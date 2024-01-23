过去几年，银行业随着技术的繁荣而转型，Federal Bank Limited 执行董事 Shalini Warrier 表示他们将自身定位为“数字前沿、以人为本”的银行。
为了构建能够为客户提供一流银行体验的技术，Federal Bank 希望构建一个强大、安全且可扩展的 API 解决方案，帮助 Federal Bank 与不同的金融科技公司合作，同时保持与 Federal Bank 众所周知的相同安全性、可靠性和效率水平。
每天与 40 - 50 名协作者一起工作
已有超过 200 个 API 可用
随着这家总部位于科奇的银行意识到需要 API 解决方案来实现与不同金融科技公司的集成，它开始寻找可以帮助构建此解决方案的组织。在考虑各种参数（灵活性、支持和团队合作、全天候售后支持以及成本）后，该银行决定选择 IBM。
IBM Cloud® Integration Expert Labs 团队与该银行的内部 IT 团队一起领导该银行 API 解决方案的实施。IBM Expert Labs 与 Federal Bank 的 IT 团队的混合模型旨在确保 IBM API Connect® 内部团队的技能启用，并促进银行持续的数字化转型之旅。
IBM 与 Federal Bank 有着悠久的协作历史，因此对该银行的 IT 环境、需求和期望有充分的了解。基于混合团队模型，Expert Labs 集成架构师领导了一个由 IBM 和 Federal Bank 的 IT 团队的 API 开发人员组成的团队。
该解决方案设想了所有必需的功能，例如高可用性和灾难恢复，以帮助构建强大的 API 平台。IBM 和银行内部 IT 团队发布了 20 个与汇款和资金转账用例相关的 API。混合团队确保了 Federal Bank 的 IT 专家具备良好的技能、工具和流程，能够维护和构建银行的后续 API 需求。
IBM 与 Federal Bank 协作推出 20 个 API。不过，现在可用的 API 数量已迅速增长到 200 多个。IBM API Connect 平台使 Federal Bank 能够实现云和混合云之旅。
该银行目前合作的许多公司均已在云基础架构中部署此解决方案。Federal Bank 与 IBM 合作，使用 IBM API Connect Strong-Loop 框架进行快速微服务开发。由于这种团队合作，微服务开发变得更加容易，部署变得更快，并且银行可以获得更高质量的文档。
Warrier 表示：“我们已经有大约 200 个 API 可用。我们正在与大约 40 - 50 个合作伙伴合作，并且我们的 API 还在不断演变。通过提供各种 API 产品，我们相信我们的合作伙伴将能够轻松与我们联系，从而提高银行业务的便捷性。”
Federal Bank 的开发团队补充道：“IBM 行业专业知识帮助我们微调了性能和监控。在此之前，异质玩家的引导流程是一项重大挑战。API Connect 帮助我们通过行业级安全性简化了合作伙伴引导流程。”
总部位于科奇的 Federal Bank（链接位于 ibm.com 外部）是印度银行业的先驱，是第一家实现旗下印度所有分行数字化的银行。这家拥有 89 年历史的银行拥有 1,000 万客户群，处理印度超过 16% 的汇入款项。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 4 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、DataPower、IBM API Connect 和 IBM Cloud 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可在 www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade 网站上找到。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。