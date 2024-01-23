TrickBot。Gozi。NovaLoader。BackSwap。ShadowHammer.。这些不是超级英雄或星座的绰号。它们是对组织、基础架构甚至社会构成严重威胁的恶意软件、勒索软件、僵尸网络和其他网络攻击的名称。而且，每年都会出现新的、更复杂的威胁。
根据 IBM® X-Force® Threat Intelligence 指数 2020 年报告，2019 年有超过 85 亿条记录被泄露，与 2018 年同比增加三倍多。更糟糕的是，长期缺乏熟练的 IT 安全专业人员来应对这些威胁，许多组织都在努力雇用和留住人才。
网络威胁的无情和熟练工人的缺乏，改变了需要安全服务的组织与提供安全服务的组织之间的关系。由于内部 IT 安全团队不堪重负，中小型企业 (SMB) 希望托管服务提供商提供智能安全解决方案，以帮助保护其数字资产。实际上，管理、检测和减轻威胁的责任正在成为一项协作努力。
因此，当总部位于卢森堡的 Excellium Services SA 于 2013 年推出其专有的网络安全管理解决方案 EyeGuard Cyber SOC 时，它满足了对经济高效且可扩展的安全服务的迫切需求。EyeGuard 平台基于 IBM QRadar® 下一代安全信息和事件管理 (SIEM) 技术构建，允许组织实时监控其关键资产，以便他们能够快速、主动地检测和响应恶意活动。
通过订阅 EyeGuard Cyber SOC 服务，Excellium 客户可以扩展其内部安全团队的能力。中小型企业获得 EyeGuard 专业人员的专业知识，他们根据定义的服务级别协议 (SLA) 提供 24x7 全天候高级主动资产监控等服务。它们还可以识别外部漏洞并帮助客户制定安全策略和程序。
Excellium 联合创始人兼管理合伙人 Christophe Bianco 解释说：“数据泄露经常发生，而资源缺乏是一个真正的问题。因此，网络安全的趋势是，客户是在寻找合作伙伴，而不仅仅是技术经销商。客户会说：‘我需要您来完善我的运营，在弹性需求的背景下成为我的 IT 运营安全团队的延伸。’”
通过规范化安全流程，将威胁管理质量提高 40%
通过自动化响应程序，将新员工的自主权提高 30% – 40%
但是，技术娴熟专家的短缺不仅仅是 Excellium 客户面临的挑战；Excellium 本身也感受到了人员紧张。自推出 SOC 平台以来，该公司员工已从 6 人增加到 120 多人。Excellium 已成为 180 多家组织值得信赖的提供商，且随着其向新市场和地区的扩张，其客户群也在快速增长。
“由于法规和数字化越来越多，对安全性的需求是巨大的，”Bianco 说道。“但是资源是稀缺的。为了管理并向客户提供更多服务，我们需要提高 SOC 服务人员的效率和生产力。为了维持增长，我们需要发展我们的能力，并将新兴技术转化为为客户提供的服务。”
为了支持其 SOC 团队的效率和生产力并扩展整个安全技术生态系统的功能，Excellium 正在实施大量 IBM Security® 产品。
一项关键技术是 IBM Resilient® 安全编排、自动化和响应 (SOAR) 平台。该平台可自动执行与处理网络事件（例如数据泄露）相关的任务，并协调与事件响应相关的人员、流程和技术。通过与 Excellium 现有的 QRadar SIEM 技术集成，Resilient SOAR 平台可以共享数据并提供行动计划，帮助 SOC 团队更快地响应和修复安全事件。它还提供有关事件的情报和背景信息，为 Excellium 提供应对更复杂的网络威胁所需的洞察力。
该公司还利用 Resilient SOAR 技术来支持向新市场的扩张，并将新客户和合作伙伴与公司运营联系起来。通过该平台，Excellium 可以更好地确保所有分析师和安全专家无论身处何地，都遵循相同的管理、流程和方法。这样，公司就能为远近客户提供始终如一的优质服务，并更好地降低违规风险和处罚。
“客户正在生成越来越多的事件供我们管理和考虑，因此我们需要自动化和规范化我们的流程，”Bianco 解释道。“Resilient 使我们能够在合作伙伴的运营中扩展我们的流程和治理，以便我们能够透明地向客户提供服务。借助 Resilient，我们可以用更少的资源更快地扩展规模。”
