通过利用 IBM® Services – 技术支持为其多供应商环境提供全面的支持服务，韩亚金融集团简化了计费流程，提高了效率，并让员工能够专注于更具战略意义的计划。
韩亚金融集团聘请IBM Services – 技术支持来提供集成的多供应商支持服务，通过单一联系点即满足了该集团的所有支持需求。
Hana Financial Group 最近在当地 IBM 数据中心整合了 11 家关联公司的基础设施和资源。然而，该企业留下了 100 多份服务和维护合同，需要定期审查和续签。这些合同还涉及 Hana Financial Group 必须管理的 100 份单独账单。管理如此大量的账单非常麻烦，有时还会导致延迟付款。该集团希望通过在更一致的流程下整合其异构 IT 系统和数据存储系统，提高效率并消除管理这些合同所涉及的开销。
韩亚金融集团聘请 IBM Services – 技术支持来提供集成的多供应商支持服务。韩国的 IBM 服务团队使用经过验证的项目管理流程进行服务交付、供应商管理和报告，帮助该企业对 11 家附属公司的 IT 维护系统进行了标准化和统一。IBM 多供应商支持团队直接入驻韩亚金融集团办公室，因此可以采取积极主动的维护方法，在潜在问题导致停机之前就发现它们，防患于未然。
根据合同，IBM 团队为该集团的多供应商数据中心提供了一个单一联系点。IBM 团队还提供单一合同和合并发票，从而简化了管理和设备维护流程。
IBM 集团还在其远程数据中心储备常用部件，以便在需要更换部件时最大限度地缩短维修时间。
IBM 团队提供呼叫管理解决方案，帮助解决系统错误。呼叫管理解决方案可支持企业深入了解从报告问题到解决问题的全程问题处理和供应商管理流程。IBM 集团还设立了一个项目管理办公室，该办公室可立即回答该集团的问题，帮助指导解决 IT 问题，并帮助 Hana Financial Group 员工重新定义治理、补救和恢复操作。
通过利用 IBM Services – 技术支持来提供集成的多供应商支持，韩亚金融集团预计可将运营成本降低约 3%。此外，通过将供应商管理流程与 IBM 集团整合，该客户将其供应商管理流程的效率提高了 30%。IBM 团队已将 100 多个账单合并为一个账单，从而显著降低了开销。由于 IBM 团队对问题反应迅速，韩亚金融集团的系统稳定性提升并最大限度地减少了意外停机时间。例如，过去，如果客户需要更换零件，则需要等待一个多小时才能收到零件。现在，由于 IBM 团队在现场备有常用零件，客户在 10 分钟内就能收到所需的零件，节省了 83% 的时间。
韩亚金融集团（ibm.com 外部链接）成立于 1971 年，是一家金融控股公司，提供有一系列产品和服务。集团总部位于韩国首尔，拥有 12,300 多名员工。该集团的子公司包括 KEB Hana Bank、KEB Hana Card、Hana Life、Hana Capital、Hana Asset Trust、Hana Investors Services、Hana Financial Investment 和 Hana Savings Bank。
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美国出品，2018 年 10 月。
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