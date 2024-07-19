Deltic Group 拥有 55 个场馆，是英国最大的深夜酒吧和俱乐部运营商。该公司如何回复每年成千上万的 Facebook Messenger 询问并将其转化为预订？使用 IBM® Watson® Assistant 构建的虚拟助手以向前迈进，它可以回答顾客的问题，告诉他们发生了什么，并引导他们在线购买。
Deltic 与 IBM Business Partner Filament.ai 合作，使用 IBM Watson Assistant 回答问题，并引导俱乐部会员在兴趣高峰时完成在线购买，以最大限度地提高转化率。
在夜总会的魅力背后，业主为付费顾客展开了激烈的竞争。专为吸引本地受众而量身定制的独特体验是关键。由于 18-24 岁的千禧一代拥有如此多的选择，像 Deltic Group 这样的运营商一直在寻找增加客流量和增加钱包份额的方法。Deltic Group 在英国拥有 55 个场馆，每年为 800 万顾客提供服务。
Deltic Group 的潜在顾客诞生于互联网时代，经常使用社交渠道来谈论最新动态、地点、酷炫和不酷之处。Deltic Group 的每个俱乐部都使用自己的 Facebook 页面推广各种活动，与顾客互动，并通过 Facebook Messenger 回答问题。Messenger 的典型问题包括：“今晚发生了什么？”、“门什么时候开？”以及“有着装要求吗？”这些消息中的绝大多数是在深夜收到的，俱乐部工作人员忙得无法回复，但人们正在决定晚上去哪里。快速回答这些问题，可以有效吸引顾客，而不是将机会拱手让给竞争对手。
Deltic Group 的营销团队意识到，每条消息都代表着潜在的销售，即使消息响应率稍有提高，也有可能增加俱乐部的上座率。还有一次机会将查询转换为私人展位或派对的预订，这些展位或派对非常有价值，因为如果顾客提前付款，他们更有可能参加，而且往往会在重要的夜晚消费更多。
Deltic Group 营销总监 Tim Howard 解释道：“仅在 Facebook Messenger 上，我们每年就收到约 350,000 条消息，其中我们能够切实回答的消息仅占 10%。我们希望通过回应这些查询来支持我们的俱乐部，而不是成为一个不露面的中央呼叫中心，这可能会让人望而却步。我们的目标是在社交媒体上实现大规模的个性化交互，使我们能够提高俱乐部的上座率并增加集团收入，同时保持本地风情。”
Tim Howard 已了解虚拟助手技术的发展，并意识到可以利用人工智能 (AI)，提供 Deltic Group 正在寻找的量身定制的顾客体验。
Deltic Group 团队联系了 IBM 业务合作伙伴 Filament.ai，该公司专门研究 AI 和机器学习解决方案。目标是回复所有 Messenger 查询，改善客户体验并创造机遇，将一般查询转化为在线预订。Filament.ai 同意虚拟助手是自然而然的解决方案，因此选择 IBM Watson Assistant 来提供核心智能和自然语言功能，以及从每一次完成的对话中学习的能力。
在一个为期三个月的项目中，Filament.ai 对获 Facebook 批准连接到 Messenger 的助手进行筛选、设计、测试和部署。虚拟助手托管在云端，支持 Filament.ai 随对话数量的增加而扩大资源规模。
随着顾客旅程从每个俱乐部的 Facebook 页面开始，虚拟助手始终知道询问的是 Deltic 的 55 个场地中的哪一个，从而共享针对顾客位置量身定制的相关信息。虚拟助手回答顾客的问题后，会提示有关预订、派对和展位的问题，如果顾客决定购买，则会将对话移交给电话对话或在线预订网站。
Filament.ai 共管总经理 Phil Westcott 评论道：“IBM Watson 使我们能够将情商融入虚拟助手。我们利用 IBM Watson Natural Language Understanding 来优化和持续改进 Deltic Group 的学习模型。随着虚拟助手经验的增长，我们将提高与客户进行一对一互动的能力，并为每个俱乐部开发独特的语气。”
Filament.ai 正在逐步将虚拟助手连接到每个俱乐部的 Facebook 页面。这项工作完成后，俱乐部的个性化虚拟助手将回复每一次 Messenger 对话，从而极大地改善用户体验。
从本质上讲，Deltic Group 将捕获 315,000 次新的顾客交互，其中任何一个都可能成为销售机会。即使转化率略有提高，也能显著提高 Deltic Group 的收入。例如，门口付费的顾客每晚的平均支出为 15 英镑；对于提前预订的派对和私人展位，支出可能增加到 200 英镑。与顾客交互具有商业意义，可以让当地俱乐部经理腾出时间打造激动人心的独特体验，在拥挤的深夜休闲市场中脱颖而出。通过在社交渠道上提供快速响应能力，Deltic Group 预计提前预订的销售额将增长多达 10％，还可能转化为集团收入的 5％ 增长。
随着 Messenger 虚拟助手的运行和积累经验，Deltic Group 计划接触其他社交媒体渠道，抓住时机，抓住机遇，将深夜变为收益。
Tim Howard 总结道：“Filament.ai 提供了出色的建议和技术能力，帮助我们使用 IBM Watson 通过 Messenger 虚拟助手为每个俱乐部构建本地声音。IBM Watson 为我们提供自然语言理解功能，将对话从随意询问转向购买，并在此过程中为我们更好地促进顾客参与度。”
Deltic Group（链接位于 ibm.com 之外）是英国最大的深夜酒吧和俱乐部运营商。其品牌包括 Bar & Beyond、ATIK、PRYZM、Fiction、Cameo、Kuda 和 Vinyl。该公司创建于 2011 年，2017 年的收入达到 1.02 亿英镑。Deltic Group 在英国的 55 个场所雇用约 3,000 名员工，为超过 800 万名顾客提供服务。
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