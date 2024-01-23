对于电力供应商而言，不论负责发电还是配电，安全性和可靠性都是其运营模型的基础，因此对于他们所做的每一项决策都具有很高的内在价值。
人们对气候变化和可持续发展的关注度日益增强，但这并未淡化这些核心价值对于电力公用事业的重要性。但它对电力公用事业的电力交付提出了一系列新的行动挑战。资产管理是其核心所在。
为了让电网启动并正常运行，供应商需要最大限度地减少故障设备的影响。而这也是许多公司采用高级分析来预测故障并执行主动维护以预防故障的一个主要原因。生成服务订单后，无论是计划内还是计划外订单，都需要采购环节来获取完成工作所需的零部件，比如变压器、断路器和绝缘体。交付时间越长，电网性能面临的潜在风险越大。这也是采购到付款 (P2P) 流程的效率对于能源供应商的重要性日益增加的原因之一。
另一个是成本。在当今受监管的市场中，最大限度地降低货物采购总成本是一个关键目标。当员工开展"特立独行的购买"，也就是不遵守既定的采购流程时，成本和效率都将受损。举例来说，这样的买家最终支付的成本会更多，因为他们忽略了既定供应商合同中固有的成本优势。
其他类型的流程偏差，尤其是在没有采购订单 (PO) 的情况下采购，或在无服务订单的情况下创建采购订单，还需要额外的工作来理顺流程，从而抬高了成本。这是因为处理错误或不匹配的发票所花费的时间会让管理开销大幅增加，此外还会分散采购人员的注意力，使其无法应对工作中更具战略性的部分。
发现商机，缩短了 80% 的订单平均交付时间
规划出经过优化的流程，削减了 67% 的流程步骤
美国一家多元经营的大型电力供应商知道，他们自身存在“特立独行的购买”问题，并意图从根本上解决这一问题。这意味着向下钻取历史采购数据，以详细了解偏差从何处产生，并由此了解问题的实际影响范围。该公司求助于 IBM 公司 MyInventio 来开展流程分析工作。
该团队使用 IBM® Process Mining 与公司的采购经理进行了密切合作，这是一款流程发现和建模工具，属于 IBM Cloud Pak® for Business Automation 解决方案的一部分。在项目的第一部分，团队从公司的核心资产管理平台 IBM Maximo® Utilities 套件的采购模块中获取了大约一年的数据流。这些数据量主要涉及公司的采购和仓库会计部门，其中跨多个业务部门 (LoB)。
将数据馈入 IBM Process Mining 后，其基于 AI 的底层模型就会将其全部分解为对应于每个业务部门的 P2P 流程每个步骤的示意图，从申购和 PO 到收据和开票。对于“采购经理”而言，这些模型的价值不仅在于能够找出当前“现有”流程中的问题，还在于能够以数据驱动的方式呈现全新的理想流程，通常称为“理想路径”。他解释说：“我们通过从未拥有过的 P2P 流程看到了实际发生的情况。这也给了我们一个更客观的观点，那就是最佳的基线流程什么样，并非流程专家推断而来，而是来自数据本身。”
在该模型的主要输出中，我们发现与材料相关的采购活动（购买备件等）中，仅有 20% 遵循最佳采购路径。对于不符合理想路径的 80% 的活动，平均订单交付时间超出 30%，主要原因是在发票匹配和订单返工方面花费了额外的时间。
服务采购表现稍好一点。IBM Process Mining 模型在最佳流程路径中仅找到 10 个步骤，而在不合规路径中平均发现了近 30 个。对采购经理来说，了解其中原因将得出瞬间的启示。他说：“我们知道，订单返工是一个重大问题。但事实上，50% 以上的服务采购订单都需要返工，这实在令人吃惊，但数据显示情况属实。
电力供应商开展的项目达成了目标：规划应如何真正进行采购，及其对关键性能指标的影响。正如采购经理所看到的，项目的真正意义在于它能为公司的流程转型工作提供指导。他说：“在使用真实数据和 AI 来规划我们的采购流程时，我们还获得了流程转型的潜在路线图。它为我们提供了一个严格的框架，用于了解重点关注哪些方面来改进流程，以及有可能实现流程中哪些不同环节的自动化。”
这就又回到了对于电力供应商来说什么最重要这个问题：为客户提供安全可靠的电源。即，有效的采购做法，这些做法要高效、标准化且具有较高的成本效益，同时符合公用事业更广泛的资产管理战略。
在实践层面，采购经理指出，数据驱动的流程洞察有助于为转型计划创造条件。他解释说：“利用 AI 驱动的动态流程建模框架，我们可以模拟出，如果流程不合规的情况有所减少，零部件订购的平均交付时间也将缩短。这是业务案例中强有力的消息，正因如此，IBM Process Mining 解决方案这款工具才会如此强大。”
这家能源公司总部设在美国，为几个州中数百万的住宅、商业和工业零售客户服务，其中包括一些最具竞争力的电力市场。
本案例研究的客户最初于 2021 年 8 月 1 日与 IBM 的咨询合作伙伴 MyInventio 建立了合作关系。本案例研究中的 myInventio 产品 myInventio Process Mining 现在称为 IBM Process Mining。
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美国出品，2022 年 3 月。
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