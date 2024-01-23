Galp 启动了与葡萄牙亚速尔群岛和马德拉群岛地区的全球一体化计划，这是其下游能源业务的两个主要国内市场。

Galp 公司 ERP 转型项目负责人 Catarina Ceitil 表示：“在 IBM Services® 的帮助下，我们正在使用连接到 SAP S/4HANA 平台的 SAP Fiori 移动应用程序，这样一来，诸如订购库存和开具维修单等任务，加油站和便利店的员工都能够加速完成。未来，我们将利用实时销售点数据，根据细化的客户购买行为，快速确定每家店的最佳产品组合。这些功能结合在一起，将有助于确保顾客总能在我们的货架上找到他们想要的产品，让他们会不断再次光临。”

她继续说道：“在我们的 B2B 运营中，我们已经开始用自动化的数字工作流程取代手动流程。通过与 IBM Services 合作，这项工作已经对我们的应付账款团队产生了非常积极的影响，我们已经将发票的直通处理率提高到了 75%。现在员工得以解放，他们可以专注于增值活动，而且反馈非常积极，在最近的一项调查中，76% 的受访者表示他们认为该项目是成功的。”