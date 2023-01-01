FYI（ibm.com 外部链接）是一个交流平台，它旨在为创意社区（即，推动文化发展的人群）提供服务。其创始人兼首席执行官为 will.i.am，他是一名音乐家、制作人、科技企业家和 Black Eyed Peas 的创始人，同时还是 Beats by Dre 原始创始团队的其中一员。