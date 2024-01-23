Fortune Technology Company



近年来，一家知名的国有光缆制造商通过产业升级迅速提高了其市场份额和销售份额。随着企业的快速发展，财务部门的业务量也不断增加，需要高效处理。

财务部门结算中心、销售中心、制造中心的业务人员负责企业对客户、供应商的应收应付账款管理（银行对账单下载、收款明细、收款明细和记账、付款记账）、开票申请、发票信息维护、银行票据开具、票据记账与录入等财务操作。

其财务人员过去每天都要登录和操作多个后端和前端系统，包括企业网上银行系统、OA 系统、企业云存储系统、财务系统、资金管理系统、税务管理软件、流程审批系统等。财务人员要完成繁琐复杂的财务流程和操作，工作量大、效率低，经常需要在工作日和月底加班。例如，财务部门结算中心人员为了下载企业网上银行对账单，每天要登录和操作 10 多家银行的企业网上银行系统，涉及 100 多个银行账户。下载银行对账单既繁琐又容易出错，管理各种企业网上银行系统的 USB 设备尤其困难。

因此，企业迫切需要一种智能化的解决方案来帮助打造一支高效、有竞争力的财务服务团队，从而提供最佳的财务服务体验，提高工作效率，减少人为失误和降低服务成本。