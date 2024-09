Hana Financial Group 最近在当地 IBM 数据中心整合了 11 家关联公司的基础设施和资源。然而,该企业留下了 100 多份服务和维护合同,需要定期审查和续签。这些合同还涉及 Hana Financial Group 必须管理的 100 份单独账单。管理如此大量的账单非常麻烦,有时还会导致延迟付款。该集团希望通过在更一致的流程下整合其异构 IT 系统和数据存储系统,提高效率并消除管理这些合同所涉及的开销。