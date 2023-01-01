“一个多世纪以来，Deluxe 提供的创新解决方案和平台彻底颠覆了企业支付、收款和发展的方式。我们庞大的规模可为数百万家小型企业、数千家金融机构和数百个全球最大的消费品牌提供支持，同时处理约 3 万亿美元的年度支付额度。我们的成功以及我们客户的成功，全都缘于我们预测支付、营销与运营趋势的能力，包括可推动实现全新业务机遇的变革性技术。
生成式 AI 是其中的一个关键因素；它对于包括我们在内的很多行业来说都是一项颠覆性技术。但务必要认识到，消费者 AI 与企业 AI 有所不同。企业 AI 旨在解决实际的业务问题。生成式 AI 功能（如 IBM watsonx 中的功能）可帮助企业快速提高生产力并实现价值。其中的开源、专有或混合基础模型提供了分析和洞察，从而可支持企业和组织定制和扩展用例，以满足其需求。企业级会话式 AI 可增强客户体验并加快响应。我们相信，以企业为中心的 AI 专业知识和技术将推动我们的客户和企业大踏步迈向下一世纪。”
Yogaraj (Yogs) Jayaprakasam
首席技术官兼首席数字官
Deluxe Corporation
Deluxe（ibm.com 外部链接）通过技术推动的可信赖解决方案可帮助各个规模的企业和金融机构深化客户关系。Deluxe 的创新支付、数据与营销解决方案可帮助您加速增长、促进支付并增进您与中小型企业的关系。
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美国出品。2023 年 10 月。
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