客户是 DHL Supply Chain 的重中之重。作为 DHL International GmbH 旗下部门，DHL Supply Chain 为跨行业、跨国家和地区、各种规模的 2,000 多家客户提供仓储和配送服务。

这些客户与 DHL 之间的双向通信是该公司仓库管理业务的核心，该业务根据客户需求提供专用和共享仓储选项。客户的 ERP 系统必须能够与 DHL 的系统进行交互，例如，货物出入仓前需通知仓库，或者交换重要信息和更新（如新产品线供应或交货状态）。

促进数据流，并不是能以一应万的任务。每个客户的数据都有不同格式并遵循不同标准，具体取决于客户内部 IT 基础架构、所在行业和位置等因素。

“对于 DHL 来说，满足客户的需求确实非常重要。我们拥有几乎所有行业垂直领域中千差万别的各类客户，”DHL 产品管理和开发总监 Olly Cruickshank 说。“因此，我们必须能够接受客户数据的任何格式，并确保我们使用的映射工具可以处理后端系统的转换。”

多年来，DHL 每次引入一个新客户时，都要建立定制的集成平台。这是一个耗时、费力且昂贵的过程。集成背后几乎没有什么策略，也很少能够多次利用。

该部门决定将其不同的集成平台整合到同一个系统中。为此，需要采用一致的方式，将客户数据集映射到 DHL 仓库管理系统。