General Assembly 借助 AI 整合全球媒体运营业务

General Assembly 联合 MINT 与 IBM，基于具备管控能力、适配企业场景的 AI 基础，完成营销业务的现代化升级。项目选用 IBM® watsonx.ai 是为了支撑可信 AI 部署、全球扩展能力以及完善的数据治理工作。

IBM 技术团队与市场团队携手 MINT，打造融合企业级 AI、数据治理及运营自动化的端到端解决方案。

MINT 在所有地区及业务线实现了统一的数据模型，并推行标准化分类体系与定义规范。该解决方案利用 IBM watsonx.ai 构建的智能体式 AI，实现了 AI 辅助媒体规划、基于场景的预测分析以及主动式预算进度管控。“我们与 IBM 的合作以及 watsonx.ai 的使用使 MINT 能够提供受管控的智能体式 AI，帮助像 General Assembly 这样的客户提升运营信心、运转效率与财务管控水平，”MINT 首席产品和科技官 Mark Polyak 表示。

大量工作流（尤其是预算跟踪和财务对账）实现了自动化，用可重复、受管控的工作流取代了手动电子表格流程。这一转变使 General Assembly 能够从被动报表输出向前瞻性 AI 辅助决策转变，同时在不增加员工的情况下实现全球规模化扩展。