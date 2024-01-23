Hellenic Glass Industry S.A.

Hellenic Glass Industry (HGI) 诞生于全球金融危机动荡之中，已由最初的零散业务发展成为成功的国际化集团。为了推动精益、高效的运营，HGI 与 IBM® Services™ 合作，基于 IBM Power Systems™ 服务器，使用 IBM Services for Managed SAP Applications 来部署 SAP S/4HANA® 应用程序。
Hellenic Glass Industry 委托 IBM Services 设计集成业务流程，并由在 IBM Services for Managed SAP Applications 上运行的 SAP S/4HANA 提供支持。
Hellenic Glass Industry (HGI) 诞生于全球金融危机逐渐平缓之际，并于 2017 年从一家名为 Yioula Glassworks SA 的更大公司中拆分出来。HGI 接手了保加利亚和乌克兰的工厂，以及罗马尼亚和希腊的配送中心。
Hellenic Glass Industry SA 首席信息官 Elias Stassinos 解释了新公司面临的挑战：“我们的每个制造和分销站点实际上都是作为独立的企业运营的。由于每个地点都有自己的管理和报告活动的方法，因此我们很难在集团层面获得单一、准确的绩效报告。”
Hellenic Glass Industry SA 集团副首席执行官兼集团首席财务官 Manolis Kainourgiakis 表示：“作为一家在动荡经济环境中独立运营的新公司，运营成本效率从一开始就是一个关键目标。我们如何才能建立坚实的运营基础，同时为企业创造可持续的未来？”
虽然分布式工作方法为每个业务部门提供了自主权，但 HGI 却错失了规模经济。由于数据管理分散，很难及时回答关键问题，例如哪些产品卖得最好？或者哪些产品带来最大利润？如果没有准确的信息，HGI 将面临失去关键收入或无法优化盈利能力的风险。
每个月初，Hellenic Glass Industry 的工厂和配送中心都会以电子表格的形式向公司的总财务部门共享有关订单、生产和库存水平的数据。
每月结账往往需要耗时三周的手工操作，几乎没有时间让公司识别潜在的机遇和威胁，并采取行动。
为了解决这一挑战，Hellenic Glass Industry 决定采用集团范围内的衡量标准和关键绩效指标 (KPI) 来了解绩效和效率，并制定雄心勃勃的信息交付目标。
Manolis Kainourgiakis 表示：“通过成为一家综合性企业，我们有信心能够提高效率并减少收入风险。但很明显，我们之前的电子表格系统无法胜任这项任务。我们开始规划并明确我们的需求，并寻找具有成本效益的业务解决方案。”
前母公司 Yioula Glassworks 依赖多个不同的 ERP 平台来运行其核心业务流程。HGI 团队意识到，他们有机会为新公司实施一套集成系统，在利用最佳实践的同时，为 HGI 量身定制解决方案。
Manolis Kainourgiakis 证实说：“我们很快就认识到，SAP S/4HANA 为我们提供了一种高效的运营管理方式：我们的 KPI 采用统一的定义，业务数据采用统一的真实版本，所有运营采用标准化的业务流程。”
Hellenic Glass Industry 选择了 SAP S/4HANA，并将其应用于财务和控制、生产规划、仓库管理、物流执行和工厂维护。Elias Stassinos 这样表示：“我们之所以决定将 SAP S/4HANA 作为新业务的基础，另一个重要因素是该公司在希腊当地的业务。SAP 是我们所在地区的市场佼佼者，这让人确信，其解决方案定可满足我们的特定运营需求。”
Hellenic Glass Industry 聘请了 IBM Services 的专家，帮助其规划业务流程并配置 SAP S/4HANA 解决方案，以支持新的工作方式。Elias Stassinos 说：“我们之所以选择 IBM Services，是因为从一开始就可以看出，他们热诚期望我们的项目合作取得成功。
“IBM 采用了适用于 SAP S/4HANA、基于 Ascend 方法的最佳实践，并结合了诚意、专业性和灵活性，使项目在遇到困难时仍能继续推前。”
Hellenic Glass Industry 与 IBM Services 合作，使用 IBM Services for Managed SAP Applications 成功部署了 SAP S/4HANA，前者是一种基于高度可靠的 IBM Power® S824 服务器和 IBM DS8870 存储的基础架构即服务 (IaaS) 私有云解决方案。
