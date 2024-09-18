dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 为饲料和动物农业行业提供全面的解决方案。这些关键产品是生产健康、可持续动物蛋白的基础。我们的性能解决方案不仅能够满足基本需求，还能帮助客户提升效益，增强市场竞争力。凭借数据驱动的精准服务，我们能够为客户提供更深入的洞察分析，帮助他们优化可持续性和动物健康管理，进而提升整体效益。
作为全球领先的企业，dsm-firmenich 肩负着确保所有人拥有安全和可持续未来的重任。作为真菌毒素风险管理领域的创新领导者，公司不断寻找新的解决方案来帮助客户更好地识别、预测和管理农作物和其他动物饲料成分的真菌毒素污染。
真菌毒素污染不容忽视，因为它对谷物质量和安全构成重大威胁，会损害人类和动物的健康。由某些真菌产生的毒素会在生长、收割或储存环节中污染玉米、小麦和黑麦等谷物。这可能会导致牲畜生病、体质下降，甚至死亡，同时也会污染人类的食物。真菌毒素污染的经济影响可能相当大 - 受污染的谷物可能需要丢弃，这会给农民乃至整个农业行业带来重大损失。
天气预报数据可为有效控制农作物真菌毒素污染提供重要参考。公司选择 IBM® Environmental Intelligence Suite，以获取可靠的天气数据，进而准确预测温度、湿度和水分分布模式。对有利于真菌生长的天气条件发出预警，可以帮助农民及时采取主动措施，比如使用杀菌剂、调整灌溉时间以及在最佳时间收获作物。先进的天气预报系统还会检测极端天气事件，例如干旱或洪水，这些事件会削弱植物的抵抗力，并增加真菌生长的风险。借助 IBM Environmental Intelligence Suite，dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 能够随时掌握天气变化情况，确保农产品得到有效保护，保障其安全。
dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 的研究人员利用 IBM Environmental Intelligence Suite，革新了他们的真菌毒素管理策略。他们通过 API 服务利用高级分析、地理空间分析和全球天气数据，开发了一系列工具来应对真菌毒素的威胁。这些工具现在能够实时预测和预防真菌毒素的污染。
真菌毒素预测模型通过分析关键生长阶段的天气状况及其对真菌毒素发展的影响，预测未来收成中真菌毒素的含量。复杂算法综合考虑了影响真菌毒素产生的多种因素，包括真菌毒素产生的生物化学机制、真菌类型和生命周期阶段、作物类型和生长阶段、全球真菌毒素发生数据和每小时全球天气数据等。该算法分析了不同生长阶段的天气状况以及对小麦和玉米中真菌毒素产生的影响 - 在这些作物中，天气对真菌毒素的影响显著且已得到充分证实。得益于 IBM Environmental Intelligence Suite，真菌毒素预测模型充分利用全球 61,000 个不同地点的实时小时天气数据，以及长达 8 个月的精准天气预报。
dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 还为客户提供全面的真菌毒素检测服务和定期报告，即 dsm-firmenich 全球真菌毒素调查。该调查分析了全球玉米、小麦和大豆等作物中真菌毒素的发生情况，为不同地区和商品中真菌毒素的流行程度和水平提供了宝贵见解。调查结果为预测模型提供了重要信息，并帮助我们不断改进。这些结果还支持制定有效的真菌毒素缓解策略，比如使用真菌毒素吸附剂或酶促生物转化等方法，具体取决于最佳行动方案。
dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 在真菌毒素研究领域拥有深厚积淀，并始终致力地开发业界领先的真菌毒素检测和防控策略。凭借对真菌毒素的深入研究，公司不断改进分析方法，展现了公司在该领域的专业水平。这些改进方法使得饲料生产商能够更准确地评估真菌毒素风险，并做出明智决策，最终生产出安全、高质量的饲料。
我们的解决方案不仅考虑了玉米和小麦产量的区域性差异，还将天气、作物类型、位置、生长阶段、土壤耕作、前茬作物等农场的具体情况纳入分析，从而更加精准地预测真菌毒素的风险。基于对实际调查结果的全面验证，该解决方案为农民和种植得提供了定制化的真菌毒素风险预测，帮助他们做出基于数据驱动的明智决策。比如，农民现在可根据预测结果自行决策是否提前进行检测，或者针对高风险区域进行更全面的产量检测。如果发现污染，他们可以考虑提早收割，以确保污染水平符合监管要求，从而最大程度地降低风险并确保产品的合规性。
IBM Environmental Intelligence Suite 提供的可靠天气数据和地理空间分析能力帮助 dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 部及其合作伙伴精准识别高风险区域，并有针对性地实施监测和防控措施。他们现在还能够预测特定区域和个别农场容易受到哪些真菌毒素的影响，并针对具体威胁制定相应的缓解措施。据联合国粮食及农业组织 (FAO) 估计，真菌毒素每年会影响全球 25% 的农作物，造成每年约 10 亿吨粮食和食品的损失1。此外，欧盟每年因真菌毒素污染造成的损失估计在 12 亿到 30 亿欧元之间2。通过准确且针对特定位置的预测，农民和种植者可以大幅减少作物损失，从而为农业行业节省成本。这种方法还通过减少化学干预、最大限度降低环境影响，以及推动更可持续、粮食安全的未来发展，从而促进可持续农业实践。最后，凭借真菌毒素预测服务，dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 能够为合作伙伴提供专属支持，助力其做出明智决策，并为动物养殖户提供安全的饲料。
1数据来源：
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0041010123002131#cebib00102。
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2019.1658570
2数据来源：
https://www.nature.com/articles/s43016-022-00655-z#MOESM3
https://www.dairyglobal.net/ Specials/professor-rudolf-krska-challenges-need-to-be-faced-with-cutting-edge-research/
作为营养、健康和美容行业的创新者，dsm-firmenich Animal Nutrition & Health（ibm.com 外部链接）始终致力于为全球不断增长的人口研发、生产和供应必需的营养素、香精和香料等，以帮助他们创造更美好的生活。凭借其全面的解决方案，公司充分利用天然和可再生资源并应用知名的科学技术能力，为客户开发对生命至关重要的产品，满足消费者需求，并为地球的可持续发展做出贡献。dsm-firmenich 是一家总部位于瑞士和荷兰的跨国公司，在泛欧交易所阿姆斯特丹上市，其业务遍及近 60 个国家和地区，年营收超过 120 亿欧元。dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 拥有来自全球近 30,000 名员工组成的多元化团队，共同致力于为全球数十亿人创造美好生活。
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