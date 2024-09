一家知名的国有光缆制造商与 Fortune Technology Company 建立战略合作伙伴关系,采用 Fortune Technology 基于 IBM Cloud Pak for Business Automation 的 RPA 财务机器人咨询和实施服务,帮助其优化财务流程、降低成本、提高效率。

业务挑战 近年来,一家知名国有光缆制造商通过产业升级,市场份额和销售份额迅速提升。在此过程中,制造商的财务部门面临诸多重大挑战,其中之一就是如何打造一支高效、有竞争力的财务服务团队,以提供最好的财务服务,提高财务效率,降低服务成本,实现财务系统的创新。

变革 通过与 Fortune Technology Company 建立战略合作伙伴关系,这家知名的国有光缆制造商采用了 Fortune Technology 基于 IBM Cloud Pak for Automation 的 RPA 财务机器人咨询和实施服务,帮助其优化财务流程、降低成本、提高效率。同时,这也推动了其财务组织转型,为未来打造数字化、智能化财务奠定了坚实的基础。

结果 100% 准确执行繁琐、高频和低附加值的任务 100% 提高效率 74% 开票和资金管理业务平均减少工时

业务挑战案例 企业应如何创新以提升财务管理水平?

近年来,一家知名的国有光缆制造商通过产业升级迅速提高了其市场份额和销售份额。随着企业的快速发展,财务部门的业务量也不断增加,需要高效处理。 财务部门结算中心、销售中心、制造中心的业务人员负责企业对客户、供应商的应收应付账款管理(银行对账单下载、收款明细、收款明细和记账、付款记账)、开票申请、发票信息维护、银行票据开具、票据记账与录入等财务操作。 其财务人员过去每天都要登录和操作多个后端和前端系统,包括企业网上银行系统、OA 系统、企业云存储系统、财务系统、资金管理系统、税务管理软件、流程审批系统等。财务人员要完成繁琐复杂的财务流程和操作,工作量大、效率低,经常需要在工作日和月底加班。例如,财务部门结算中心人员为了下载企业网上银行对账单,每天要登录和操作 10 多家银行的企业网上银行系统,涉及 100 多个银行账户。下载银行对账单既繁琐又容易出错,管理各种企业网上银行系统的 USB 设备尤其困难。 因此,企业迫切需要一种智能化的解决方案来帮助打造一支高效、有竞争力的财务服务团队,从而提供最佳的财务服务体验,提高工作效率,减少人为失误和降低服务成本。

变革案例 利用财务机器人升级其数字智能 财务部门必须处理复杂且重复的任务。Fortune Technology 是 IBM 的高级 RPA 生态系统合作伙伴,Fortune Technology 财务部门的高级顾问和业务人员与客户进行了多次深入的沟通。在了解客户的具体需求后,他们决定为客户提供基于 IBM Cloud Pak for Business Automation 的 RPA 财务机器人咨询和实施服务。他们打算对财务两大业务线的业务流程进行梳理和自动化,包括资金管理和记账以及票据管理和记账。 首先,在 PoC 阶段,基于 IBM Cloud Pak for Business Automation 快速开发了一个可以从企业网上银行系统下载银行对账单的机器人,该机器人需要能够自动登录中国银行的企业网上银行页面,选择指定的银行账户,并下载特定时间段的银行对账单,以验证 RPA 机器人的技术可行性。从企业网银系统下载银行对账单的机器人上线后,为结算中心业务人员每天节省 3 个小时,工作效率成倍提升,准确率达到 100%。 其次,开发并部署了无人值守财务机器人,用于连接企业网银系统、OA 系统、财务系统、资金管理系统、税务系统等异构系统。 然后,通过第三方网银 USB HUB 解决方案,解决了各银行 USB 设备统一管理和自动登录的技术问题,实现了优化。 最后,为客户部署了 9 个基于 IBM Cloud Pak for Automation 的财务机器人,包括:下载银行对账单机器人、处理头寸表机器人、收款记账机器人、付款记账机器人、计费和记账机器人、票据承兑和记账机器人、费用报销上传和记账机器人、发票申请和录入机器人、应收票据管理机器人。 9 种财务机器人的成功部署,为制造商打造了全新的高效财务管理模式。这也让客户对 IBM Cloud Pak for Business Automation 的功能赞不绝口。IBM Cloud Pak for Business Automation 是一个简单、易用、高效、稳定的基于容器云的企业智能自动化软件平台,对自动化产品和各种功能具有强大的集成能力,包括各种嵌入式 AI、智能决策、工作流程、内容整理、文档识别、无代码开发、机器学习、少代码开发工具、智能分析等。它使客户能够使用预集成的自动化技术和少代码工具在任何云上设计、构建和运行自动化应用程序和服务,是希望在未来构建全新智能工作模式的企业的最佳选择。

在 IBM 基于容器云的智能自动化软件 IBM Cloud Pak for Business Automation 的基础上,我们在 30 天内快速搭建了一个财务自动化平台。 Huang Lei Chairman of the Board Fortune Technology Company

案例成果 赋能 AI 解决劳动力难题 采用 RPA 财务机器人的自动化操作流程后,繁琐、重复的工作现在可以 24x7 全天候完成,大大节省了财务人员在各个流程中消耗的时间。例如,在分析结算中心现有的开票业务和资金管理业务的工时后,引入 RPA 财务机器人,分别节省了两个业务场景所投入工时的 75% 和 73%。而且,现在消除了处理非结构化业务数据和人工审核所耗费的时间,有效节省了不必要的成本,提高了员工的工作效率。 提高了业务响应的及时性和有效性 大部分重复性工作由 RPA 财务机器人处理后,准确性、效率、合规性都得到了很大程度的提升。例如,在财务部门结算中心的银行对账单下载和记账流程中,机器人自动下载、整理、交付大量数据,不仅大大提高了效率,而且保证了准确率达到 100%。编写月度报告的时间从 10 天减少到了 6 天。 财务部门人员短缺问题得到了解决 在企业中,许多复杂的财务流程都需要财务部门人员来完成,因此需要大量的人力、物力来处理重复、繁琐的工作。引入 RPA 财务机器人后,财务部门人员可以在工作日和每月月底顺利完成工作任务,不再需要加班。 9 种财务机器人的上线,有效解决了财务部门的核心痛点,转变了财务人员原有的工作方法和工作理念,推动了财务组织的改革,要求财务人员提升自己的素质和技能。随后,财务机器人将为财务部门识别和实施更多应用场景,识别具有代表性和有价值的业务场景(赋能 AI),发现前后端业务部门的代表性流程并开展试点,提高机器人使用率和评估标准,不断提升交付和运维能力,并在此基础上建立一个基于机器人的卓越中心(CoE)。 机器人流程自动化(RPA)已成为发展的大趋势。未来,Fortune Technology Company 将基于 IBM Cloud Pak for Business Automation,帮助更多企业优化财务流程,提高业务处理效率和质量,降低财务合规风险,将资源配置给更具附加值的业务,推动财务转型,并推动未来的企业数字化革命。