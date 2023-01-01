“FYI 很荣幸能够拓展我们与 IBM 的关系，添加的 watsonx 功能将帮助我们的 Web 3.0 即时通讯应用程序变得更加高效。借助 IBM，与生成式 AI 领域值得信赖的伙伴和专家合作，以支持 FYI 和创意社区扩大规模。”
will.i.am
创始人兼首席执行官
FYI
FYI（ibm.com 外部链接）是一个交流平台，它旨在为创意社区（即，推动文化发展的人群）提供服务。其创始人兼首席执行官为 will.i.am，他是一名音乐家、制作人、科技企业家和 Black Eyed Peas 的创始人，同时还是 Beats by Dre 原始创始团队的其中一员。
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美国制造。2023 年 8 月。
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