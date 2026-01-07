携手 IBM® watsonx 打造弹性供应链

由人工智能驱动的协同平台为全球生物制药龙头企业简化工作流程

一个人在实验室工作
克服供应链风险管理中的运营盲点

一家领先的全球制药企业，以应对全球最严峻健康问题的创新方案而闻名，它认识到必须加强其供应链风险管理。

该公司面临以下几项关键挑战：

  • 由于依赖人工、耗时的流程，导致风险分类标准不一

  • 各团队的风险记录缺乏标准化

  • 对替代供应商和材料的可视性有限

  • 数据分析效率低下，评估风险场景需要生成大量报告

  • 决策周期缓慢，阻碍了对潜在干扰做出主动响应

这些问题导致了潜在的收入损失、产品交付延迟以及响应市场需求的敏捷性下降。为应对这些挑战，该公司寻求一种更智能、模块化的风险协同方法——一种能够随复杂性扩展并实时提供可行洞察的方案。

> 95% 决策周期缩短，附带风险的主动提示与供应链网络可视性提升 > 1500 风险事件得到评估、分级，并根据需要上报至管理层 造成顶级产品缺货的全球性事件（2025 年）
携手 IBM 简化供应链工作流程

该制造商与 IBM® Consulting 携手，共同基于 IBM watsonx AI 产品组合和 AWS 云服务，构建了一个可扩展、模块化的供应链风险协同平台。团队借鉴 IBM 的“零号客户”实践，将提升弹性的最佳实践融入解决方案。通过整合执行、规划、采购、物流及第三方风险提供商的数据，平台支持自然语言查询 (NLQ)，以提供可执行的洞察。

该平台的核心功能包括：

  • 整合来自多数据源的风险事件

  • 识别存在风险的供应商与生产基地

  • 高亮显示潜在的收入影响

  • 展示受风险影响的物料在未来 12 个月的库存预测

  • 通过下钻分析功能提供受影响供应商的微观详细信息

  • 呈现需求与供应分析

  • 建议可满足需求的替代生产基地或物料

  • 跟踪计划放行的物料批次

  • 映射产品的物料清单 (BOM)

为进一步增强风险智能，该公司部署了一个生成式 AI 解决方案。该方案促进了跨不同业务维度的多维度风险分析，通过自动识别数据缺口提升了数据质量，并加速了风险关联性的总结。

他们还引入了一款由生成式 AI 驱动的虚拟助手，该助手具备自然语言交互界面，可用于查询供应链数据。他们使用了一项大语言模型 (LLM) 文本转 SQL 功能，该功能能够处理不支持的查询例外情况，并提供双语支持以增强可访问性。

缩短决策周期与提升效率

AI 驱动解决方案的实施，对公司的供应链及业务运营产生了深远影响。通过主动识别风险与提升可视化程度，该组织实现了超过 95% 的决策周期缩短，使决策更快、更准确，并将风险响应时间从数周降至数天。

此外，在 2025 年，超过 1,500 个风险得到评估、分级，并根据需要上报至管理层。借助这种简化的风险管理方法，管理层现在可以利用风险警报、库存洞察与动态分销计划，更快速地确定优先级并响应客户请求。公司还实现了劳动密集型流程的自动化，提高了整个网络的透明度，从而带来了可量化的运营效率与收入增长。

得益于此次转型，该制造商在 2025 年实现了零起造成顶级产品缺货的全球性事件。所有这些成果表明，AI 与协同平台如何能够重塑传统业务流程，大规模地提升敏捷性、洞察力与弹性。
关于一家生物制药制造商

这家全球科学与技术领导者总部位于美国，致力于为医疗保健、生命科学及电子领域提供创新解决方案。其服务广泛覆盖全球范围内的研究人员、医疗保健专业人士及工业合作伙伴。

解决方案组件 IBM Consulting IBM watsonx IBM watsonx Orchestrate
利用 AI 简化供应链

了解 IBM 的 AI 产品组合如何帮助您优化供应链规划并降低潜在风险。 

 了解有关 IBM watsonx 的更多信息 了解有关 IBM Consulting 的更多信息
法律信息

© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM Consulting 和 IBM watsonx 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。