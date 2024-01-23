人们对气候变化和可持续发展的关注度日益增强，但这并未淡化这些核心价值对于电力公用事业的重要性。但它对电力公用事业的电力交付提出了一系列新的行动挑战。资产管理是其核心所在。

为了让电网启动并正常运行，供应商需要最大限度地减少故障设备的影响。而这也是许多公司采用高级分析来预测故障并执行主动维护以预防故障的一个主要原因。生成服务订单后，无论是计划内还是计划外订单，都需要采购环节来获取完成工作所需的零部件，比如变压器、断路器和绝缘体。交付时间越长，电网性能面临的潜在风险越大。这也是采购到付款 (P2P) 流程的效率对于能源供应商的重要性日益增加的原因之一。

另一个是成本。在当今受监管的市场中，最大限度地降低货物采购总成本是一个关键目标。当员工开展"特立独行的购买"，也就是不遵守既定的采购流程时，成本和效率都将受损。举例来说，这样的买家最终支付的成本会更多，因为他们忽略了既定供应商合同中固有的成本优势。

其他类型的流程偏差，尤其是在没有采购订单 (PO) 的情况下采购，或在无服务订单的情况下创建采购订单，还需要额外的工作来理顺流程，从而抬高了成本。这是因为处理错误或不匹配的发票所花费的时间会让管理开销大幅增加，此外还会分散采购人员的注意力，使其无法应对工作中更具战略性的部分。