Hellenic Glass Industry S.A.

Hellenic Glass Industry (HGI) 诞生于全球金融危机逐渐平缓之际，并于 2017 年从一家名为 Yioula Glassworks SA 的更大公司中拆分出来。HGI 接手了保加利亚和乌克兰的工厂，以及罗马尼亚和希腊的配送中心。

Hellenic Glass Industry SA 首席信息官 Elias Stassinos 解释了新公司面临的挑战：“我们的每个制造和分销站点实际上都是作为独立的企业运营的。由于每个地点都有自己的管理和报告活动的方法，因此我们很难在集团层面获得单一、准确的绩效报告。”

Hellenic Glass Industry SA 集团副首席执行官兼集团首席财务官 Manolis Kainourgiakis 表示：“作为一家在动荡经济环境中独立运营的新公司，运营成本效率从一开始就是一个关键目标。我们如何才能建立坚实的运营基础，同时为企业创造可持续的未来？”