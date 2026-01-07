该制造商与 IBM® Consulting 携手，共同基于 IBM watsonx AI 产品组合和 AWS 云服务，构建了一个可扩展、模块化的供应链风险协同平台。团队借鉴 IBM 的“零号客户”实践，将提升弹性的最佳实践融入解决方案。通过整合执行、规划、采购、物流及第三方风险提供商的数据，平台支持自然语言查询 (NLQ)，以提供可执行的洞察。

该平台的核心功能包括：

整合来自多数据源的风险事件





识别存在风险的供应商与生产基地





高亮显示潜在的收入影响





展示受风险影响的物料在未来 12 个月的库存预测





通过下钻分析功能提供受影响供应商的微观详细信息





呈现需求与供应分析





建议可满足需求的替代生产基地或物料





跟踪计划放行的物料批次





映射产品的物料清单 (BOM)

为进一步增强风险智能，该公司部署了一个生成式 AI 解决方案。该方案促进了跨不同业务维度的多维度风险分析，通过自动识别数据缺口提升了数据质量，并加速了风险关联性的总结。

他们还引入了一款由生成式 AI 驱动的虚拟助手，该助手具备自然语言交互界面，可用于查询供应链数据。他们使用了一项大语言模型 (LLM) 文本转 SQL 功能，该功能能够处理不支持的查询例外情况，并提供双语支持以增强可访问性。