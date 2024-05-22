我们在笔记本电脑屏幕、台式机显示器或车载显示屏上看到的每张图像，都涉及背光单元 (BLU) 技术，LCD 屏幕利用光线来创建图像。翰博高新是 BLU 技术的综合解决方案提供商，负责 BLU 的端到端创建，其中包括一系列复杂的流程，例如光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计、产品制造和分销。
经过多年的快速增长，包括将生产基地扩展到多个城市，并在中国国家科创板上市，翰博高新的重点已转向数字化转型。快速扩张导致了众多孤立的系统，翰博高新面临着一个支离破碎、各自为政的企业环境。这导致了效率低下、风险识别受阻和订单交付时间延长。交付周期延长不仅有可能降低客户满意度，而且还会给汽车行业等领域的客户带来潜在的严重问题，在这些领域，快速和准时交付至关重要。
为了解决这些问题，翰博高新致力于加强产品设计、生产、物流和销售等各个职能部门的协作并简化流程。然而，正如翰博高新信息管理中心助理中心长杨浩指出的那样，“打通这些系统带来了众多挑战，包括旧版接口问题、数据重复和缺乏统一标准。”
为了克服这些挑战，翰博高新在新建的合肥生产基地实施了企业应用程序集成解决方案 IBM App Connect®。
通过部署 IBM App Connect，翰博高新构建了一个集成平台，能够快速连接企业系统中的所有应用程序和数据。这样，翰博高新将能够在其系统的所有应用程序和数据之间建立连接，包括企业资源管理 (ERP)、制造执行系统 (MES)、办公自动化 (OA)、仓库管理系统 (WMS)、人力资源、产品生命周期管理 (PLM)、供应商关系管理 (SRM) 和海关系统。
通过该项目，翰博高新旨在实现跨各种业务系统和功能的无缝连接、快速预警以及全面的流程可视化和可追溯性。过去，连接这些业务系统是一项艰巨任务。一些旧版系统接口不符合当前流行的通信协议，而其他接口由于历史代码丢失或无法读取而重复或无法识别。如果没有统一的接口标准和规范，访问新的在线系统将非常具有挑战性。此外，如果没有统一的集成和互连，翰博高新将无法生成与公司内部信息共享流程相关的记录。
翰博高新获得了 IBM 和 IBM 业务合作伙伴中科斯欧（合肥）科技股份有限公司的支持。IBM 客户成功团队利用其前沿技术和专业知识协助中科斯欧（合肥）科技股份有限公司进行架构设计和资源分配。IBM 业务合作伙伴在接口开发和整体实施方面发挥了带头作用，而 IBM 则负责在测试和生产环境中部署解决方案。
翰博高新利用 IBM App Connect，实现了生产、管理、运营、研发和销售等各个部门的无缝连接。而且，能够解决系统之间接口混乱或过时的问题，并实现敏捷、轻量级的应用程序集成。
通过实施 IBM App Connect，翰博高新能够消除信息孤岛并连通从生产到供应和营销的八个不同的业务系统。该集成解决方案包括系统之间的 90 个接口，每天可处理约一千笔交易。消除信息孤岛有望节省与系统集成项目相关的大量成本。
在基于 IBM App Connect 的集成平台的帮助下，翰博高新开始监控数据的安全性和准确性，提高了与日常交易相关的统计数据的质量，而且能够解决交易数据问题。此外，利用该解决方案，客户还能够在整个公司建立服务分类标准和法规，从而优化服务治理，最大限度提高接口重用，并大幅提高传输效率。
新的集成平台还具有一系列独特优势。支持集群物理部署，有助于确保高可用性和系统长期稳定运行。而且，还有助于实现最佳性能，同时保留系统处理能力的带宽。此外，还支持高可扩展性和灵活性，支持系统扩展部署以及多个逻辑单元的分布式部署。
基于 IBM App Connect 的新业务集成平台已成为公司内其他生产设施的典范。此外，IBM 未来还将与各合作伙伴协作，为翰博高新创建更多开放的云原生微服务和容器化集成平台,提供内置的 AI 和混合云部署功能以及全面的云技术支持。
翰博高新信息管理中心助理中心长杨浩总结了这个项目的好处。“在 IBM 客户成功团队的协助下，中科斯欧（合肥）科技股份有限公司在短短三个月内就构建了基于 IBM App Connect 的集成应用程序解决方案。这一可靠的解决方案为滁州试点提供了一个敏捷、轻量级的应用程序集成平台。它成功连接了生产、供应和营销的各个业务系统，促进了无缝数据交换。”杨浩说道。
“我们的主数据实现了全面的数据统一和透明度，包括付款、客户、供应商甚至内部报销。这为我们的企业运营提供了强大的数据统计、分析和监控功能，提高了运营效率并大幅降低了与系统集成项目相关的成本。”杨浩总结道。
翰博高新（ibm.com 外部链接）研究、开发、设计和制造背光显示模组及显示材料。公司成立于 2009 年，总部位于中国安徽省合肥市。其产品包括反射器、偏光片、导光板、扩散片和增亮膜。目前，其产品主要应用于笔记本电脑、台式机显示器、平板电脑和车载显示屏等消费电子领域。
IBM 业务合作伙伴中科斯欧（合肥）科技股份有限公司（ibm.com 外部链接）是智能制造领域的高新技术企业和行业标准制定者。它还是数字平台服务提供商。该公司于 2008 年在中国重庆成立，总部现在位于安徽省合肥市，并在重庆设有一家研究院。该公司于专攻工业互联网和智能网联汽车，为 “智能+” 和数字化转型场景提供标准化的技术基础。
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美国出品，2024 年 1 月。
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