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Case Studies
恩波利足球俱乐部和 Adiacent
恩波利足球俱乐部(FC)（ibm.com 外部链接）长期以来一直被公认为培养年轻人才的强队，已为意大利和欧洲的顶级球队培养了 50 多名球员。该俱乐部以发掘和培养 Antonio Di Natale 和 Tommaso Baldanzi 这样的巨星而闻名，并赢得了下一代足球运动员发射台的美誉。
作为意大利顶级足球联赛意甲联赛中规模较小的俱乐部之一，恩波利足球俱乐部必须更快、更有效地识别和培养新兴人才，从而击败较富裕的竞争对手。
发掘足球新秀已成为一场与时间的赛跑。成千上万的球员争夺关注，而竞争对手俱乐部则使用先进的工具和网络来获取优势。对于恩波利足球俱乐部来说，管理大量数据（从现场比赛报告和性能指标到现场球探评估）正成为一项艰巨的挑战。传统方法已不足以跟上步伐，分析数据的任何延迟都可能意味着失去明星球员。
“足球世界瞬息万变，”恩波利足球俱乐部首席球探 Armando Perna 表示。“如果我们不能提前发现人才，我们就会面临失去能够决定我们未来成功的顶级球员的风险。”
恩波利足球俱乐部的领导层认识到，他们不能仅仅依靠传统和直觉来保持竞争力。“我们的球探工作一直很强大，但考虑到当今的挑战，我们希望通过一些能够与我们追求的速度和精确度相匹配的东西来增强它。”Perna 解释道。
恩波利足球俱乐部与 IBM 和 Adiacent 合作，增强了其球探战略。Adiacent S.p.A. Benefit Corporation 隶属于 SeSa Group S.p.A.，是值得信赖的 IBM 合作伙伴，该公司将数据科学和 AI 驱动创新相结合，提供变革性的数字解决方案。Adiacent 专注于应用程序现代化并利用 AI 帮助组织实现战略目标。恩波利足球俱乐部以现有球员数据库为基础，利用 IBM® watsonx 的强大功能，开发了一个 AI 驱动的球探门户网站，可提高球员评估的准确性、效率和速度。
球探门户网站与恩波利足球俱乐部的运营无缝集成，将现场比赛观察、历史记录和绩效指标的数据整合到一个可访问的平台中。其 AI 增强的集群按关键特性组织球员，生成可操作的档案，以便球探进行更深入的分析，而无需在手动数据收集上浪费时间。该系统还能随着新数据进行调整，帮助球探在竞争中保持领先。
“该门户就像一个不知疲倦的助手，处理大量信息并将我们指向最符合恩波利足球俱乐部概况的球员。”Perna 说道，“它帮助我们以我们无法想象的方式改进和加速了识别所需档案的过程。”
Adiacent 在为恩波利定制解决方案方面发挥了关键作用。该公司与 IBM、恩波利足球俱乐部和 watsonx 计算机总体能力中心密切合作，使该解决方案与俱乐部的创新和人才发展愿景保持一致。Adiacent 深刻理解恩波利足球俱乐部所面临的独特挑战，从而能够迅速解决问题并顺利实施。
“我们与 Adiacent 一起走过了漫长的旅程，他们不仅了解我们的需求，还了解我们的价值观。”Perna 指出，“他们的支持确保了所实施的每个细节都与我们的目标保持一致。”
随着球探门户网站的全面投入使用，恩波利足球俱乐部采用了数据驱动的方法，将足球专业知识的艺术性与人工智能的科学性融为一体。
恩波利足球俱乐部通过球探门户网站加强了球员评估和招聘流程。由于省去了耗时的数据分析，球探现在可以专注于识别和评估球员的独特优势和潜力。现在，俱乐部在竞争激烈的人才招聘领域采取更快、更果断的行动。
“令人难以置信的是，这个工具在我们寻找和选择足球运动员方面提供了很大的帮助，”Perna 说道。“每一条洞察分析都有助于我们塑造团队的未来，并坚持我们培养人才的理念。”
此外，门户的直观设计确保团队可以根据新的需求和洞察分析轻松地调整和完善系统。“门户网站并不会取代我们，它只会放大我们最擅长的领域，”Perna 强调道。“工具可以帮助我们更高效、更有效地工作。但对我们来说，人情味仍然同样重要：了解球员，理解他们的性格，近距离观察他们。”
除了提高球探的效率外，球探门户网站还加强了恩波利足球俱乐部作为足球人才发展创新者的声誉。借助这一尖端工具，俱乐部可以更好地保持其在意甲的竞争地位，同时继续培养下一代球星。
恩波利足球俱乐部（ibm.com 外部链接）成立于 1920 年，参加意大利顶级足球联赛甲级联赛。恩波利足球俱乐部以其青少年发展计划而闻名，一直致力于将球员推向体育的最高水平。俱乐部仍然是培养未来之星和培养卓越竞争力的关键参与者。
Adiacent（ibm.com 外部链接）是全面体验的全球数字合作伙伴。它在意大利设有 9 个办事处，在海外设有 3 个办事处（香港、马德里和上海），拥有超过 250 名员工，是跨职能专业知识中心，致力于推动业务增长和提高公司价值。Adiacent 使用数字解决方案来改善与所有利益相关者的互动，并整合各种接触点，从而提供有影响力的结果。
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