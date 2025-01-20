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Case Studies
欧洲电信公司
当今的电信客户追求的不仅仅是连通性：他们期望获得便捷、个性化的体验，能够灵活调整，以满足快速变化世界的需求。在认识到这些转变后，这家欧洲电信公司调整了市场营销战略，并提高了服务质量。
随着公司完成其面向客户的流程转型，这项工作提供了改善内部沟通和优化任务分配的机会，尤其是技术可行性测试。技术可行性测试是一个涉及多个团队的详细全面过程。目标是加强由系统、人员和部门组成的复杂网络中的流程管理，以确保保留关键信息，并加速项目交付。
尤其是，如果公司能够加快技术可行性测试过程，技术团队可以更快地响应业务用户和最终客户的请求，从而显著提高其在快速变化的市场中的竞争力。
对于寻求帮助，这家电信公司确切地知道该去哪里：IBM 合作伙伴 Ibis Solutions，此前曾帮助其推出用于内部服务的业务流程管理 (BPM) 平台。Ibis 基于 IBM 解决方案开发软件，旨在帮助公司提高流程效率、发展业务和解锁创新。
Ibis Solutions 相信，能够在早前部署 BPM 的成功基础上，满足这家电信公司在技术可行性测试方面的需求。在仔细研究了该电信公司用于确定新项目的技术可行性和制定其优先事项的现有流程后，Ibis Solutions 提出了一种创新性的解决方案。该解决方案由 IBM Cloud Pak for Business Automation 提供支持，这是一套集成式人工智能驱动的自动化软件组件。
Ibis Solutions 系统集成总监 Ilija Lazović 解释道：“作为 IBM 的[业务]合作伙伴，我们非常熟悉 IBM 的自动化解决方案。我们知道 IBM Cloud Pak for Business Automation 能够优化客户对技术可行性测试的复杂需求，因此我们毫不犹豫地推荐了它。”
第一步是规划确定项目技术可行性所涉及的复杂、端到端、跨部门工作流程。后续步骤是引入实时流程监控，从而能够在整个测试周期内持续跟踪和评估不同流程的状态。
Ibis Solutions 与该电信公司并行合作，为团队成员确定明确的角色和职责。为此，它设置了一系列自动更新和警报，以向相关团队成员传达流程更新。此外，还增强了文档管理功能，通过严格的版本管理和访问控制，用户能够添加、修改和删除文档。
“这个项目不仅仅是配置和部署一个 BPM 平台”，Lazović 表示。“我们仔细、认真地研究了工作流、数据和人员，以了解症结、异常和沟通不畅发生在哪里。凭借这些洞察，我们能够引入有针对性的改进，帮助公司以更高的控制力、一致性和效率进行需求测试。”
得益于与 Ibis Solutions 和 IBM Cloud Pak for Business Automation 的合作，该电信公司验证技术可行性的流程现在看起来截然不同。
实时流程监控使公司对端到端流程有更清晰的了解，这有助于管理项目完成过程，避免延误或重复劳动，加快决策和问题的解决。有了明确的职责分工，以及调整、控制和确保文件访问安全的能力，公司就能改善其合规态势并提升信息安全。
此外，该解决方案还通过更新和警报帮助简化和自动化工作流程，从而减少对手动跟踪的依赖。此外，增强的监控和数据分析功能使识别需要改进的领域、跟踪关键绩效指标 (KPI) 的表现以及调整战略以实现业务目标变得更加容易。
总之，该解决方案通过改进流程管理，大大提高了效率，有助于缩短客户配置的周期时间，并通过精简的自动化流程帮助削减运营成本。
Lazović 证实：“通过使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 支持的更加透明的自动化流程取代杂乱的手动工作流程，该电信公司节省了大量时间。员工现在能够更快地进行日常活动，并为企业和客户提供响应更加迅速的服务。”
最重要的是，IBM Cloud Pak for Business Automation 支持的改进帮助这家电信公司获得有利地位，可以采取进一步的战略举措。这些举措包括引入超自动化并将 AI 集成到业务流程中，从而为提高效率、提升运营敏捷度和打造卓越的客户体验奠定基础。
IBM 合作伙伴 Ibis Solutions（ibm.com 外部链接）基于 IBM 解决方案创建软件，旨在帮助公司提高流程效率、发展业务并释放创新潜力。作为 IBM Build 合作伙伴，Ibis Solutions 开发了 Ibis-OSI，其为嵌入式并基于 IBM 技术运行，专门用于电信行业。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。