“一个多世纪以来，Deluxe 提供的创新解决方案和平台彻底颠覆了企业支付、收款和发展的方式。我们庞大的规模可为数百万家小型企业、数千家金融机构和数百个全球最大的消费品牌提供支持，同时处理约 3 万亿美元的年度支付额度。我们的成功以及我们客户的成功，全都缘于我们预测支付、营销与运营趋势的能力，包括可推动实现全新业务机遇的变革性技术。

生成式 AI 是其中的一个关键因素；它对于包括我们在内的很多行业来说都是一项颠覆性技术。但务必要认识到，消费者 AI 与企业 AI 有所不同。企业 AI 旨在解决实际的业务问题。生成式 AI 功能（如 IBM watsonx 中的功能）可帮助企业快速提高生产力并实现价值。其中的开源、专有或混合基础模型提供了分析和洞察，从而可支持企业和组织定制和扩展用例，以满足其需求。企业级会话式 AI 可增强客户体验并加快响应。我们相信，以企业为中心的 AI 专业知识和技术将推动我们的客户和企业大踏步迈向下一世纪。”



Yogaraj (Yogs) Jayaprakasam

首席技术官兼首席数字官

Deluxe Corporation