General Assembly 借助 AI 整合全球媒体运营业务

MINT 与 IBM watsonx.ai 优化规划、预算编制及报表流程，实现 20% 的成本节约
General Assembly 是一家全球性技术教育与培训机构，服务个人、企业及政府各类受众群体。随着营销业务逐步拓展至各个地区、渠道及营收板块，业务复杂度不断提升，原有流程难以适配发展节奏。
规划、预算、报表及财务对账工作均依赖电子表格，需要投入大量人工操作。各地区分类标准不统一，无法开展可靠的效能对比；同时与 45 余家合作机构协同工作，引发版本管理问题并造成报表延迟。数据分散问题导致团队只能被动制定决策，判断依据不够充分。
如果不开展数字化转型，上述问题将制约 General Assembly 在全球范围内管控支出、扩大投资规模以及制定及时的数据驱动型决策。General Assembly 亟需一套可预判风险、辅助决策，并减少人工协同依赖的系统。
General Assembly 联合 MINT 与 IBM，基于具备管控能力、适配企业场景的 AI 基础，完成营销业务的现代化升级。项目选用 IBM® watsonx.ai 是为了支撑可信 AI 部署、全球扩展能力以及完善的数据治理工作。
IBM 技术团队与市场团队携手 MINT，打造融合企业级 AI、数据治理及运营自动化的端到端解决方案。
MINT 在所有地区及业务线实现了统一的数据模型，并推行标准化分类体系与定义规范。该解决方案利用 IBM watsonx.ai 构建的智能体式 AI，实现了 AI 辅助媒体规划、基于场景的预测分析以及主动式预算进度管控。“我们与 IBM 的合作以及 watsonx.ai 的使用使 MINT 能够提供受管控的智能体式 AI，帮助像 General Assembly 这样的客户提升运营信心、运转效率与财务管控水平，”MINT 首席产品和科技官 Mark Polyak 表示。
大量工作流（尤其是预算跟踪和财务对账）实现了自动化，用可重复、受管控的工作流取代了手动电子表格流程。这一转变使 General Assembly 能够从被动报表输出向前瞻性 AI 辅助决策转变，同时在不增加员工的情况下实现全球规模化扩展。
部署后，General Assembly 实现了对全球支出和性能的实时可见性。自动化减少了计划和报告过程中的手动工作，使团队能够专注于优化和战略决策。“MINT 和 IBM [watsonx.ai] 为我们带来了以往没有的能力，可跨地区、渠道和业务线统一且可靠地查看营销财务数据，”General Assembly 首席商务及市场营销官 Jourdan Hathaway 表示。“通过摆脱电子表格、不一致的分类法和手动报告，我们现在采用统一的定义和结构化的工作流程，从而更容易推进各项工作并做出自信的决策。”
该组织实现了规划和报告环节约 20% 的时间节省，消除了分散的区域分类法，并建立了统一的数据模型，取代了区域分类法。AI 支持的规划和预测增强了制定进度与预算决策的信心，从而能够更快、更明智地进行调整。
凭借 IBM 的技术、MINT 的专业知识以及可扩展、受管控的 AI 基础，General Assembly 能够以更高的敏捷性、精准度和运营信心，稳步加大营销投入。
General Assembly 是科技培训和人才解决方案领域的全球先驱，帮助个人投身科技职业生涯，并支持组织在全球范围内建立多元化、可扩展的技术团队。
作为 IBM 银牌合作伙伴，MINT 是一家通过统一数据、自动化和智能体式AI来优化营销和媒体运营的技术企业。基于 IBM watsonx.ai 等安全可靠的企业平台构建，MINT帮助全球组织用受管控的、可扩展的运营模式取代分散的工作流，从而优化规划、财务控制和决策。
© Copyright IBM Corporation 2026 年 5 月
IBM、IBM 徽标和 watsonx.ai 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。