随着这家总部位于科奇的银行意识到需要 API 解决方案来实现与不同金融科技公司的集成，它开始寻找可以帮助构建此解决方案的组织。在考虑各种参数（灵活性、支持和团队合作、全天候售后支持以及成本）后，该银行决定选择 IBM。

IBM Cloud® Integration Expert Labs 团队与该银行的内部 IT 团队一起领导该银行 API 解决方案的实施。IBM Expert Labs 与 Federal Bank 的 IT 团队的混合模型旨在确保 IBM API Connect® 内部团队的技能启用，并促进银行持续的数字化转型之旅。

IBM 与 Federal Bank 有着悠久的协作历史，因此对该银行的 IT 环境、需求和期望有充分的了解。基于混合团队模型，Expert Labs 集成架构师领导了一个由 IBM 和 Federal Bank 的 IT 团队的 API 开发人员组成的团队。

该解决方案设想了所有必需的功能，例如高可用性和灾难恢复，以帮助构建强大的 API 平台。IBM 和银行内部 IT 团队发布了 20 个与汇款和资金转账用例相关的 API。混合团队确保了 Federal Bank 的 IT 专家具备良好的技能、工具和流程，能够维护和构建银行的后续 API 需求。