基于精准匹配需求的目标，Evides 最终选择与深耕 IT 托管、网络安全及咨询的 IBM 商业合作伙伴 Aumatics 合作。凭借对水务行业的深刻理解，Aumatics 为其部署了能提供实时自动化资源优化洞察的 IBM Turbonomic 解决方案。

Jordy Bax 评价道：“在我看来，Turbonomic 是极少数能自动将技术影响转化为实际成本洞察的方案，且成效显著。”

IBM 解决方案通过精准关联技术配置与成本支出，帮助 Evides 在控制预算的同时保持云端最佳性能。通过使用 Turbonomic，Evides 可自动检测闲置资源，从根本上规避过度配置风险。

“与 Aumatics 的合作体验非常出色，”Bax 肯定道。“我尤其欣赏他们主动前瞻的工作方式，这极大减轻了我们的负担。此外，他们深刻理解我们复杂的运营模式，并能灵活适应。”

Turbonomic 帮助 Evides 从经济和技术双重视角监控云环境。其生成的报告会提供优化性价比的建议，例如将应用程序从某类数据库迁移至另一种更合适的类型。

Bax 表示：“Turbonomic 让非技术人员也能清晰理解其在云环境中的决策影响。”“我可以将建议同时发送给技术人员和产品负责人。产品负责人能直观认识到某项调整既能降低成本又会影响性能，从而做出明智决策。”