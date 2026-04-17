Helvetia 如何利用 IBM 实现基础设施自动化，从而缩短配置时间并赋能团队
Helvetia Insurance Group 总部位于瑞士圣加仑，是欧洲保险市场的重要参与者。他们为横跨五个欧洲国家的企业和个人客户提供服务，量身定制创新的保险解决方案。
几年前，其云赋能团队启动了一项从本地数据中心全面迁移至公有云的计划。其宏伟目标为：一年内将 200 个应用程序迁移至 Amazon Web Services (AWS) 和 Microsoft Azure。这一过程需要一种精简、自动化的基础设施配置与应用程序迁移方法。
Helvetia 的云赋能团队利用 IBM Terraform 为其内部产品团队创建了着陆区——即已配置好连接与策略的完整云账户。随后，他们与合作伙伴协作，构建了用于加固虚拟机及其他关键资源的模块，从而能够采用直接迁移方式，在加速迁移的同时不牺牲安全性与治理能力。
在与 HashiCorp 合作之前，当产品团队需要账户时，交付过程需要数天时间。而现在，他们只需填写一张表单，Terraform 便能在几分钟内为他们提供着陆区。最初，Terraform 仅在云赋能团队内部使用。随着时间的推移，其应用范围扩展到了 Helvetia 内部的其他团队及其欧洲子公司。
在短短一年内，Helvetia 成功将 200 个应用程序迁移至云端，同时账户配置时间从数天缩短至几分钟。公司将基础设施代码化，在加强合规性与可审计性的同时，在 AWS 和 Microsoft Azure 之间实现了标准化。
Helvetia 的开发者现在享有简化的自助式体验，可以轻松请求资源，工作不再有延迟。Helvetia 计划在应对新的现代化挑战时，继续与 HashiCorp 保持合作关系。
Helvetia Insurance Group 成立于 1858 年，总部位于瑞士圣加仑，是欧洲保险市场的主要参与者。他们为横跨五个欧洲国家的企业和个人客户提供服务，量身定制创新的保险解决方案。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 3 月。
IBM、IBM 徽标、HashiCorp 和 Terraform 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。