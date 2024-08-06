Digital Office Company (DOC) 的总部位于芬兰，是一家信息管理解决方案和服务提供商，通过支持企业从文档中识别、分类和提取洞察，帮助企业大规模地快速查找和管理大量文档。
自动文档分类系统通常会通过通用标签或元数据扩充来提供对文档本质的粗略洞察。这种粗略分类没有充分考虑文档本身的内容，意味着除非手动评估每份文档，否则无法利用数据的真正价值。
根本原因在于，这种手动评估文档以识别文档类型、检测错放位置的文档并提取关键详情的过程将非常费力且耗时。此外，缺乏适当的元数据处理会造成潜在的 GDPR 问题，并对下游任务的数据质量产生负面影响。如不加以解决，由于此类数据质量和监管合规问题，这些挑战可能会威胁到 DOC 客户的竞争优势和效率。
为了克服这些障碍，DOC 与 IBM Ecosystem Engineering Build Lab、IBM Client Engineering 以及 IBM Technology Expert Labs 合作开发了一个试点项目，将传统机器学习和生成式 AI（大型语言模型 [LLM]）与 IBM® watsonx.ai 和 IBM® Watson Discovery 相结合。
通过为期 6 周的共创试点，DOC 开发了由 IBM Watson Discovery 平台驱动的数据管道解决方案，借助自定义机器学习模型和 Mistral AI 的 Mixtral-8x7B LLM，并使用自定义标签和元数据标签，对文档进行分类。由于 DOC 的客户在该领域面临的数据类型和监管要求的多样性，该试点的重点放到了房地产行业。这次行业聚焦促成了一项额外功能的创建，扩大了解决方案的范围，即使用 LLM 提取丰富的洞察信息，例如从会议纪要文档中提取董事会决策。
事实证明，该试点项目在提高文件分类的速度和质量以及对大量文件的洞察分析方面取得了巨大成功。此外，试点结果清楚表明了传统机器学习和生成式 AI 相结合的方法的优势，其中每种方法的缺点都会由另一种方法的优势所掩盖。过去，个人需要几分钟才能完成手动浏览文档并对其进行分类，通过自动化流程，完成每份文档仅需 2 秒，此流程只需要对系统标记为异常值的文档进行人工评估。
展望未来，DOC 的目标是通过进一步开发其解决方案，将其扩展至其他行业和客户群，从而扩大这项试点。
Digital Office Company (DOC)（链接位于 ibm.com 站外）是一家芬兰公司，成立于 1996 年，为不同规模的组织提供现代信息管理解决方案。公司在芬兰埃斯波、海梅恩林纳、拉赫蒂和拉彭兰塔设有办事处。
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