该公司还在不断增长，为成熟的北美和欧洲临床试验市场提供服务。George Clinical 专注于广泛的治疗领域，包括肿瘤学、肾脏和代谢、心血管、神经病学、呼吸、内分泌和医疗器械。

George Clinical 与 George Institute for Global Health 的合作关系进一步提高了 George Clinical 的知名度，George Institute for Global Health 是慢性病和其他研究类别的全球领导者。

“George Clinical 之所以脱颖而出，是因为我们可以在各种治疗领域提供科学领导力，”George Clinical 数据管理主管 Ullas Arabhavi 说道。“我们可以联系到重点专业的首席研究人员，而且，与其他 CRO 相比，我们通常更容易接触到这些专家。”

2013 年左右，George Institute for Global Health 正在开展几个需要外部援助的关键研究项目。这些项目包括涉及数千名研究对象的终点裁决。该研究院请求 IBM 帮助为这些项目建立数据库。IBM 还培训员工使用 IBM® Clinical Development 解决方案，这是 IBM Watson Health® 的临床数据管理系统，使用它，用户将能够组织和分析来自世界任何地方的报告数据。