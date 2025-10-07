Evides 采用 IBM Turbonomic，实现更深入的洞察与更精准的控制
云基础设施虽能提供速度与灵活性，但若缺乏精细管理，极易导致资源过度配置，进而推高成本、降低效率。荷兰知名水务管理企业 Evides 在快速启用新云平台后，就陷入了技术与成本双双失控的困境。遍布各类服务的 130 多台服务器使该公司难以统筹成本，无法确保资源与业务目标精准匹配。
Evides 云卓越中心 (CCoE) 产品负责人 Jordy Bax 坦言：“我们很难持续掌握哪些资源符合业务需求，也难以跟进不断更新的资源。入职 Evides 仅数月，我就发现云环境存在明显过度配置。为优化云端资源配置，在成本与业务价值间取得平衡，我们着手重构容量管理体系。目标是在保障性能与功能的前提下，实现全局洞察与集中管控。”
基于精准匹配需求的目标，Evides 最终选择与深耕 IT 托管、网络安全及咨询的 IBM 商业合作伙伴 Aumatics 合作。凭借对水务行业的深刻理解，Aumatics 为其部署了能提供实时自动化资源优化洞察的 IBM Turbonomic 解决方案。
Jordy Bax 评价道：“在我看来，Turbonomic 是极少数能自动将技术影响转化为实际成本洞察的方案，且成效显著。”
IBM 解决方案通过精准关联技术配置与成本支出，帮助 Evides 在控制预算的同时保持云端最佳性能。通过使用 Turbonomic，Evides 可自动检测闲置资源，从根本上规避过度配置风险。
“与 Aumatics 的合作体验非常出色，”Bax 肯定道。“我尤其欣赏他们主动前瞻的工作方式，这极大减轻了我们的负担。此外，他们深刻理解我们复杂的运营模式，并能灵活适应。”
Turbonomic 帮助 Evides 从经济和技术双重视角监控云环境。其生成的报告会提供优化性价比的建议，例如将应用程序从某类数据库迁移至另一种更合适的类型。
Bax 表示：“Turbonomic 让非技术人员也能清晰理解其在云环境中的决策影响。”“我可以将建议同时发送给技术人员和产品负责人。产品负责人能直观认识到某项调整既能降低成本又会影响性能，从而做出明智决策。”
“我们持续以 Turbonomic 为指南，与 Aumatics 深化合作，”Bax 谈道，“它让我们精准把握需求，识别并监控可能的资源过度配置，从而更有效地控制成本。”
实施 Turbonomic 后，Evides 在云资源规模扩大 8% 的情况下，前三个月仍实现云成本降低 43%。Bax 评论道：“这一解决方案通过数据驱动的建议（如识别冗余数据库），使我们在扩展业务的同时成功削减开支。据估算，仅此解决方案就帮助我们节省了总云支出的 25%。作为一家上市公司，明智开支至关重要，而我们的解决方案正支撑这一目标的实现。”
除了降低云资源支出，Evides 还根据 Turbonomic 的建议精简了云环境，助力企业减少碳足迹。
“与本行业其他公司一样，我们力求在云端性能与成本间实现精准平衡，”Bax 解释道。“但由于环境复杂且规模庞大，这一目标难以凭人工达成。您需要专业工具，而在容量管理领域——尤其是云端管理——这种工具必须能将性能与成本关联。就我看来，目前最出色的此类工具当属 IBM Turbonomic。”
荷兰 Evides Water Company 全年无间断为泽兰、北布拉班特和南荷兰三省 250 万消费者与企业提供安全清洁的饮用水。
Aumatics 是总部位于荷兰 Zoetermeer 的 IT/OT 服务及网络安全公司，成立于 2010 年。Aumatics 自 2023 年 3 月起成为 Hallo 集团成员，负责为中型企业、跨国集团及非营利组织提供 IT 安全与云基础设施管理服务。该公司提供广泛的服务，包括可扩展的安全网络基础设施、服务器及应用程序的设计、实施与管理，以及项目管理和商业咨询服务。其服务助力客户获得高效便捷、体验优越的信息通信 (ICT) 解决方案。
