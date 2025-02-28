恩波利足球俱乐部和 Adiacent

恩波利足球俱乐部(FC)（ibm.com 外部链接）长期以来一直被公认为培养年轻人才的强队，已为意大利和欧洲的顶级球队培养了 50 多名球员。该俱乐部以发掘和培养 Antonio Di Natale 和 Tommaso Baldanzi 这样的巨星而闻名，并赢得了下一代足球运动员发射台的美誉。

作为意大利顶级足球联赛意甲联赛中规模较小的俱乐部之一，恩波利足球俱乐部必须更快、更有效地识别和培养新兴人才，从而击败较富裕的竞争对手。

发掘足球新秀已成为一场与时间的赛跑。成千上万的球员争夺关注，而竞争对手俱乐部则使用先进的工具和网络来获取优势。对于恩波利足球俱乐部来说，管理大量数据（从现场比赛报告和性能指标到现场球探评估）正成为一项艰巨的挑战。传统方法已不足以跟上步伐，分析数据的任何延迟都可能意味着失去明星球员。

“足球世界瞬息万变，”恩波利足球俱乐部首席球探 Armando Perna 表示。“如果我们不能提前发现人才，我们就会面临失去能够决定我们未来成功的顶级球员的风险。”

恩波利足球俱乐部的领导层认识到，他们不能仅仅依靠传统和直觉来保持竞争力。“我们的球探工作一直很强大，但考虑到当今的挑战，我们希望通过一些能够与我们追求的速度和精确度相匹配的东西来增强它。”Perna 解释道。