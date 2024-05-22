翰博高新利用 IBM App Connect，实现了生产、管理、运营、研发和销售等各个部门的无缝连接。而且，能够解决系统之间接口混乱或过时的问题，并实现敏捷、轻量级的应用程序集成。

通过实施 IBM App Connect，翰博高新能够消除信息孤岛并连通从生产到供应和营销的八个不同的业务系统。该集成解决方案包括系统之间的 90 个接口，每天可处理约一千笔交易。消除信息孤岛有望节省与系统集成项目相关的大量成本。

在基于 IBM App Connect 的集成平台的帮助下，翰博高新开始监控数据的安全性和准确性，提高了与日常交易相关的统计数据的质量，而且能够解决交易数据问题。此外，利用该解决方案，客户还能够在整个公司建立服务分类标准和法规，从而优化服务治理，最大限度提高接口重用，并大幅提高传输效率。

新的集成平台还具有一系列独特优势。支持集群物理部署，有助于确保高可用性和系统长期稳定运行。而且，还有助于实现最佳性能，同时保留系统处理能力的带宽。此外，还支持高可扩展性和灵活性，支持系统扩展部署以及多个逻辑单元的分布式部署。

基于 IBM App Connect 的新业务集成平台已成为公司内其他生产设施的典范。此外，IBM 未来还将与各合作伙伴协作，为翰博高新创建更多开放的云原生微服务和容器化集成平台,提供内置的 AI 和混合云部署功能以及全面的云技术支持。

翰博高新信息管理中心助理中心长杨浩总结了这个项目的好处。“在 IBM 客户成功团队的协助下，中科斯欧（合肥）科技股份有限公司在短短三个月内就构建了基于 IBM App Connect 的集成应用程序解决方案。这一可靠的解决方案为滁州试点提供了一个敏捷、轻量级的应用程序集成平台。它成功连接了生产、供应和营销的各个业务系统，促进了无缝数据交换。”杨浩说道。

“我们的主数据实现了全面的数据统一和透明度，包括付款、客户、供应商甚至内部报销。这为我们的企业运营提供了强大的数据统计、分析和监控功能，提高了运营效率并大幅降低了与系统集成项目相关的成本。”杨浩总结道。