SAP S/4HANA 由位于希腊的 IBM 数据中心提供，在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统上运行。
Manolis Kainourgiakis 说：“在为我们的 SAP 解决方案选择基础架构平台时，IBM 是不二之选。
十多年来，我们一直使用 IBM Systems 支持我们的全球业务，这些解决方案从未让我们失望过。
根据我们过去与 IBM 合作的积极经验，我们知道，他们拥有技术专业知识和项目管理能力，可以有效支持我们的转型之旅。
选择 IBM Services for Managed SAP Applications，我们可以获得基于 IBM POWER8® 处理器的系统的性能，而无需对新基础架构进行昂贵的资本投资。”
如今，该公司正在对全球员工进行新工作流程的培训，其中包括采购、销售以及仓库和库存管理。
Manolis Kainourgiakis 补充道：“我们的 SAP S/4HANA 环境现已全面投入运行，我们的下一个目标是为我们的员工提供所需的技能，帮助他们从手动、基于电子表格的流程过渡到采用 SAP 工作流程。”
我们与 IBM Services 的合作关系仍然极具价值，IBM 团队正在为我们的员工提供持续的培训帮助。”
随着 Hellenic Glass Industry 继续在 IBM Services for Managed SAP Applications 上的 SAP S/4HANA 推动数字化转型，该公司相信自己具备了打造精益、经济高效的全球运营所需的能力。
现在，SAP S/4HANA 为每个产品托盘分配了一个唯一的标识符，并将其作为条形码附加在托盘上，当产品在供应链中移动时对其进行扫描。通过 SAP S/4HANA 管理的所有生产、库存和物流数据，HGI 可以即时准确地了解可供销售的库存以及库存在业务中的位置。
如今，Hellenic Glass Industry 可以在集团层面编制准确的关键绩效指标报告，包括每天生产的产品数量、运往分销设施的货物数量以及仓库的可用空间。最重要的是，公司的财务团队可以利用这些数据，在极短的时间内完成月度结算。
Manolis Kainourgiakis 表示：“过去，我们每月通常需要到 22 日才能结账，但自从与 IBM Services 合作部署 SAP S/4HANA 后，我们每月 8 日就基本可以完成结账：速度提高了 63%。
"我们越早结账，就能越早确定我们是否实现了收入目标。我们与 IBM 和 SAP 合作实现快速结账，将使我们能够在竞争激烈的市场中做出积极主动的决策。我们将继续努力提高效率，相信我们最终能够实现五天完成结账。”
Hellenic Glass Industry 预测，随着员工完成向使用 SAP S/4HANA 的过渡，它将大幅提高许多业务领域的效率。
Elias Stassinos 表示：“使用电子表格的一大弊端是，电子表格的规模和复杂性会迅速膨胀，这使得对电子表格进行更新成为一个耗时的过程。我们估计，使用电子表格的员工平均需要在三个不同的地方重新输入数据，这不仅降低了效率，还增加了人为错误的风险。我们预计，明年会全面转向 SAP S/4HANA，这将使我们的生产、仓库和管理团队的运营效率提高 50%，并将集团级业务分析师的运营效率提高 80%。”
Manolis Kainourgiakis 补充说：“通过在 IBM Services for Managed SAP Applications 上使用 SAP S/4HANA，我们的目标是最大限度地减少完成关键流程所需的时间，首先是销售工作流程的时间减少。提高整个业务的效率将有助于降低我们的运营成本，增强我们的灵活性，并提高我们在严峻市场竞争中的能力。我们的最终目标是将我们的息税折旧摊销前利润 [EBITDA] 利润率提高到 35%，而我们的 IBM 和 SAP 解决方案将为实现这一目标做出重要贡献。”
通过向高级决策者提供准确的业务数据，Hellenic Glass Industry 旨在帮助其领导团队在充分知情的情况下做出以数据为导向的决策。为了使这些业务洞察力更易于在任何设备上获取，该公司正准备利用 SAP 移动解决方案来增强其解决方案。
Manolis Kainourgiakis 总结说：“能够拿起平板电脑，近乎实时地查看我们国际业务的所有部分的运行情况，这是一项巨大的创新。由于我们与 IBM Services 合作，在基于 IBM Power Systems 服务器的私有云上部署了 SAP S/4HANA，我们正在打造一个精干、高效的企业，即使在最艰难的经济条件下也能经受住考验。”
Hellenic Glass Industry SA（链接位于 IBM.com 外部）总部位于希腊曼德拉，是一家领先的玻璃产品制造商和分销商。该公司专注于容器和餐具，在保加利亚和乌克兰设有制造中心，在罗马尼亚和希腊设有分销中心。
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