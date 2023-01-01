“以西班牙为例，IBM Client Engineering 团队和纳瓦拉政府最近宣布了一个共创项目，并推出一个多语言旅游信息创新虚拟助手。该项目由 IBM 的生成式 AI 开发，利用多种语言提供来自纳瓦拉旅游网站的个性化旅游信息。助手名为 AmaIA，在纳瓦拉每年接待数百万游客的桑弗明斯进行了试点测试。
介绍项目时，纳瓦拉政府地区经济与财政部长兼大学、创新与数字化转型部长 Juan Cruz Cigudosa 强调了桑弗明斯代表着开展试点测试的“机会”，以评估该系统在理解和功能方面的运行情况，并检查其可能性和潜力。他说：“如今，AI 和旅游业将携手并进，目的是提供更优质的服务，并改善所有受到鼓励来这里参观的人群在桑弗明斯的旅游体验。”
Juan Cruz Cigudosa
地区经济与财政部长兼大学、创新与数字化转型部长
纳瓦拉政府
纳瓦拉（链接位于 ibm.com 站外）是位于西班牙东北部的一个自治区。纳瓦拉在包括研究和创新在内的各种领域的公共政策设计和实施方面拥有权力和自主权。纳瓦拉的经济繁荣，是西班牙研发支出的第二大创新地区。
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