想象一下，您正要去参加一个生日派对，突然发现自己忘了买礼物。当时间紧迫时，如果能够在智能手机上找到理想的商品，然后在路上从实体店取货，就能扭转这一局面。

对于像 Fossil 这样的零售商来说，为客户提供这种无缝体验可以带来巨大的销售额，否则将会错失良机。然而，要想发挥实际效果，公司必须全面控制幕后复杂的库存管理流程。

Fossil Group, Inc. 零售部 IT 解决方案经理 Kim Glasscock 解释道：“零售业正在经历重大变革，这场变革很大程度上是消费者期望不断提高造成的。我们的客户越来越希望在浏览、购买、退货和换货时能够在不同渠道之间切换自如。他们还希望能够以方便的方式收货：无论是送货上门还是从当地商店取货。”

Fossil Group, Inc. 的零售解决方案架构师 Kent Heimes 继续说道：“客户可以从我们的电子商务网站购买产品，也可以从我们的商店购买同一产品，他们可能看不出二者有什么区别，但过去我们是用不同的系统来管理这些流程的。”

尽管 Fossil 将其库存单位 (SKU) 分配给了多个渠道，但由于缺乏全渠道洞察,无法确定所有接触点的总体产品需求，也无法利用一个渠道的可用库存来履行其他库存不足渠道的订单。因此，该公司认识到他们的客户有时无法买到想要的产品。为了实现增量销售并培养客户忠诚度，Fossil 的目标是在全球业务中采用统一的订单管理和履行方法。

“我们推出了新的数字化战略，提升客户体验是我们的主要目标之一，”Glasscock 说道。“客户与我们的互动方式越简单，我们就越有可能培养他们的忠诚度并促进增量销售。为了实现我们的目标，我们知道有必要打破渠道之间的壁垒，朝着库存共享池的方向发展。”