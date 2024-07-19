不间断和全天候的正常运行是 Energy Market Company (EMC) 的核心任务。作为新加坡电力批发市场的运营商，EMC 通过新加坡国家电力市场 (NEMS) 为电力交易提供透明且具有竞争力的平台。
EMC 完成了新加坡发电方和售电方之间的连接。新加坡的所有电力均通过 EMC 强大且富有弹性的 NEMS 交易平台进行买卖。
技术是支持 EMC 业务议程的重要组成部分，保持 IT 基础架构顺畅运行有助于其应对新加坡能源转型过程中不断变化的需求。
自 2003 年以来，EMC 一直依靠 IBM 等有能力且可靠的技术合作伙伴来提供和支持其技术需求。新冠疫情大流行使世界几近停滞，这促使 EMC 超越标准应急计划，为突发或意外情况做好准备。IBM 是帮助 EMC 通过部署新技术提高效率的重要合作伙伴。
EMC 的 IT 基础设施和交易平台需要进行技术更新，当时国家正处于疫情的恢复期。然而，全球供应链的中断延迟了 IBM Power10 服务器的交付，从而推迟了技术更新计划的推出。
在这个关键时期，IBM 团队加倍努力，确保平稳运营和零停机时间。该团队夜以继日地工作，以确保后端系统不间断运行，并迅速采取行动，避免交易中断。这一点至关重要，因为医院、基本服务提供商和家庭的用电量因在家办公规定而增加。
作为一家重要的服务提供商，IBM 能够利用在线和离线方法的组合来满足 EMC 的 IT 需求，从而克服这些限制。这包括创建新代码和解决出现的技术错误。
新的 IBM Power10 服务器发布后，IBM 迅速激励团队在九个月内成功完成升级。最新一代 IBM Power10 处理器技术将有助于确保 EMC 的高性能、高可用性、稳健和弹性运营。通过提高运营效率和降低维护成本来最大限度地提高性能，EMC 还能够确保为 NEMS 日常运营提供持续支持，同时为未来的数据和事务增长创造空间。
此外，IBM Power10 的性能改进将降低 EMC 使用的软件应用程序的总体拥有成本。Power10 的可扩展性、高弹性、性能和高可用性的综合优势将使 EMC 能够更有效地全天候运营。但是，EMC 也将目光投向了更好地利用前沿技术，以便加强国家的可持续发展议程。
与许多组织一样，EMC 的弹性在疫情期间受到了考验。所遇到的挑战和经验使团队有时间停下来，评估面向未来的防护和应急计划。EMC 应对不可预见情况的方式是一个强烈的信号，表明了其关键作用，并突出了行业对 NEMS 的依赖性。交易平台的高可用性使一切变得不同。
随着第一阶段的完成，IBM 正在实施第二阶段以支持 NEMS 交易平台的出价、报价和结算。通过优化应用程序，EMC 还开辟了支持未来几年高峰和业务增长的机会。这得益于 IBM Power10 更高的吞吐量、性能和迁移功能增强，使 EMC 能够灵活地管理交易平台上的需求和容量激增。
由 IBM 支持的 EMC 强大而有弹性的 IT 主干在确保向其利益相关者提供可靠而经济实惠的服务方面取得了长足的进步。更重要的是，要遵守零停机的服务级别协议。
Energy Market Company Pte Ltd (EMC)（ibm.com 外部链接）经营新加坡的电力批发市场，这是亚洲第一个自由化的电力市场。它是 Singapore Exchange (SGX Group) 的全资子公司（ibm.com 外部链接），成立于 2001 年。
作为电力批发交易的交易所，EMC 提供了一个透明且具有竞争力的交易平台。主要活动包括计算价格、安排发电、清算和结算市场交易以及支持市场治理。EMC 由大约 70 名专业人员管理和运营，在 2023 年交易了超过 150 亿美元的电力产品。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。