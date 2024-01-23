随着亚太地区临床试验数量的不断增加，总部位于澳大利亚悉尼的合同研究组织 George Clinical 已为扩张做好了充分准备。
该公司还在不断增长，为成熟的北美和欧洲临床试验市场提供服务。George Clinical 专注于广泛的治疗领域，包括肿瘤学、肾脏和代谢、心血管、神经病学、呼吸、内分泌和医疗器械。
George Clinical 与 George Institute for Global Health 的合作关系进一步提高了 George Clinical 的知名度，George Institute for Global Health 是慢性病和其他研究类别的全球领导者。
“George Clinical 之所以脱颖而出，是因为我们可以在各种治疗领域提供科学领导力，”George Clinical 数据管理主管 Ullas Arabhavi 说道。“我们可以联系到重点专业的首席研究人员，而且，与其他 CRO 相比，我们通常更容易接触到这些专家。”
2013 年左右，George Institute for Global Health 正在开展几个需要外部援助的关键研究项目。这些项目包括涉及数千名研究对象的终点裁决。该研究院请求 IBM 帮助为这些项目建立数据库。IBM 还培训员工使用 IBM® Clinical Development 解决方案，这是 IBM Watson Health® 的临床数据管理系统，使用它，用户将能够组织和分析来自世界任何地方的报告数据。
为 CRO 客户提供更灵活的定价选择，节省成本，在服务各种客户和市场时提供竞争优势
模块化平台设计和易用性支持 George Clinical 加快构建和管理临床试验数据库的自给自足
IBM Clinical Development 向 George Clinical 传输专业知识，George Clinical 的员工在使用该平台时能够自给自足。事实证明，George Clinical 采用 IBM Clinical Development 的行动非常及时，为 CRO 配备了变革性的工具，并且恰逢亚太临床研究市场进入迅猛增长期。
George Clinical 的数据库开发团队在过去十年中增长显著。作为 IBM Clinical Development 专家，该团队可以构建从简单到复杂设计并包含多种模块的临床试验数据库。
最近，George Clinical 使用 IBM Clinical Development 解决方案支持多项关注糖尿病肾病的里程碑式研究。这些研究涉及数千名患者和大型数据集，该解决方案的终点裁决功能证明特别有价值。
凭借与著名研究机构的合作关系及其在亚太地区的黄金选址，George Clinical 经历了飞速增长。“与 IBM Clinical Development 合作，帮助我们在速度、准确性和一致性方面为客户提供支持，”Arabhavi 说。“这些都是此电子数据采集 (EDC) 平台的主要优势，而且简单易用。”
早期，George Clinical 发现了 IBM Clinical Development 的另一个竞争优势，有助于赢得临床试验合同。“使用包含所有必要模块的统一平台对我们很有帮助，而且还有灵活的定价。”Arabhavi 说。“这样，我们就能够灵活地提供低成本工具，帮助学术客户和小型组织开展项目，同时支持发展中国家的试验。”
“例如，如果赞助商在印度进行一项研究，成本将是一个敏感问题，”Arabhavi 说道。“IBM Clinical Development 的定价很灵活，因此，与其他不是根据地理位置定价的提供商相比，为我们增加了优势。另外，IBM 还提供学术价目表，与商用价目表相比，此价目表上的价格要便宜得多。”
任何临床试验中最关键的步骤之一是终点裁定，由医学专家和监管机构确定是否达到了方案所定义的终点。终点裁定过程对于复杂临床药物和器械试验的整体安全监测计划至关重要。“IBM Clinical Development 支持终点判定，这是许多其他 EDC 平台无法提供的，”Arabhavi 说。
“IBM Clinical Development 正在帮助我们拓展新市场，并支持肿瘤学等快速增长领域的临床试验。”Arabhavi 说。“解决导致肿瘤学研究中常见的研究中期更新的方案修正绝非易事。但是，IBM 赋予了我们高效处理这些变化的能力。我们认为，对于具有复杂研究设计的后期研究，IBM Clinical Development 比其他 EDC 工具更强大。”
除了继续在原有亚太市场上拓展外，George Clinical 还向欧洲和美国扩张，并具备了全球影响力。通过为非营利和商业组织提供临床研究服务，该公司还处于与临床医生和患者群合作的有利位置。
“利用 IBM Clinical Development，我们可以支持所有领域的治疗研究。”Arabhavi 说。“我们很好地结合了所有阶段的临床试验，从第一阶段到上市后监测研究，并完成了针对大量患者群体的研究。与 IBM 的合作一直进展顺利。”
除了使用 IBM Clinical Development 来构建数据库之外，George Clinical 还利用该平台的其他功能，例如 API。“在我们的几项研究中，我们构建了 API，以便数据从外部来源流入 IBM Clinical Development。”Arabhavi 说。“未来，我们将研究此平台能否为涉及电子同意和电子临床结果评估的项目提供支持。”
当新冠疫情开始在中国蔓延时，IBM 开始向符合条件的申办者和 CRO 免费提供 IBM Clinical Development 解决方案。George Clinical 利用此工具快速建立了数据库来支持与新冠病毒相关的临床试验。“参与 IBM Clinical Development 的免费新冠疫情计划是我们与 IBM 建立的牢固合作伙伴关系的一个例子。”Arabhavi 说。
与许多其他组织一样，新冠疫情大流行促使 George Clinical 考虑在未来采取不同的做法。“新冠疫情就像催化剂一样。在接下来的几年里，我们将看到技术可以提供什么，它如何帮助我们提高效率，同时确保质量第一。”Arabhavi 说。“我们将继续探索技术优势，并期待 IBM 继续一如既往地支持我们。”
George Clinical（ibm.com 外部链接）是一家全球领先的临床研究组织，总部位于澳大利亚悉尼，拥有 20 多年的经验和 350 多名员工，管理着遍布美国、亚太地区和欧洲的 38 个办事处。该公司为生物制药、医疗器械和诊断客户提供全方位的临床试验服务，涵盖所有试验阶段、注册和上市后试验。
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