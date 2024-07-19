在夜总会的魅力背后，业主为付费顾客展开了激烈的竞争。专为吸引本地受众而量身定制的独特体验是关键。由于 18-24 岁的千禧一代拥有如此多的选择，像 Deltic Group 这样的运营商一直在寻找增加客流量和增加钱包份额的方法。Deltic Group 在英国拥有 55 个场馆，每年为 800 万顾客提供服务。

Deltic Group 的潜在顾客诞生于互联网时代，经常使用社交渠道来谈论最新动态、地点、酷炫和不酷之处。Deltic Group 的每个俱乐部都使用自己的 Facebook 页面推广各种活动，与顾客互动，并通过 Facebook Messenger 回答问题。Messenger 的典型问题包括：“今晚发生了什么？”、“门什么时候开？”以及“有着装要求吗？”这些消息中的绝大多数是在深夜收到的，俱乐部工作人员忙得无法回复，但人们正在决定晚上去哪里。快速回答这些问题，可以有效吸引顾客，而不是将机会拱手让给竞争对手。

Deltic Group 的营销团队意识到，每条消息都代表着潜在的销售，即使消息响应率稍有提高，也有可能增加俱乐部的上座率。还有一次机会将查询转换为私人展位或派对的预订，这些展位或派对非常有价值，因为如果顾客提前付款，他们更有可能参加，而且往往会在重要的夜晚消费更多。

Deltic Group 营销总监 Tim Howard 解释道：“仅在 Facebook Messenger 上，我们每年就收到约 350,000 条消息，其中我们能够切实回答的消息仅占 10%。我们希望通过回应这些查询来支持我们的俱乐部，而不是成为一个不露面的中央呼叫中心，这可能会让人望而却步。我们的目标是在社交媒体上实现大规模的个性化交互，使我们能够提高俱乐部的上座率并增加集团收入，同时保持本地风情。”