“以西班牙为例，IBM Client Engineering 团队和纳瓦拉政府最近宣布了一个共创项目，并推出一个多语言旅游信息创新虚拟助手。该项目由 IBM 的生成式 AI 开发，利用多种语言提供来自纳瓦拉旅游网站的个性化旅游信息。助手名为 AmaIA，在纳瓦拉每年接待数百万游客的桑弗明斯进行了试点测试。

介绍项目时，纳瓦拉政府地区经济与财政部长兼大学、创新与数字化转型部长 Juan Cruz Cigudosa 强调了桑弗明斯代表着开展试点测试的“机会”，以评估该系统在理解和功能方面的运行情况，并检查其可能性和潜力。他说：“如今，AI 和旅游业将携手并进，目的是提供更优质的服务，并改善所有受到鼓励来这里参观的人群在桑弗明斯的旅游体验。”



Juan Cruz Cigudosa

地区经济与财政部长兼大学、创新与数字化转型部长

纳瓦拉政府