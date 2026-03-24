阿治曼是阿拉伯联合酋长国中面积最小但最具灵活性的酋长国之一。2017 年，阿治曼开启了数字化转型之旅，成立了阿治曼数字部，这个新部门致力于提高城市效率，改善居民生活。这项工作的核心是阿治曼服务总线 (AJSB)，这是一个关键集成平台，通过连接地方、联邦和私营部门组织，支持每日数万笔交易的处理。

尽管该平台至关重要，但阿治曼数字部仍面临重大挑战，包括难以长时间处理大量数据——而这是审计和维护七年历史记录的关键要求。此外，处理这些数据需要大量人工操作。

随着数字服务应用范围的扩大，阿治曼数字部面临的运营和数据挑战日益增加。管理和保留审计及长期合规所需的大量交易数据变得复杂且耗费资源，许多流程仍需手动处理，且难以扩展。

对托管服务的可见性有限，进一步限制了监控性能、优化运营或衡量无纸化政府等举措影响的能力。公民因反复提交文件要求而体验不佳，而领导层缺乏集中的实时洞察来跟踪服务绩效、环境影响以及效率和可持续发展目标的进展情况。

为了满足不断增长的期望并推进其构建完全数字化社会的愿景，该部门认识到需要通过更高程度的自动化、集中化数据管理和实时洞察来加速转型，为明智决策提供支持。