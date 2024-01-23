韩亚金融集团聘请 IBM Services – 技术支持来提供集成的多供应商支持服务。韩国的 IBM 服务团队使用经过验证的项目管理流程进行服务交付、供应商管理和报告，帮助该企业对 11 家附属公司的 IT 维护系统进行了标准化和统一。IBM 多供应商支持团队直接入驻韩亚金融集团办公室，因此可以采取积极主动的维护方法，在潜在问题导致停机之前就发现它们，防患于未然。

根据合同，IBM 团队为该集团的多供应商数据中心提供了一个单一联系点。IBM 团队还提供单一合同和合并发票，从而简化了管理和设备维护流程。

IBM 集团还在其远程数据中心储备常用部件，以便在需要更换部件时最大限度地缩短维修时间。

IBM 团队提供呼叫管理解决方案，帮助解决系统错误。呼叫管理解决方案可支持企业深入了解从报告问题到解决问题的全程问题处理和供应商管理流程。IBM 集团还设立了一个项目管理办公室，该办公室可立即回答该集团的问题，帮助指导解决 IT 问题，并帮助 Hana Financial Group 员工重新定义治理、补救和恢复操作。