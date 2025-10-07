在扩展运营规模的同时优化云成本

Evides 采用 IBM Turbonomic，实现更深入的洞察与更精准的控制

重获云端资源管控权

云基础设施虽能提供速度与灵活性，但若缺乏精细管理，极易导致资源过度配置，进而推高成本、降低效率。荷兰知名水务管理企业 Evides 在快速启用新云平台后，就陷入了技术与成本双双失控的困境。遍布各类服务的 130 多台服务器使该公司难以统筹成本，无法确保资源与业务目标精准匹配。

Evides 云卓越中心 (CCoE) 产品负责人 Jordy Bax 坦言：“我们很难持续掌握哪些资源符合业务需求，也难以跟进不断更新的资源。入职 Evides 仅数月，我就发现云环境存在明显过度配置。为优化云端资源配置，在成本与业务价值间取得平衡，我们着手重构容量管理体系。目标是在保障性能与功能的前提下，实现全局洞察与集中管控。” 
43% 云成本降低
在我看来，Turbonomic 是极少数能自动将技术影响转化为实际成本洞察的方案，且成效显著。
Jordy Bax CCoE 产品负责人 Evides
技术影响与成本洞察的智能联动 

基于精准匹配需求的目标，Evides 最终选择与深耕 IT 托管、网络安全及咨询的 IBM 商业合作伙伴 Aumatics 合作。凭借对水务行业的深刻理解，Aumatics 为其部署了能提供实时自动化资源优化洞察的 IBM Turbonomic 解决方案。 

Jordy Bax 评价道：“在我看来，Turbonomic 是极少数能自动将技术影响转化为实际成本洞察的方案，且成效显著。” 

IBM 解决方案通过精准关联技术配置与成本支出，帮助 Evides 在控制预算的同时保持云端最佳性能。通过使用 Turbonomic，Evides 可自动检测闲置资源，从根本上规避过度配置风险。

“与 Aumatics 的合作体验非常出色，”Bax 肯定道。“我尤其欣赏他们主动前瞻的工作方式，这极大减轻了我们的负担。此外，他们深刻理解我们复杂的运营模式，并能灵活适应。” 

Turbonomic 帮助 Evides 从经济和技术双重视角监控云环境。其生成的报告会提供优化性价比的建议，例如将应用程序从某类数据库迁移至另一种更合适的类型。

Bax 表示：“Turbonomic 让非技术人员也能清晰理解其在云环境中的决策影响。”“我可以将建议同时发送给技术人员和产品负责人。产品负责人能直观认识到某项调整既能降低成本又会影响性能，从而做出明智决策。”
在性能与成本间保持精准平衡

“我们持续以 Turbonomic 为指南，与 Aumatics 深化合作，”Bax 谈道，“它让我们精准把握需求，识别并监控可能的资源过度配置，从而更有效地控制成本。”

实施 Turbonomic 后，Evides 在云资源规模扩大 8% 的情况下，前三个月仍实现云成本降低 43%。Bax 评论道：“这一解决方案通过数据驱动的建议（如识别冗余数据库），使我们在扩展业务的同时成功削减开支。据估算，仅此解决方案就帮助我们节省了总云支出的 25%。作为一家上市公司，明智开支至关重要，而我们的解决方案正支撑这一目标的实现。”

除了降低云资源支出，Evides 还根据 Turbonomic 的建议精简了云环境，助力企业减少碳足迹。

“与本行业其他公司一样，我们力求在云端性能与成本间实现精准平衡，”Bax 解释道。“但由于环境复杂且规模庞大，这一目标难以凭人工达成。您需要专业工具，而在容量管理领域——尤其是云端管理——这种工具必须能将性能与成本关联。就我看来，目前最出色的此类工具当属 IBM Turbonomic。” 
Evides 徽标
关于 Evides

荷兰 Evides Water Company  全年无间断为泽兰、北布拉班特和南荷兰三省 250 万消费者与企业提供安全清洁的饮用水。 
Aumatics 徽标
关于 Aumatics

Aumatics  是总部位于荷兰 Zoetermeer 的 IT/OT 服务及网络安全公司，成立于 2010 年。Aumatics 自 2023 年 3 月起成为 Hallo 集团成员，负责为中型企业、跨国集团及非营利组织提供 IT 安全与云基础设施管理服务。该公司提供广泛的服务，包括可扩展的安全网络基础设施、服务器及应用程序的设计、实施与管理，以及项目管理和商业咨询服务。其服务助力客户获得高效便捷、体验优越的信息通信 (ICT) 解决方案。 

