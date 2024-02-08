为缓解此情况，Orient Logic 与 EMIS IT 部门开展合作，并根据 Red Hat OpenShift Kubernetes 基础设施和 Agile Integration（ibm.com 外部链接）工具重新设计了教育部的 IT 环境。其目标是转而采用基于微服务的新系统，而该系统也会更加现代和敏捷，并可快速开发和扩展。

“现在，所有工作都会在 OpenShift 上运行”，Gogolauri 解释道，“而它也会作为所有应用程序的中央数据集成中心来运作。这种云原生技术会在该部自有的云环境中运行。此外，我们还部署了 Red Hat 集成工具来进行数据交换、API 管理以及确保与外部实体集成的安全性。这些工具均基于领先的开源项目，并可提供无与伦比的功能来集成 EMIS 未来可能需要的所有系统。”

自从实施 IBM Instana 来实现可观察性和应用程序性能监控功能之后，系统性能监控的工作强度也随之下降。“我们在近期部署了 IBM Instana，并对结果和可见性的改善感到非常满意”，Gogolauri 表示。“现在，我们可以实时了解导致问题的原因。当为应用程序设置的服务水平指标出现偏差时，Instana 便会向相关人员发送详细通知，以便对方立即查看此问题的根本原因，并立即启动补救程序。如今，它已在帮助我们排除故障，并通过加快问题识别来大幅缩短解决时间。总之，这些工具有助于该部在不破坏系统的情况下快速实施变更，即使是应用新的软件更新也是如此。”

“系统错误已不会再导致系统中断”，Tatishvili 证实说。“以前的同步操作非常糟糕，但现在它却变得非常完美。自从我们部署 Red Hat 集成而不是使用旧的数据同步程序已过去了近 11 个月，而从那时起我们甚至都没出现过任何重大问题。”

虽然格鲁吉亚目前已恢复在课堂环境中进行的线下学习，但 Gogolauri 坚信远程学习可以非常轻松地再次上线：“我们团队的能力仍然存在，并且可在必要时重新部署。该系统现在变得更为强大了；如果出现问题，也只是很小范围内的局部问题，并可进行回滚。有些系统会直接通过 API 来集成。EMIS 过去需要大量手动部署，现在则实现了完全自动化。”