“芬兰公司将 IT 外包给托管服务提供商的做法非常普遍，”Enfo 公司存储和备份架构师 Juha Leinonen 说，“毕竟，如果你的业务不是 IT，为什么还要做 IT 业务呢？大量的需求导致了大量的供应，因此我们必须努力使自己在竞争中脱颖而出。
Enfo 的目标是通过提供始终如一的稳健且经济高效的托管服务来超越竞争对手。因此，Enfo 团队在选择支持公司这部分服务的技术时必须慎之又慎。
Enfo 业务发展经理 Jyrki Karjalainen 解释说：“客户越来越挑剔，这意味着我们不能降低服务水平，而且我们必须保持有竞争力的价格。要确保实现客户对可用性和成本效益的期望，我们选择托管客户环境的解决方案至关重要。”
随着 Enfo 现有的生产数据存储系统接近使用寿命，团队必须更加努力地维持稳定的性能，同时维护成本也在不断上升。这两个因素都威胁到了公司的利润率，因此公司开始寻找新的解决方案。
Leinonen 评论说：“我们非常重视 IT 资产，因此当我们发现其性能开始下降时，我们必须迅速采取行动。我们的目标是最大限度地减少管理 IT 基础设施所耗费的资源，将节省下来的成本转变成具有竞争力的价格，从而让客户受益。
Enfo 认识到数据通常是客户最重要的资产，因此也着手加强其数据保护方法。Leinonen 表示：“我们决定部署 Rubrik 备份和复制软件，并将其从单站点配置迁移到三个站点。我们以前的备份存储跟不上需求，因此我们开始寻找一种易于管理、可扩展、价格合理且与 Rubrik 兼容的替代方案。
同时迁移到新的 IBM 技术。
Enfo 提供的托管服务。
为了实现高质量、经济高效的托管服务，Enfo 选择了 IBM Storage 为其客户提供主环境和备份环境的支持。在选择 IBM 之前，该公司考虑了多家供应商的解决方案。
Karjalainen 解释说：“我们在使用 IBM 技术方面有着悠久而成功的历史，无论是在内部使用还是为客户部署。但是，在做出选择之前，我们总是会了解市场，对于这两个项目，IBM 的提案最符合我们的要求。对我们来说，IBM 技术代表着弹性和可用性，这是我们托管服务产品的重点。”
对于客户的主要工作负载，Enfo 选择了 IBM FlashSystem 7300 存储。该解决方案基于 IBM® Spectrum Virtualize Software，在经济高效的软件包中包含了高密度的闪存存储层。
Leinonen 补充道：“设置 FlashSystem 非常简单，我们利用与 VMware 的紧密整合实现了客户工作负载的无缝迁移。它非常支持我们为客户托管的各种应用程序，包括 Oracle Database、Microsoft SQL Server、文件共享等。FlashSystem 的最大优点是，它可以存储任何类型的数据，几乎无需进行任何微调。”
为了替换用于数据备份的二级存储，Enfo 选择了 IBM Cloud Object Storage，这是一种软件定义的超大规模存储解决方案。该公司最初在两个站点部署了 IBM Cloud Object Storage，最终转向了三站点配置。
Leinonen 回忆说：“在选择 IBM Cloud Object Storage 之前，我们将公有云服务视为我们为客户托管数据备份的目标目的地。然而，我们很快就意识到，这种方法可能成本过高且无法预测。相比之下，IBM Cloud Object Storage 提供了一个经济高效的选项，我们可以根据客户需求的变化进行扩展。同样，我们能够直接设置并运行，在部署时或之后几乎无需任何修改。”
Enfo 发现实施 IBM FlashSystem 存储后对性能产生了直接影响。响应时间的缩短有助于公司达到约定的服务水平，从而帮助留住客户。
Karjalainen 说：“除非出了问题，否则 MSP 很少会听到客户的任何意见！但是，在我们部署了最新一代的 IBM FlashSystem 存储后，有客户联系我们说他们发现性能有提升。要让他们注意到这一变化，增幅一定很大。IBM 技术使我们能够提供诸如此类的积极客户体验，从而帮助我们最大限度地减少客户流失。”
为了实现有竞争力的定价，Enfo 利用了内置的 IBM Storage 功能。例如，存储压缩有助于公司提高资源利用率，自动化工具可减轻托管服务团队的管理负担。
Leinonen 评论说：“IBM FlashSystem 提供了强大的压缩功能，使我们能够获得巨大的投资回报。IBM FlashSystem 和 Cloud Object Storage 几乎不需要持续管理，因此我们的团队可以自由地专注于更有价值的活动。这些因素结合在一起，意味着我们可以向客户提供合理的收费，同时保护我们的利润率。”
Karjalainen 总结道：“IBM Storage 正在帮助我们为托管服务客户提供 100% 的数据可用性。我们不知道自己的技术决策对潜在客户有多大影响，但如果他们问起，我们总是很乐意说我们使用 IBM 技术。
Enfo（ibm.com 外部链接）是一家北欧 IT 服务公司，致力于帮助企业实现数据驱动的业务转型目标。Enfo 拥有 800 多名员工，在各个行业拥有 350 多家客户。它围绕数字信任、数据和分析、应用、集成、云平台和托管服务提供服务。
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美国出品，2023 年 3 月。
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