根据企业管理协会 (EMA) 的白皮书，99% 的网络攻击以某种方式穿越网络。为了扩大其网络可视性，Excellium 实施了 IBM QRadar Network Insights 软件。该技术可帮助分析师更深入地了解网络流量，实时识别可疑或恶意活动。它还提供了额外的网络上下文，可帮助安全分析师做出果断的分类决策。
最后，Excellium 将 IBM X-Force Exchange 平台的智能整合到其 SOC 服务产品中。借助 X-Force Exchange，该公司可以访问有关最新安全事件和威胁的关键信息和报告，例如潜在的恶意 IP 地址。
“我们一直在寻找可以插入 QRadar SIEM 功能的额外技术，以提高我们检测威胁和应对威胁的能力，”Bianco 说道。
借助支持其运营的 IBM Security 产品和 EyeGuard Cyber SOC 服务，Excellium 正在提高其安全分析师的生产力和效率，并让合作伙伴和客户更快地上手。它还希望提高事件管理的质量。
Excellium 可以规范化跨地点和合作伙伴的流程和运营，以实现更一致的服务交付。SOC 团队还拥有更多有关安全威胁的背景信息、洞察和情报，使他们能够相应地调整补救策略。
Bianco 对此寄予厚望：“我们提供的服务质量应该显著提高，因为无论事故发生时谁在操作，它都是一致的。因此，我预计事件管理质量至少会提高 40%。”
通过自动化曾经手动和单调的任务和流程，Excellium 的 SOC 团队可以将时间集中在他们受雇的工作上：检测和修复威胁。
“欧洲客户知晓，检测所有内容是不可能的，”Bianco 解释道。“他们期望的是，我们从基于风险的方法更深入地看待他们的系统。借助 Resilient，我们可以更加专注于优质活动 - 更深入地分析和深入了解客户的信息系统，以应对重大挑战，例如关键系统上的巨大威胁。”
2016 年，Excellium 众多客户中有一位面临严重停电。
Bianco 回忆道：“当时，我们已经是他们的安全提供商。我们检测威胁并做出响应，限制其对业务的影响。但更重要的是，我们开发并部署了所有功能来帮助他们尽快恢复生产。通过专注于恢复生产，我们成为了值得信赖的合作伙伴。”
随着 Excellium 扩展到非洲和其他市场，它还使用 Resilient 技术来加快合作伙伴的上手流程。过去，由于公司必须部署必要的技术并进行培训，让新合作伙伴尽快熟悉业务可能需要几个月的时间。然后，公司必须管理不同团队之间的互动，来确保一致的事件响应。
如今，Excellium 可以通过 Resilient SOAR 平台与新合作伙伴建立联系，从而显著加快上手流程。“我们正在非洲全面拓展我们的业务。不幸的是，我提升 SOC 能力的速度跟不上客户上手的速度，”Bianco 解释道。“使用 Resilient 是我在运营中让合作伙伴上手的一种方式，让他遵循我的流程、我的治理和我的文档，但同时具有他自己的本地能力。现在，我们希望能够将他们插入我们的运营中，并在不到两个月的时间内投入运行。”
Excellium 还可以更快地让新客户上手，使 Bianco 的团队能够更快地检测威胁。“我们客户担心的是业务应用程序层面的漏洞，”他说道。“但是过去，我们要花很长时间才能让客户上手、制定流程并开始检测。有了这项技术，我有望在大约一半的时间内让他们上手。”
在 Excellium 的 SOC 内部，新员工在流程工作流程和治理方面很快变得更加自主；事实上，速度提高了 30% – 40%。以前，新员工需要 6 到 8 个月才能自己轮班。“现在，由于 Resilient 支持我们的流程，因此可以更快地指导新员工，”Bianco 说道。“一个月后，一名员工就可以上岗了。”
Bianco 认为，IBM Security 为 Excellium 提供了超越大公司的竞争优势。“与竞争对手相比，我们的主要差别在于敏捷性和邻近性，”他总结道。
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2022 年 6 月在美国制作。
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