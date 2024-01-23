如今，GAM 为制药、医院和超市行业的 17000 多家客户提供服务。近 700 名员工在巴西各地以及制药、医院和食品行业经销 13000 多种产品。通过注重诚信、创新和员工福利，GAM 已成长为巴西物流业的主要参与者。

为支持这一增长，GAM 建立了庞大的后台业务。员工执行重复性的手动任务，例如将信息从一种 CRM 解决方案剪切并粘贴到另一种解决方案，为客户准备报价单，以及收集政府规定的纳税证明。

但是，手动输入数据会导致错误。客户往往需要等待报价。这些重复性任务减少了员工为 GAM 的客户和供应商服务的时间。

GAM 管理层意识到，需要简化这些流程，以保持增长和竞争力。“我们始终专注于技术和创新，以推动我们不断前进，”GAM 流程和项目协调员 Lucas Remor 解释说。 “因此，我们决定寻找可以帮助我们解决这些问题的技术。机器人流程自动化（RPA）是一个很有前途的解决方案。”