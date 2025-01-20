当今的电信客户追求的不仅仅是连通性：他们期望获得便捷、个性化的体验，能够灵活调整，以满足快速变化世界的需求。在认识到这些转变后，这家欧洲电信公司调整了市场营销战略，并提高了服务质量。

随着公司完成其面向客户的流程转型，这项工作提供了改善内部沟通和优化任务分配的机会，尤其是技术可行性测试。技术可行性测试是一个涉及多个团队的详细全面过程。目标是加强由系统、人员和部门组成的复杂网络中的流程管理，以确保保留关键信息，并加速项目交付。

尤其是，如果公司能够加快技术可行性测试过程，技术团队可以更快地响应业务用户和最终客户的请求，从而显著提高其在快速变化的市场中的竞争力。