自 2003 年以来，EMC 一直依靠 IBM 等有能力且可靠的技术合作伙伴来提供和支持其技术需求。新冠疫情大流行使世界几近停滞，这促使 EMC 超越标准应急计划，为突发或意外情况做好准备。IBM 是帮助 EMC 通过部署新技术提高效率的重要合作伙伴。

EMC 的 IT 基础设施和交易平台需要进行技术更新，当时国家正处于疫情的恢复期。然而，全球供应链的中断延迟了 IBM Power10 服务器的交付，从而推迟了技术更新计划的推出。



在这个关键时期，IBM 团队加倍努力，确保平稳运营和零停机时间。该团队夜以继日地工作，以确保后端系统不间断运行，并迅速采取行动，避免交易中断。这一点至关重要，因为医院、基本服务提供商和家庭的用电量因在家办公规定而增加。



作为一家重要的服务提供商，IBM 能够利用在线和离线方法的组合来满足 EMC 的 IT 需求，从而克服这些限制。这包括创建新代码和解决出现的技术错误。



新的 IBM Power10 服务器发布后，IBM 迅速激励团队在九个月内成功完成升级。最新一代 IBM Power10 处理器技术将有助于确保 EMC 的高性能、高可用性、稳健和弹性运营。通过提高运营效率和降低维护成本来最大限度地提高性能，EMC 还能够确保为 NEMS 日常运营提供持续支持，同时为未来的数据和事务增长创造空间。



此外，IBM Power10 的性能改进将降低 EMC 使用的软件应用程序的总体拥有成本。Power10 的可扩展性、高弹性、性能和高可用性的综合优势将使 EMC 能够更有效地全天候运营。但是，EMC 也将目光投向了更好地利用前沿技术，以便加强国家的可持续发展议程。

