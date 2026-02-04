GMO Aozora Net Bank 引入了 IBM Instana Observability，旨在优化故障发生时的交易追踪能力，并对日趋复杂的系统进行集中化管理。因此，根本原因识别速度加快，恢复时间显著缩短。
GMO Aozora Net Bank, Ltd.（以下简称 GMO Aozora Net Bank）秉持“由技企业提供银行金融服务”的理念打造而成，区别于传统银行引入信息技术的运营模式。这种模式使该银行能够提供高度灵活、快速发展的金融解决方案。
随着网上银行及智能手机应用的使用量激增，由内部工程师自主研发系统的 GMO Aozora Net Bank，持续开发全新应用，以快速响应客户不断变化的需求。然而，随着数字渠道的扩展，挑战也随之出现，包括出现问题时追踪交易所需的时间。
为应对这些挑战，需搭建一套前瞻性的运营框架，其中涵盖高峰使用时段的运行监测与系统性能的可视化管理能力。然而，使用传统监控工具时，难以理解紧密集成系统之间的依赖关系和问题追踪，导致事件中需要进行冗长的根本原因分析。
这一情况也对客户体验造成了负面影响，导致服务响应延迟、登录故障间歇性出现。随着关于交易完成状态及业务处理中断的咨询量不断增加，企业内部已难以精准掌握各项业务的处理情况。管理层及风险管理部门对相关责任界定问题提出了关切。若该情况持续发展，将对业务连续性造成严重影响，甚至可能出现客户流失的风险，还可能收到金融厅的整改要求。
为应对上述挑战，GMO Aozora Net Bank 引入了 IBM® Instana Observability（下称 Instana），这款应用性能管理 (APM) 解决方案可实现系统运行状态的可视化呈现，并支持对全行系统环境进行集中化管理。本次项目实施由 IBM 合作伙伴 Airitech Corporation 提供技术支持。此次推出首先是小规模部署，涵盖有限数量的应用程序，后来逐步扩展到不仅包括面向客户的服务，还包括管理部门使用的系统。
Instana 的核心优势之一，是能够实现快速轻量化部署。在 GMO Aozora Net Bank，项目实施与日常运维均能由内部工程师独立完成，这一点从成本与实施效率两方面来看，都成为了重要利好。技术工程事业部站点可靠性工程负责人 Koji Sonoda 回顾此次落地经历时表示，得益于可自主管控的部署环境，Instana 无需增加任何系统复杂度，能够快速投入使用并开展日常运维工作。
随着 Instana 的推出，GMO Aozora Net Bank 能够通过统一的仪表板实时监控每个系统处理的复杂大量数据。此举大幅减少了运维工作量、问题解决时长与管理成本。核心成效总结如下。
“通过 Instana，我们的 IT 运营已经从‘单独、基于体验的响应’转变为‘高效、协作的运营模式’，”Sonoda 说道。
Instana 还为内部系统带来显著优势。在主要用于财务核算的 SAP 系统中，以往难以实现可视化的业务处理状态，如今可实现实时可视化呈现。Instana 凭借简单的配置，提高了监控准确性，加快了异常检测速度，并降低了运行负载。从而 SAP 运营成本和日常运营负荷得以降低。
从应用现代化建设维度，云原生环境的可观测性实现显著提升，为稳步推进后续现代化建设工作奠定了坚实基础。此前，大量时间花费在应对系统事件和调查根本原因，限制了开发和运营团队专注于改进活动和战略举措的能力。通过有效解决上述问题，Instana 也进一步助力相关团队提升了工作效率。
展望未来，GMO Aozora Net Bank 计划将 Instana 的使用扩展到云原生服务和环境中，例如 AWS 和 Azure，以加强集成管理和安全性。通过将可观测性从应用程序延伸到基础设施，该银行旨在建立统一的可视化和管理框架。此外，通过与 IBM® Concert 集成，该银行计划进一步加强安全举措，包括漏洞管理和自动生成软件物料清单 (SBOM)。
GMO Aozora Net Bank Co., Ltd 由 Aozora Bank 与 GMO Internet Group 合资成立于 2018 年 7 月，是一家以“一切以客户为中心，致力成为顶尖科技银行”为企业愿景的网络银行。该银行不受传统银行模式的限制，采用由 IT 公司提供先进银行服务的方式。依托自主研发系统的核心优势，GMO Aozora Net Bank 持续以高效灵活的模式，为客户提供无缝衔接的金融服务。
