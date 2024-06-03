Enfo 的目标是通过提供始终如一的稳健且经济高效的托管服务来超越竞争对手。因此，Enfo 团队在选择支持公司这部分服务的技术时必须慎之又慎。

Enfo 业务发展经理 Jyrki Karjalainen 解释说：“客户越来越挑剔，这意味着我们不能降低服务水平，而且我们必须保持有竞争力的价格。要确保实现客户对可用性和成本效益的期望，我们选择托管客户环境的解决方案至关重要。”

随着 Enfo 现有的生产数据存储系统接近使用寿命，团队必须更加努力地维持稳定的性能，同时维护成本也在不断上升。这两个因素都威胁到了公司的利润率，因此公司开始寻找新的解决方案。

Leinonen 评论说：“我们非常重视 IT 资产，因此当我们发现其性能开始下降时，我们必须迅速采取行动。我们的目标是最大限度地减少管理 IT 基础设施所耗费的资源，将节省下来的成本转变成具有竞争力的价格，从而让客户受益。

Enfo 认识到数据通常是客户最重要的资产，因此也着手加强其数据保护方法。Leinonen 表示：“我们决定部署 Rubrik 备份和复制软件，并将其从单站点配置迁移到三个站点。我们以前的备份存储跟不上需求，因此我们开始寻找一种易于管理、可扩展、价格合理且与 Rubrik 兼容的替代方案。