规。我们能够更好地发现和了解这些趋势，因此可以制定更加明智的数据驱动型战略计划。
“实时运营洞察还将帮助我们避免生产犯错并减少浪费。通过在生产和物流流程中引入条码扫描仪，可以进一步降低退货率、减少残次品数量和提高输出质量，从而提高客户满意度。”
“我们还希望 SAP S/4HANA 解决方案能够让证明符合客户和行业法规的工作变得更加轻松，因为我们将对所有生产流程进行端到端的审计跟踪。例如，我们将能够证明包装内容物在生产过程中没有暴露于任何污染物。这将大大减少完成审计所需的人工工作量，同时也与客户建立了信任。”
此外，像许多 SAP S/4HANA 客户一样，Hoffmann Neopac 可以利用 SAP S/4HANA 加强与业务流程的集成，从而提高效率。例如，该公司计划提供由供应商管理的库存服务（计划和订购流程采用自动化管理），从而简化 Hoffmann Neopac 及其客户的供应链运营工作。与客户业务流程进一步集成后，Hoffmann Neopac 也能够更准确预测需求高峰，缩短开发周期。
Frank Werdermann 总结道：“通过在基于 IBM Power Systems 的 WAGNER AG 私有云中部署 SAP S/4HANA，我们将能够数字化、自动化、简化和加速我们的很多核心业务流程，从而帮助我们建立更精益、更环保的包装业务，并为我们在未来取得更大的成功奠定基础。”
Hoffmann Neopac（ibm.com 外部链接）的总部位于瑞士的图恩 (Thun)，致力于为一些世界领先的制药、化妆品和消费品公司生产高质量的包装盒和包装管。Hoffmann Neopac 仍然是一家家族式企业，在全球拥有 1,000 多名员工，并运营着分布在五个国家或地区的制造基地。
WAGNER AG（ibm.com 外部链接）是瑞士领先的 IT 服务提供商之一，提供广泛的基础架构、外包和云服务。作为 IBM 金牌业务合作伙伴，WAGNER AG 凭借多年的经验和技术专长为其客户提供一流的服务。
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