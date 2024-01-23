Galp 启动了与葡萄牙亚速尔群岛和马德拉群岛地区的全球一体化计划，这是其下游能源业务的两个主要国内市场。
Galp 公司 ERP 转型项目负责人 Catarina Ceitil 表示：“在 IBM Services® 的帮助下，我们正在使用连接到 SAP S/4HANA 平台的 SAP Fiori 移动应用程序，这样一来，诸如订购库存和开具维修单等任务，加油站和便利店的员工都能够加速完成。未来，我们将利用实时销售点数据，根据细化的客户购买行为，快速确定每家店的最佳产品组合。这些功能结合在一起，将有助于确保顾客总能在我们的货架上找到他们想要的产品，让他们会不断再次光临。”
她继续说道：“在我们的 B2B 运营中，我们已经开始用自动化的数字工作流程取代手动流程。通过与 IBM Services 合作，这项工作已经对我们的应付账款团队产生了非常积极的影响，我们已经将发票的直通处理率提高到了 75%。现在员工得以解放，他们可以专注于增值活动，而且反馈非常积极，在最近的一项调查中，76% 的受访者表示他们认为该项目是成功的。”
Galp 正在为能源的未来做准备。公司的长期战略目标是建立具有竞争力的资产组合，从以产品为中心的服务转向以客户为中心的服务，并在能源转型机会出现时加以利用。
与许多能源领先企业一样，Galp 依靠 SAP 业务系统来管理其端到端流程。多年来，该公司的 SAP ERP 系统经过了大量定制，很难灵活应对转型计划。在 B2C 业务中，复杂而劳动密集型的收货流程有时会导致负库存错误。除了这些实际面临的难题，定制系统也给 Galp 的 B2B 业务带来了实际挑战。
Catarina Ceitil 证实说：”即使是对现有 SAP ERP 解决方案进行微小的改动，也可能需要长达六个月的工作时间。为了实现我们的长远目标，在组织层面上，我们正在用整合的业务单元取代各自为政的业务孤岛，从而提高效率，改善客户体验。例如，通过合并我们的各个业务部门，我们可以为每个 B2B 客户提供一个单一的联系点，而不是为每个产品领域提供单独的客户经理、采购订单和发票。”
为了加快转型，Galp 认识到数字化能力至关重要。近期的目标是加强公司业务部门之间的整合，提高内部效率，为客户提供更多便利。从长远来看，该公司将利用其数据来孵化初创企业的创新，并支持新的能源商业模式。
“当我们听说 SAP S/4HANA 推出时，我们立即认识到它可能成为我们转型项目的关键助推器，”Catarina Ceitil 回忆道。“与我们考虑的其他供应商不同，SAP 拥有专为满足石油和天然气行业要求而设计的成熟解决方案，我们非常有信心 SAP S/4HANA 能够满足我们的需求。”
为了帮助支持业务迁移到新的 SAP 解决方案，Galp 委托 IBM Services 作为其 SAP 集成合作伙伴。
“从一开始，IBM 就展示了强大的石油和天然气行业知识以及 SAP 解决方案方面深厚的技术专长，”Catarina Ceitil 继续说道。“是人才成就了一家公司，在整个评估过程中，IBM 团队在面谈和圆桌会议上的表现给我们留下了深刻印象。Galp、IBM 和 SAP 创建了一支能够交付复杂、多阶段、成功项目的团队。”
在亚速尔群岛和马德拉群岛向 SAP S/4HANA 的初步转换取得成功后，Galp 和 IBM 获得了宝贵的经验，这将使他们有能力加快在全球业务中继续推广新的 SAP 平台。
“在下一阶段，IBM 将继续协助我们进行转型，同时开创混合敏捷部署方法，”Catarina Ceitil 说道。“通过在设计和构建阶段利用敏捷、迭代的冲刺开发段，以及在最终的 SAP S/4HANA 转换（测试、培训和部署）中利用瀑布式方法，我们有信心按照积极的时间表完成项目的下一阶段，使我们距离完成长期转型目标更近一步。”
由于标准化的集成业务系统是运营的核心，Galp 能够迅速增强其数字化能力，并具有满足未来需求所需的可扩展性。
Catarina Ceitil 补充道：“过去，对 SAP ERP 应用程序进行更改可能需要长达半年的时间。有了我们新的 SAP 解决方案，这一切都变了。事实上，最近我们仅用 10 周时间就升级到了最新版本的 SAP S/4HANA 平台。因此，我们可以迅速利用增强的功能，而不会对日常运营产生任何负面影响。
Galp 与 IBM Services 合作，首先规划了马德拉群岛和亚速尔群岛的 B2B 和 B2C 业务流程，并确定了在 SAP S/4HANA 中构建集成工作流程所需的变更。
Catarina Ceitil 表示：“最初的 SAP S/4HANA 转换是全球项目的重要概念验证，我们为上线设定了紧迫的期限。IBM 了解我们的目标，并且始终愿意灵活地帮助我们实现这些目标。在项目早期，IBM 在 IBM Cloud® 中为 SAP S/4HANA 设置了沙箱环境，使我们能够立即开始工作，而无需等待 AWS 基础架构准备就绪。”
最初，IBM 与 Galp 项目团队并肩工作。在项目进行到一半时，新冠疫情来袭。由于全国性隔离，公司关闭了葡萄牙各地的办公室，两个团队都被迫转向远程工作。
Catarina Ceitil 继续说：“面对新冠疫情的干扰，IBM 和 Galp 团队迎难而上，按时交付了产品，而且几乎没有需要解决的实施问题。IBM 努力确保我们能够远程推动我们的设计、测试和培训流程，而且每个人在每一步都朝着相同的目标前进。此次合作取得了巨大成功，我们仅比计划晚了一个月就成功上线。”
Galp（链接位于 ibm.com 外部）总部位于葡萄牙里斯本，是一家能源公司，致力于在其运营以及为客户提供的综合产品中，开发高效和可持续的解决方案。该公司拥有 6,360 名员工，业务遍及 11 个国家/地区，提供各种类型的能源，从可再生能源电力到天然气和液体燃料。作为一家生产商，Galp 公司从海面下数英里的储层中开采石油和天然气，同时也是伊比利亚最大的太阳能发电商。
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