由人工智能驱动的协同平台为全球生物制药龙头企业简化工作流程
一家领先的全球制药企业，以应对全球最严峻健康问题的创新方案而闻名，它认识到必须加强其供应链风险管理。
该公司面临以下几项关键挑战：
这些问题导致了潜在的收入损失、产品交付延迟以及响应市场需求的敏捷性下降。为应对这些挑战，该公司寻求一种更智能、模块化的风险协同方法——一种能够随复杂性扩展并实时提供可行洞察的方案。
该制造商与 IBM® Consulting 携手，共同基于 IBM watsonx AI 产品组合和 AWS 云服务，构建了一个可扩展、模块化的供应链风险协同平台。团队借鉴 IBM 的“零号客户”实践，将提升弹性的最佳实践融入解决方案。通过整合执行、规划、采购、物流及第三方风险提供商的数据，平台支持自然语言查询 (NLQ)，以提供可执行的洞察。
该平台的核心功能包括：
为进一步增强风险智能，该公司部署了一个生成式 AI 解决方案。该方案促进了跨不同业务维度的多维度风险分析，通过自动识别数据缺口提升了数据质量，并加速了风险关联性的总结。
他们还引入了一款由生成式 AI 驱动的虚拟助手，该助手具备自然语言交互界面，可用于查询供应链数据。他们使用了一项大语言模型 (LLM) 文本转 SQL 功能，该功能能够处理不支持的查询例外情况，并提供双语支持以增强可访问性。
AI 驱动解决方案的实施，对公司的供应链及业务运营产生了深远影响。通过主动识别风险与提升可视化程度，该组织实现了超过 95% 的决策周期缩短，使决策更快、更准确，并将风险响应时间从数周降至数天。
此外，在 2025 年，超过 1,500 个风险得到评估、分级，并根据需要上报至管理层。借助这种简化的风险管理方法，管理层现在可以利用风险警报、库存洞察与动态分销计划，更快速地确定优先级并响应客户请求。公司还实现了劳动密集型流程的自动化，提高了整个网络的透明度，从而带来了可量化的运营效率与收入增长。
得益于此次转型，该制造商在 2025 年实现了零起造成顶级产品缺货的全球性事件。所有这些成果表明，AI 与协同平台如何能够重塑传统业务流程，大规模地提升敏捷性、洞察力与弹性。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM Consulting 和 IBM watsonx 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。