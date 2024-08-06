事实证明，该试点项目在提高文件分类的速度和质量以及对大量文件的洞察分析方面取得了巨大成功。此外，试点结果清楚表明了传统机器学习和生成式 AI 相结合的方法的优势，其中每种方法的缺点都会由另一种方法的优势所掩盖。过去，个人需要几分钟才能完成手动浏览文档并对其进行分类，通过自动化流程，完成每份文档仅需 2 秒，此流程只需要对系统标记为异常值的文档进行人工评估。

展望未来，DOC 的目标是通过进一步开发其解决方案，将其扩展至其他行业和客户群，从而扩大这项试点。