目前，汽车已经超越了简单的“交通工具”的概念，成为个人喜好、智能设备使用习惯、出行场景和生活方式的表达和延伸。改善用户体验已成为车企的战略中心，这是一项全新的、前所未有的动态挑战，没有先前的体验可以借鉴。

IBM® Consulting 和一汽-大众在前期合作的基础上继续向前发展，极大地重塑了一汽-大众公司网站的主要客户体验。在一汽-大众和 IBM Consulting 的共同努力下，一个全新的、多元化的官网于 2024 年 3 月 27 日正式上线，提供了更加个性化和交互性更强的用户体验，使用户访问量大幅增加。