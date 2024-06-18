边缘计算这一概念是指让工作负载、数据和用户尽可能靠近以缩短延迟，从而为任意两个互连设备之间的信息传输时间设定下限。边缘计算架构的目标是使数据和工作负载在物理位置上靠近用户。达到这一目标需解决有趣的技术挑战，因为我们需要横向扩展网络，以便每个 IBM 办公地点均可在本地运行工作负载，而这就需要管理大型分布式基础架构。

我们的扩展解决方案使用的部署模型支持我们在不同位置之间“克隆”计算机，从而确保每个位置都有相同的代码副本，于是能降低可变性并简化管理。为此，我们采用了统一的软件交付管道，而这些管道可以构建、签署软件并将软件发布到受信任的存储库，以便计算机从中获取软件副本。一旦安装，计算机便不可篡改，于是可确保每个软件与硬件组件均保持不变。此方法通常被称为“不可篡改基础架构”，它可帮助我们解决在全球范围内扩展边缘网络硬件设备安装的挑战。

第二个挑战是如何在正确的位置运行正确的工作负载，从而为特定 IBM 办公地点的人员提供服务。IEAM 可以完美解决这一挑战。IEAM 支持管理全球机群，并支持我们使用灵活的策略来确定在何处运行哪些对象。例如，我们可指定在阿蒙克进行缓存，并在迪拜进行监控。这种基于意图的方法引入了一系列功能，从而可为部署复杂的工作负载模式提供支持。