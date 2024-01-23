20 多年来，Hoffmann Neopac 一直依赖 SAP ERP，该产品在他们自己的本地数据中心中的 IBM Power Systems 服务器上运行。此前，该公司使用以下 SAP ERP 模块为运营提供支持：财务会计、控制、控制和盈利分析、生产规划、供应链管理、材料管理、质量管理、制造智能集成和智能、扩展仓库管理、销售和分销、全球贸易服务、人力资本管理、应用程序性能管理器和 SAP 解决方案管理器。该团队认识到，这些应用程序无法提供优化业务所需的实时分析和运营洞察。

为了利用实时分析数据，该公司决定转向最新一代内存 SAP S/4HANA 套件，在经过全面评估后，选择了绿地实施。

Frank Wedermann 回忆道：“我们使用了 150 多个问题和标准来评估 ERP 解决方案。我们考虑了几家软件供应商的解决方案，但很快意识到，SAP S/4HANA 提供了功能最齐全的软件包。数十年来，我们在现有 SAP ERP 环境的基础上构建了很多产品，因此全新的实施提供了一条最快速、最简单的前进道路。”

在评估期间，Hoffmann Neopac 还决定将新 SAP 环境的托管服务外包给 IBM 金牌业务合作伙伴 WAGNER AG。

“我们是一家包装公司，而不是一家 IT 公司，花费这么多的时间和精力来运营我们的 SAP 环境已经不再有意义了，”Frank Werdermann 说道。“需要至少两名拥有适当知识和技能的人员来管理本地解决方案，这对于大多数中小型公司来说是不切实际的。为使我们的 IT 团队能够将更多的资源集中投入到核心业务上，我们决定将托管和日常基础设施管理工作交给专家们来完成，他们心无旁骛，而不会为我们和其他客户做任何其他事情，他们在应对不同的环境和公司方面积累了丰富的经验，让我们受益匪浅。”