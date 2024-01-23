根据 IBM® X-Force® Threat Intelligence 指数 2020 年报告，2019 年有超过 85 亿条记录被泄露，与 2018 年同比增加三倍多。更糟糕的是，长期缺乏熟练的 IT 安全专业人员来应对这些威胁，许多组织都在努力雇用和留住人才。

网络威胁的无情和熟练工人的缺乏，改变了需要安全服务的组织与提供安全服务的组织之间的关系。由于内部 IT 安全团队不堪重负，中小型企业 (SMB) 希望托管服务提供商提供智能安全解决方案，以帮助保护其数字资产。实际上，管理、检测和减轻威胁的责任正在成为一项协作努力。

因此，当总部位于卢森堡的 Excellium Services SA 于 2013 年推出其专有的网络安全管理解决方案 EyeGuard Cyber SOC 时，它满足了对经济高效且可扩展的安全服务的迫切需求。EyeGuard 平台基于 IBM QRadar® 下一代安全信息和事件管理 (SIEM) 技术构建，允许组织实时监控其关键资产，以便他们能够快速、主动地检测和响应恶意活动。

通过订阅 EyeGuard Cyber SOC 服务，Excellium 客户可以扩展其内部安全团队的能力。中小型企业获得 EyeGuard 专业人员的专业知识，他们根据定义的服务级别协议 (SLA) 提供 24x7 全天候高级主动资产监控等服务。它们还可以识别外部漏洞并帮助客户制定安全策略和程序。

Excellium 联合创始人兼管理合伙人 Christophe Bianco 解释说：“数据泄露经常发生，而资源缺乏是一个真正的问题。因此，网络安全的趋势是，客户是在寻找合作伙伴，而不仅仅是技术经销商。客户会说：‘我需要您来完善我的运营，在弹性需求的背景下成为我的 IT 运营安全团队的延伸。’”