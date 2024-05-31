体育博彩和游戏行业在不断变化。全球有数百万个玩家参与，而且这一数字还在增长。对 Flutter 来说，要想在竞争中保持领先，必须开发更好的创新型客户体验，但这就要求公司的软件开发团队拥有高速度和敏捷性。

Flutter 分为四个关键部门，分别是英国和爱尔兰 (UK&I)、澳大利亚、国际和美国。每个部门都运营着多个品牌，并由部门内的技术团队和应用程序开发团队提供支持，必要时可以跨部门共享资源。

“我们收到了来自澳大利亚、美国和国际部门的资源需求，”UK&I 技术部门项目和产品组合主管 Craig Beccan 说道。“因此，我们需要能够以具有凝聚力的方式与这些团队合作，同时还要能够响应任何紧急需求或最后一刻的需求。”

但对于 UK&I 技术团队来说，响应部门内和整个组织的需求可能具有挑战性。该部门既庞大，又复杂；UK&I 的技术社区拥有 2,000 多名成员。他们需要进行大量的变更；开发团队每周都会将 700 到 800 个变更实施到生产环境中。该部门的每个品牌都有各自的工作方式，以满足客户的需求。

“我们遇到了很多关键的业务挑战，”Beccan 表示。“我们需要构建数据，以使我们能够在复杂的环境中报告事情的进展情况。”

为了应对这些挑战，Flutter 的 UK&I 部门于 2016 年实施了 Apptio Targetprocess，以便为他们的两个最大品牌 Paddy Power 和 Betfair 提供应用程序开发支持。如今，该部门拥有 1,300 多个有效的 Targetprocess 许可证，平均每天的登录多达 1,000 次。