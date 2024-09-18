dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 为饲料和动物农业行业提供全面的解决方案。这些关键产品是生产健康、可持续动物蛋白的基础。我们的性能解决方案不仅能够满足基本需求，还能帮助客户提升效益，增强市场竞争力。凭借数据驱动的精准服务，我们能够为客户提供更深入的洞察分析，帮助他们优化可持续性和动物健康管理，进而提升整体效益。

作为全球领先的企业，dsm-firmenich 肩负着确保所有人拥有安全和可持续未来的重任。作为真菌毒素风险管理领域的创新领导者，公司不断寻找新的解决方案来帮助客户更好地识别、预测和管理农作物和其他动物饲料成分的真菌毒素污染。

真菌毒素污染不容忽视，因为它对谷物质量和安全构成重大威胁，会损害人类和动物的健康。由某些真菌产生的毒素会在生长、收割或储存环节中污染玉米、小麦和黑麦等谷物。这可能会导致牲畜生病、体质下降，甚至死亡，同时也会污染人类的食物。真菌毒素污染的经济影响可能相当大 - 受污染的谷物可能需要丢弃，这会给农民乃至整个农业行业带来重大损失。

天气预报数据可为有效控制农作物真菌毒素污染提供重要参考。公司选择 IBM® Environmental Intelligence Suite，以获取可靠的天气数据，进而准确预测温度、湿度和水分分布模式。对有利于真菌生长的天气条件发出预警，可以帮助农民及时采取主动措施，比如使用杀菌剂、调整灌溉时间以及在最佳时间收获作物。先进的天气预报系统还会检测极端天气事件，例如干旱或洪水，这些事件会削弱植物的抵抗力，并增加真菌生长的风险。借助 IBM Environmental Intelligence Suite，dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 能够随时掌握天气变化情况，确保农产品得到有效保护，保障其安全。