教育管理信息系统的重大升级显著提高了面向格鲁吉亚教师、家长和学生的数据库稳定性和用户体验
为应对此次疫情带来的变化，格鲁吉亚教育与科学部亟需升级其教育管理信息系统 (EMIS)。很短时间内，该组织便须调整其旧系统以适应远程学习的新现状。为此，它向首选 IT 合作伙伴寻求解决方案。
IBM 合作伙伴 Orient Logic 的软件开发与云基础设施总监 Merab Gogolauri 解释道：“EMIS 拥有一个核心系统，其内包括集成到 eSchool 应用程序的多个 Azure 应用程序，而其中就有作为 LMS [学习管理系统] 应用程序的电子日记。于 2020 年之前部署的现有系统采用单片式紧密耦合架构。各系统之间的数据集成每天晚上均会通过数据库同步程序来完成，而在此期间所有系统均须停止，直到同步程序完成。而与此同时，不时（至少每月一两次）便会出现同步错误，于是 IT 团队便须通宵工作来进行修复，以防出现系统中断或数据损坏。”
早在实施远程学习之前，该系统便难以应对峰值负荷。格鲁吉亚拥有高度集中的教育体系，且所有公立学校均隶属于教育部。用于作业、成绩、日程安排等用途的软件拥有 600,000 名用户，且每天约有 15,000 至 20,000 名用户同时登录。
格鲁吉亚教育与科学部 EMIS 副主任 David Tatishvili 表示：“在格鲁吉亚，一年级的注册人数每年都会大幅增加。每年的某一天，全国都会尝试同时对一年级学生进行注册。我们必须针对最大同步用户数量来规划容量，而这个数字一次最多可达 100,000 人。因此，我们有一个高负荷的应用程序，而它需要庞大的基础设施才能安然度过这一天。”
此外还有一个挑战便是，如果该系统出现故障，家长便会提出负面用户反馈。“在不破坏某些东西的情况下实现快速变化是不可能的”，Tatishvili 指出。“这会导致愤怒的用户对整个格鲁吉亚的 EMIS 通信与社交媒体渠道发起攻击。”
我们越发感到需要新的解决方案。Gogolauri 解释道：“EMIS 已在使用 IBM QRadar CM 技术，而该技术在整体安全性和架构方面依然扮演着重要角色。在 COVID 爆发之初，我们明显感觉到以前的软件并不是为了远程学习而设计的。随着教育部转而通过 Microsoft Teams 开展远程学习，我们必须迅速对其做出更改和调整。我意识到敏捷软件开发和敏捷基础设施可为教育与科学部和 EMIS 提供帮助，从而减少问题并解决其面临的集成困扰。”
系统中断减少 99%
教师与家长的反馈大幅改善
为缓解此情况，Orient Logic 与 EMIS IT 部门开展合作，并根据 Red Hat OpenShift Kubernetes 基础设施和 Agile Integration（ibm.com 外部链接）工具重新设计了教育部的 IT 环境。其目标是转而采用基于微服务的新系统，而该系统也会更加现代和敏捷，并可快速开发和扩展。
“现在，所有工作都会在 OpenShift 上运行”，Gogolauri 解释道，“而它也会作为所有应用程序的中央数据集成中心来运作。这种云原生技术会在该部自有的云环境中运行。此外，我们还部署了 Red Hat 集成工具来进行数据交换、API 管理以及确保与外部实体集成的安全性。这些工具均基于领先的开源项目，并可提供无与伦比的功能来集成 EMIS 未来可能需要的所有系统。”
自从实施 IBM Instana 来实现可观察性和应用程序性能监控功能之后，系统性能监控的工作强度也随之下降。“我们在近期部署了 IBM Instana，并对结果和可见性的改善感到非常满意”，Gogolauri 表示。“现在，我们可以实时了解导致问题的原因。当为应用程序设置的服务水平指标出现偏差时，Instana 便会向相关人员发送详细通知，以便对方立即查看此问题的根本原因，并立即启动补救程序。如今，它已在帮助我们排除故障，并通过加快问题识别来大幅缩短解决时间。总之，这些工具有助于该部在不破坏系统的情况下快速实施变更，即使是应用新的软件更新也是如此。”
“系统错误已不会再导致系统中断”，Tatishvili 证实说。“以前的同步操作非常糟糕，但现在它却变得非常完美。自从我们部署 Red Hat 集成而不是使用旧的数据同步程序已过去了近 11 个月，而从那时起我们甚至都没出现过任何重大问题。”
虽然格鲁吉亚目前已恢复在课堂环境中进行的线下学习，但 Gogolauri 坚信远程学习可以非常轻松地再次上线：“我们团队的能力仍然存在，并且可在必要时重新部署。该系统现在变得更为强大了；如果出现问题，也只是很小范围内的局部问题，并可进行回滚。有些系统会直接通过 API 来集成。EMIS 过去需要大量手动部署，现在则实现了完全自动化。”
IT 员工和合作伙伴对这些现代化功能和改进措施非常赞赏，而他们也无需再通宵达旦地忙于快速修复。回滚功能特别受欢迎。“我们为 EMIS 提供了一个面向未来且技术出众的解决方案”，Gogolauri 说道。“现在，对任一系统做出的任何更改都非常快速、简便；且即使一个系统出现故障，也完全不会影响其他系统。如果某一应用程序的更新版本出现问题，EMIS 也可一键恢复为前一稳定版本。”
现在，软件更新的效率也实现了大幅提高。Gogolauri 解释道：“过去，手动部署新版本需要好几个小时。因此，以小幅增量的方式来提供软件更新并不现实。相反，每隔几个月便会部署大量软件更新。实施 CI/CD 和 GitOps 之后，软件开发流程得到了简化：我们会先编写软件，而 OpenShift 则负责进行部署，且无需工程协助。每天，我们会以小幅增量的方式部署数次新软件，因而可加快软件开发项目。”
在教育与科学部看来，新局面也代表着一种进步，而建议在格鲁吉亚政府的其他部门推广 EMIS 也变得顺理成章。“透过 EMIS，我们一直能听到大家在说自己对结果有多满意”，Tatishvili 说道。“来自老师和家长的非正式用户反馈也非常正面。”
Gogolauri 补充道：“我们为能帮助到客户而感到自豪和欣慰。以前，同步也是令我们头疼的问题，但我们也帮助他们取得了更大成功。所有这些变化都使得用户满意度实现了显著提高，因为应用程序不再出现中断，并且每天都会向应用程序添加新功能。EMIS 的下一步措施是改造其旧的核心系统，以便将所有内容重写为微服务并实施新的功能和软件。我们已实现了持续发展。”
格鲁吉亚教育与科学部（ibm.com 外部链接）旨在与民间社会开展密切合作从而建立起现代且创新的教育环境，以便提供终身学习和平等享受优质教育的机会，进而让每个人都能为迎接未来生活做好准备，同时促进就业、个人发展和职业发展。教育管理信息系统 (EMIS) 于 2012 年成立。通过开发先进的信息与通信技术以及电子教育管理系统，EMIS 旨在进一步助力教育部门。
IBM 合作伙伴 Orient Logic（ibm.com 外部链接）是一家顶尖 IT 公司。自 1995 年以来，该公司一直在格鲁吉亚市场开展运营，同时通过颠覆性的技术和软件开发为公共与私营部门的企业客户提供帮助。该公司专门从事安全、云管理和数字业务自动化，同时也是擅长云基础设施和中间件的 Red Hat 高级合作伙伴。
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美国出品。2023 年 5 月。
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