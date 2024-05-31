Flutter Entertainment 是全球领先的在线体育博彩与游戏公司。公司经营着此行业内最具创新性、多样化和独特性的部分品牌，其中包括 FanDuel、Paddy Power、Sky Betting and Gaming、Betfair 和 tombola。Flutter 总部位于都柏林，是伦敦富时 100 指数与泛欧证券交易所的成分股，并在全球拥有 20,000 多名员工和月均 760 万名的玩家。
体育博彩和游戏行业在不断变化。全球有数百万个玩家参与，而且这一数字还在增长。对 Flutter 来说，要想在竞争中保持领先，必须开发更好的创新型客户体验，但这就要求公司的软件开发团队拥有高速度和敏捷性。
Flutter 分为四个关键部门，分别是英国和爱尔兰 (UK&I)、澳大利亚、国际和美国。每个部门都运营着多个品牌，并由部门内的技术团队和应用程序开发团队提供支持，必要时可以跨部门共享资源。
“我们收到了来自澳大利亚、美国和国际部门的资源需求，”UK&I 技术部门项目和产品组合主管 Craig Beccan 说道。“因此，我们需要能够以具有凝聚力的方式与这些团队合作，同时还要能够响应任何紧急需求或最后一刻的需求。”
但对于 UK&I 技术团队来说，响应部门内和整个组织的需求可能具有挑战性。该部门既庞大，又复杂；UK&I 的技术社区拥有 2,000 多名成员。他们需要进行大量的变更；开发团队每周都会将 700 到 800 个变更实施到生产环境中。该部门的每个品牌都有各自的工作方式，以满足客户的需求。
“我们遇到了很多关键的业务挑战，”Beccan 表示。“我们需要构建数据，以使我们能够在复杂的环境中报告事情的进展情况。”
为了应对这些挑战，Flutter 的 UK&I 部门于 2016 年实施了 Apptio Targetprocess，以便为他们的两个最大品牌 Paddy Power 和 Betfair 提供应用程序开发支持。如今，该部门拥有 1,300 多个有效的 Targetprocess 许可证，平均每天的登录多达 1,000 次。
Paddy Power 和 Betfair 拥有复杂多变的技术环境。133 个团队为企业的应用程序开发需求提供支持，每个团队由 7 到 10 人组成，每天将 100 多个变更推送到他们的实时生产系统中。“变更需要非常短的周转时间，”Beccan 说道。“我们需要能够对此进行跟踪和衡量、提交相关报告、了解我们可以在哪些方面加快速度、需要在哪些方面放慢速度、应当在哪些方面修复我们的流程，以及我们可以在哪些方面进行改进。”
在 Beccan 看来，Targetprocess 通过提供开发工作的透明度和关键指标的实时更新为 Flutter 提供了这一能力。“这不仅仅关乎质量和速度，”他说道。“这是为了确保我们为团队提供尽可能多的支持。”
这包括确保团队拥有成功所需的资源，以及确保组织根据公司的首要任务分配资源。“Targetprocess 使我们能够帮助交付团队做得更好，”Beccan 表示。“我们能够找出症结所在，也就是团队缺乏资源或过度利用资源的地方，以及需要为用户案例提供更多支持的地方。这样，我们就能够与团队探讨我们需要采用哪些不同的做法，以帮助他们加快工作进度、优化团队利用率以及减少系统中的错误和漏洞数量。”
Beccan 表示，通过 Targetprocess，团队可以建立内部和外部依赖关系。这样，组织就能够分析跨团队需求、创建热图、跟踪依赖关系以及最终评估风险和优先级。“最重要的是，我最关心的是优先事项，”他说道。“我需要能够告诉我的首席信息官，’这是你现在应该关注的五大问题‘”。
借助 Targetprocess，团队可以跟踪入站工作需求。例如，当 UK&I 的某个人员提出一项新工作需求或者将待办事项转移到正在进行的项目时，就会分配团队以完成这项工作。这样，团队负责人就可以了解组织内部的哪些部门能够为各个项目提供支持，从而做出明智的决策。
此外，Targetprocess 还提供对用户案例的洞察。团队负责人可以跟踪团队为完成每个用户案例而开展的工作量、根据复杂程度衡量努力程度，并利用这些信息提高交付团队的生产力。
“我们从 Targetprocess 获得的大量信息可以帮助高管和领导团队做出数据驱动型决策，”Beccan 表示。“我们需要在哪些方面提升团队？我们需要在哪些方面引入更多资源？我们在路线图、优先事项或资源的哪些方面遇到了瓶颈？”
UK&I 部门拥有多个品牌。每个品牌都由来自不同地点的人员提供支持，他们习惯于自己的工作方式（使用不同的工具、流程和系统），并专注于最适合他们的特定品牌的工作方式。实现不同文化的融合并专注于对整个部门最有利的事项是一个挑战。
在 Beccan 看来，Targetprocess 提供了一个平台，帮助统一了不同的交付团队和文化，因此他们能够以一个具有共同优先事项的共同目标为中心。
“这样做是为了创造一种文化，让大家充分认识到，我们是一个部门的一部分，并朝着同一个方向努力，”他说道。“在优先事项方面总是存在着利益冲突。利用我们从 Targetprocess 中提取的大量数据，我们能够报告每个品牌的关键优先事项，以及哪些方面存在相互竞争的优先事项，我们需要对此进行潜在的权衡和讨论。”
Beccan 表示：Targetprocess 不仅实现了让 UK&I 将各大品牌聚集在一起，同时还在富有洞察力的数据方面向企业展示了其价值。“一旦我们开始向高管和领导团队呈现报告，他们就开始见识到 Targetprocess 所带来的价值”，他说道。
随着 Flutter 继续推进敏捷转型，该公司预计 Targetprocess 的采用率将会越来越高。在 UK&I 部门内，Beccan 和他的团队认为，下一步应将 Targetprocess 与其他品牌所用的当前开发工具相集成，并将该产品打造成整个部门的主要产品组合管理工具和单一可信信息源。
Flutter（ibm.com 外部链接）是全球领先的在线体育博彩与游戏公司。目前，该公司运营着此行业内最具创新性、多样化和独特性的部分品牌，其中包括 FanDuel、Paddy Power、Sky Betting and Gaming、Betfair 和 tombola。Flutter 总部位于都柏林，它是伦敦富时 100 指数与泛欧证券交易所的成分股，并在全球拥有 20,000 多名员工和 760 万名的平均月度玩家。
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美国出品。2023 年 10 月。
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