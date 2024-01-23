DHL 曾将采用其仓库管理服务的每一家客户的数据集，与 DHL 系统逐一单独集成，流程耗时且低效。自从该公司选择了 IBM® Sterling™ Transformation Extender 解决方案以来，实现了流程自动化，将不同客户的多个数据集映射到了同一个 DHL 集成平台中。
该公司选择了 Sterling Transformation Extender 解决方案，将客户数据转换为与 DHL 集成平台、客户所在行业的法规和标准兼容的格式。
客户是 DHL Supply Chain 的重中之重。作为 DHL International GmbH 旗下部门，DHL Supply Chain 为跨行业、跨国家和地区、各种规模的 2,000 多家客户提供仓储和配送服务。
这些客户与 DHL 之间的双向通信是该公司仓库管理业务的核心，该业务根据客户需求提供专用和共享仓储选项。客户的 ERP 系统必须能够与 DHL 的系统进行交互，例如，货物出入仓前需通知仓库，或者交换重要信息和更新（如新产品线供应或交货状态）。
促进数据流，并不是能以一应万的任务。每个客户的数据都有不同格式并遵循不同标准，具体取决于客户内部 IT 基础架构、所在行业和位置等因素。
“对于 DHL 来说，满足客户的需求确实非常重要。我们拥有几乎所有行业垂直领域中千差万别的各类客户，”DHL 产品管理和开发总监 Olly Cruickshank 说。“因此，我们必须能够接受客户数据的任何格式，并确保我们使用的映射工具可以处理后端系统的转换。”
多年来，DHL 每次引入一个新客户时，都要建立定制的集成平台。这是一个耗时、费力且昂贵的过程。集成背后几乎没有什么策略，也很少能够多次利用。
该部门决定将其不同的集成平台整合到同一个系统中。为此，需要采用一致的方式，将客户数据集映射到 DHL 仓库管理系统。
在评估各种集成工具后，DHL 选择了 Sterling Transformation Extender 解决方案，因其能自动执行任何格式之间的复杂转换。这一解决方案可用于将客户平台的数据，映射到一个定制的内部集成管理平台。该平台即“DHL 供应链卓越集成中心”，能将客户系统与 DHL 系统连接起来，现在在内部称为 DHL Link。
起初，公司内部有一些阻力。“开始时最大的挑战是来自业务的阻力——人们想要保护自己的集成平台，”Cruickshank 说。“但是，一旦他们看到这一解决方案能实现更快、更便宜的集成，就毫不犹豫地切换了。”
DHL 雇用称为“映射员”的工作人员，使用 Sterling Transformation Extender 解决方案开发映射，将每个客户的独特系统和数据与 DHL Link 集成。映射定义了应用程序、数据存储、中间件和其他映射之间的接口。
当集成团队收到请求时，构建团队经理会指派一名分析师去研究所涉及的转换、创建一些映射认证，并记录集成过程。也会指派一名映射员来创建映射，并为测试做好准备，之后集成就会上线。通常这个过程非常顺利，不会出现任何问题。
“我们有一个由大约 50 名映射员组成的大型团队，他们正在愉快地使用和开发映射，”Cruickshank 说。“我们有很多映射可以处理大量数据，而且我们发现性能非常出色。我们特别喜欢的功能之一是能够从各种工具调用映射。”
DHL Link 平台不断发展，DHL 也增加了新的组件。但根据 Cruickshank 的说法，唯一不变的部分是使用 Sterling Transformation Extender 解决方案的映射。
该公司已开发了 17,000 多个映射，未来也将坚定地继续使用该解决方案。“我们研究过其他工具，但没有一个能够满足我们的需求，既能处理任何格式的数据，又能快速轻松地进行任何转换，”Cruickshank 说。“这是我们长期以来坚持使用 Sterling Transformation Extender 的两个关键原因。”
IBM 不断创新并添加新功能，提高转换性能，尤其是更复杂的转换。IBM 紧跟新的行业数据格式（例如 XML 和 JSON），并持续将新格式纳入工具中。构建映射的过程也从使用 Microsoft Windows 桌面应用程序，演变为简单易用、基于浏览器的应用程序。
“该解决方案的主要优点是灵活性，”Cruickshank 说。“引入新客户时，我们不希望告诉他们开发一个接口需要两天时间，然后发现实际上需要 20 天，因为比我们想象的要复杂。由于 Sterling Transformation Extender 可以处理不同数据格式的复杂性，我们可以胸有成竹地向客户提供报价并实际交付。”
展望未来，DHL 计划进行更多更新。例如，为了提高效率、性能和节省成本，该公司正在考虑在 DHL 私有云中的容器上运行 Sterling Transformation Extender 解决方案。
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2021 年 3 月在美国制作。
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