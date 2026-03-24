阿治曼数字部在为公民提供更快、更可持续的数字服务的同时，如何实现了 860 万阿联酋迪拉姆的成本节约。
阿治曼是阿拉伯联合酋长国中面积最小但最具灵活性的酋长国之一。2017 年，阿治曼开启了数字化转型之旅，成立了阿治曼数字部，这个新部门致力于提高城市效率，改善居民生活。这项工作的核心是阿治曼服务总线 (AJSB)，这是一个关键集成平台，通过连接地方、联邦和私营部门组织，支持每日数万笔交易的处理。
尽管该平台至关重要，但阿治曼数字部仍面临重大挑战，包括难以长时间处理大量数据——而这是审计和维护七年历史记录的关键要求。此外，处理这些数据需要大量人工操作。
随着数字服务应用范围的扩大，阿治曼数字部面临的运营和数据挑战日益增加。管理和保留审计及长期合规所需的大量交易数据变得复杂且耗费资源，许多流程仍需手动处理，且难以扩展。
对托管服务的可见性有限，进一步限制了监控性能、优化运营或衡量无纸化政府等举措影响的能力。公民因反复提交文件要求而体验不佳，而领导层缺乏集中的实时洞察来跟踪服务绩效、环境影响以及效率和可持续发展目标的进展情况。
为了满足不断增长的期望并推进其构建完全数字化社会的愿景，该部门认识到需要通过更高程度的自动化、集中化数据管理和实时洞察来加速转型，为明智决策提供支持。
IBM 作为战略合作伙伴加入，凭借其专业知识补充阿治曼数字部的现有能力，并强化该酋长国的数字生态系统。双方携手，聚焦于简化运营复杂性、提高实时可见性，并创建可扩展的基础，以支持阿治曼构建完全数字化社会的愿景。
为此，IBM 与该部门共同实施了一个互联、实时的数字平台。Red Hat OpenShift 提供了一个可扩展、有弹性的云原生环境，用于托管应用和工作负载，支持阿治曼数字服务的增长。IBM Cloud Pak for Integration 统一了各政府实体的系统、应用和数据，取代了碎片化的业务流程。IBM Event Automation 为实时事件分发与处理提供了技术基础。该流处理基础架构高效处理高吞吐量数据，并将原始数据转化为可操作的洞察。
基于这些功能，该平台支持了中央仪表盘等内部举措，让利益相关方能全面了解服务绩效和运营指标。借助事件自动化和事件处理产生的洞察，团队可以监控效能，使运营与战略目标保持一致，并为公民提供更快速、更便捷、更个性化的服务。
但这次转型不止于技术。IBM 团队与该部门紧密合作，确保集成平台与运营及战略目标无缝契合。这种协同赋能地方政府实体推出集成化服务包，使团队能够专注于最重要的事情：服务公民，并提供无缝、卓越的数字体验。
通过与 IBM 合作建立互联、实时的数字平台，阿治曼数字部将手动、碎片化的运营转变为更加自动化、透明的服务交付模式。随着服务数据在阿治曼服务总线上的流动，政府实体能够查看、理解并据此采取行动，这彻底改变了服务的管理和交付方式。
由阿治曼数字部内部开发并得到事件处理支持的中央仪表盘，让利益相关方能够全面了解服务绩效和运营指标。借助更高的可见性，团队实现了报告自动化，减少了人工操作，并简化了流程——将任务处理时间缩短至 5 分钟以内，并能无缝处理每日超过 5 万笔的交易。
这些运营成效直接转化为更好的公民体验。集成化服务减少了部门间的重复工作，消除了对同一份文件的反复索取。
向数字化转型还带来了显著的可持续发展效益。通过减少纸张使用，该部门仅在 2025 年就节省了两百万张纸。“我们节省了 860 万阿联酋迪拉姆，保护了 514 棵树木，”系统与应用可持续发展部门主管 Hind Al Shamsi 表示。“我们不仅在改善运营，更是在构建更可持续、以公民为中心的未来。”
阿治曼数字部成立于 2017 年，旨在开发数字渠道，为阿拉伯联合酋长国中面积最小的阿治曼酋长国的公民提供智慧政府服务。它致力于随时随地向公众提供高质量、响应迅速、集成且创新的政府服务。阿治曼数字部总部位于阿治曼市。
© Copyright IBM Corporation 2026 年 2 月。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。