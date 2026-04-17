Helvetia Insurance Group 总部位于瑞士圣加仑，是欧洲保险市场的重要参与者。他们为横跨五个欧洲国家的企业和个人客户提供服务，量身定制创新的保险解决方案。

几年前，其云赋能团队启动了一项从本地数据中心全面迁移至公有云的计划。其宏伟目标为：一年内将 200 个应用程序迁移至 Amazon Web Services (AWS) 和 Microsoft Azure。这一过程需要一种精简、自动化的基础设施配置与应用程序迁移方法。