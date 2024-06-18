在 IBM CIO 办公室，我们为全球 150 多个国家/地区的数十万 IBM 员工提供服务，尽力满足员工需求。我们面临的一个最大问题与企业通信有关，尤其是在公司范围的培训会或发布会等大型活动中，我们需要确保每位 IBM 员工在查看这些内容并与之互动时都能获得最佳体验，无论他们身处世界何地。通过利用边缘计算和 IBM Edge Application Manager (IEAM) 解决方案，我们显著提升了在此方面的能力。
边缘计算这一概念是指让工作负载、数据和用户尽可能靠近以缩短延迟，从而为任意两个互连设备之间的信息传输时间设定下限。边缘计算架构的目标是使数据和工作负载在物理位置上靠近用户。达到这一目标需解决有趣的技术挑战，因为我们需要横向扩展网络，以便每个 IBM 办公地点均可在本地运行工作负载，而这就需要管理大型分布式基础架构。
我们的扩展解决方案使用的部署模型支持我们在不同位置之间“克隆”计算机，从而确保每个位置都有相同的代码副本，于是能降低可变性并简化管理。为此，我们采用了统一的软件交付管道，而这些管道可以构建、签署软件并将软件发布到受信任的存储库，以便计算机从中获取软件副本。一旦安装，计算机便不可篡改，于是可确保每个软件与硬件组件均保持不变。此方法通常被称为“不可篡改基础架构”，它可帮助我们解决在全球范围内扩展边缘网络硬件设备安装的挑战。
第二个挑战是如何在正确的位置运行正确的工作负载，从而为特定 IBM 办公地点的人员提供服务。IEAM 可以完美解决这一挑战。IEAM 支持管理全球机群，并支持我们使用灵活的策略来确定在何处运行哪些对象。例如，我们可指定在阿蒙克进行缓存，并在迪拜进行监控。这种基于意图的方法引入了一系列功能，从而可为部署复杂的工作负载模式提供支持。
区域级延迟缩短约 27%
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在我们的案例中，第一个用途是部署由 IBM Watson Media 构建的 Enterprise Content Delivery Network (eCDN)，该网络支持从互联网读取视频内容的单个副本，然后分发给某一办公地点内的众多查看者，从而节省带宽。我们的分析表明，ECDN 的分配系数为 1 比 10，这意味着观看的每个视频均可为 10 个不同的查看者提供服务。这一点很重要，因为虽然我们计量的每月观看的视频数量在大幅增加，但有了此解决方案，传输和缓冲的视频数这一指标的增长速度却要慢得多，如下所示。
横向扩展、管理工作负载运行位置和部署服务这三个方面是边缘计算成功的关键。然而，我们并没有止步于仅将 IEAM 用于 ECDN 的部署。相反，我们正在将其使用范围扩展到其他工作负载。
在 IEAM 之前，我们采用一个定制的分发应用程序，该应用程序可以达到同样的工作效果。然而，它非常简陋，在我们实施内容交付网络时，我们意识到，这正是丢弃我们编写的所有自定义内容，转而使用该产品的好时机。事实证明，使用 IEAM 的效果比使用我们的自定义代码要好得多。
Content Delivery Network 不仅适用于线下活动，还适用于流媒体。例如，在直播活动期间，流媒体可能会导致进出源站点的网络负载过大。使用本地缓存来反射流媒体可以解决这个问题。因此，Content Delivery Network 对于线下活动和直播活动都至关重要。
我们的外部防火墙团队通过重新利用现有代码来开发该项目。可以使用 IEAM 后，我们就开始剥离内部工具。我们为这些设备开发了一个自动构建系统，因此，当有人将设备插入网络时，它们就会连接到管理设备，从网络启动，并安装该系统。然后，IEAM 可以在部署这些设备时对其进行管理。
然而，这不仅关系到部署新工作负载的效率。IEAM 还能帮助我们更新工作负载以及部署补丁。
借助 IEAM，我们能够控制所有已连接计算机上工作负载版本的部署。我们的流程包括检测特定工作负载中的漏洞、使用供应商提供的补丁构建新版本，并将新版本推送到我们的 IBM Container Registry。然后，我们会指示 IEAM 逐步将新版本部署到运行工作负载的机群，且一次一台，以便在一台计算机上部署成功后，再继续在下一台上进行部署。IEAM 的应用程序层可简化此受控部署，于是我们可以先在一部分节点上测试新版本，然后再部署到其余生产系统。
IEAM 简化了部署补丁所需的工作量，从而可为操作员提供工具以创建复杂部署管道，并对安全漏洞快速做出反应。在构建方面，我们依靠自动化管道来构建映像，以便能快速部署。而涉及到安全漏洞时，此快速部署流程至关重要，而我们只需按下按钮就能部署到整个机群。
回顾 IEAM 的优点时，有一点我们非常确定，那便是使用开源框架（如在开发过程中使用 Kubernetes 运算符）十分关键。它有助于我们快速上手，而不必重写我们已经完成的全部工作。从开发的角度来看，这是一大优点。这或许属于“幕后工作”，但却至关重要。开发大型产品所需的工作量十分巨大，而 IEAM 可以让这一过程更加流畅。
除了升级和发展等具体目标外，我们还在探索更多创新性和实验性思路。这些探索可能会产生重大影响，例如在没有需求的情况下让工作负载进入休眠状态，从而解决环保问题。我们相信，凭借 IEAM 的灵活性，可以实现无限可能。
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美国出品，2023 年 6 月。
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