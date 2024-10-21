目前，汽车已经超越了简单的“交通工具”的概念，成为个人喜好、智能设备使用习惯、出行场景和生活方式的表达和延伸。改善用户体验已成为车企的战略中心，这是一项全新的、前所未有的动态挑战，没有先前的体验可以借鉴。
IBM® Consulting 和一汽-大众在前期合作的基础上继续向前发展，极大地重塑了一汽-大众公司网站的主要客户体验。在一汽-大众和 IBM Consulting 的共同努力下，一个全新的、多元化的官网于 2024 年 3 月 27 日正式上线，提供了更加个性化和交互性更强的用户体验，使用户访问量大幅增加。
一汽-大众汽车官网改造项目负责人 Guan Haihe 指出：“新版官网的优异表现，源于三点：第一，创新的产品设计模型；第二，实现了信息和数据的交换；第三，采用基于产品的运营。”
成功的三大支柱：
对于新网站，打造全面无缝的客户体验，且线上和线下功能的整合也是该项目的关键部分。现在，以“品质之旅”的服务产品为例，用户可以登录全新官网预约“品质之旅”，参观一汽-大众的研发、生产、质保实验室等五大基地，亲身体验每一个细节。这可以让用户了解汽车，发现汽车背后的人，欣赏行业之美，自然而然地增强他们对品牌的信任。
与之前官网相比，新官网上线当天，访问量达 84,000 次，增长 18 倍，平均访问时间为 136 秒，增长 40 倍。“很多同事都告诉我，新网站不仅在视觉上令人惊叹，而且在交互性方面也非常顺畅！”一汽-大众官网重塑项目负责人 Guan Haihe 说道。
在 AI 时代，人与车辆的关系是一种更紧密的伙伴关系，未来的项目将由数字化和智能化驱动。未来企业官网将更多地利用 AI 模型为用户场景赋能，增强用户体验。这将凭借数据驱动的功能提高平台的运营效率，使 AI 业务创新在这两个方面得以实现：
数字化转型是一个多系统齐头并进的过程，公司官网重塑的成功，代表着一汽-大众在用户体验方面的重大飞跃。未来，一汽-大众与 IBM 将携手合作，在不同领域的数字化转型中创造更多卓越成果。IBM Consulting 大中华区客户转型服务业务总经理闫宁总结道：“在双方多年的深入合作中，IBM 始终致力于陪伴一汽-大众从理念设计到技术酝酿，共同打造高品质的创新项目，培育新的优质生产力，推动业务的可持续发展。”
一汽-大众汽车有限公司（ibm.com 外部链接）于 1991 年 2 月 6 日成立，是由中国第一汽车股份有限公司、德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司和大众汽车（中国）投资有限公司合资经营的大型乘用车生产企业。公司拥有大众、奥迪和捷达三个品牌，其产品覆盖舒适市场和豪华市场。
在快速发展过程中，一汽-大众的技术研发实力不断增强。目前，公司拥有行业领先的汽车试验场、新技术开发中心、新能源中心、台架测试、声学测试等研发测试设施，具备从零部件到整车的全过程测试能力，这进一步巩固了一汽-大众未来在技术创新领域的优势。
目前，一汽-大众与 2,400 多家一级供应商开展共赢合作，共同打造卓越的供应链系统。与 1,700 多家经销商合作，为消费者提供更优质、更便捷的汽车服务。
经过 30 多年的发展，一汽-大众产能布局已覆盖长春、成都、佛山、青岛以及天津，拥有八大专业生产厂。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。