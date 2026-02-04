GMO Aozora Net Bank, Ltd.（以下简称 GMO Aozora Net Bank）秉持“由技企业提供银行金融服务”的理念打造而成，区别于传统银行引入信息技术的运营模式。这种模式使该银行能够提供高度灵活、快速发展的金融解决方案。

随着网上银行及智能手机应用的使用量激增，由内部工程师自主研发系统的 GMO Aozora Net Bank，持续开发全新应用，以快速响应客户不断变化的需求。然而，随着数字渠道的扩展，挑战也随之出现，包括出现问题时追踪交易所需的时间。

为应对这些挑战，需搭建一套前瞻性的运营框架，其中涵盖高峰使用时段的运行监测与系统性能的可视化管理能力。然而，使用传统监控工具时，难以理解紧密集成系统之间的依赖关系和问题追踪，导致事件中需要进行冗长的根本原因分析。

这一情况也对客户体验造成了负面影响，导致服务响应延迟、登录故障间歇性出现。随着关于交易完成状态及业务处理中断的咨询量不断增加，企业内部已难以精准掌握各项业务的处理情况。管理层及风险管理部门对相关责任界定问题提出了关切。若该情况持续发展，将对业务连续性造成严重影响，甚至可能出现客户流失的风险，还可能收到金融厅的整改要求。