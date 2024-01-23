Della Volpe 成为全球首批使用 SAP S/4HANA 支持关键任务运输管理的公路货运公司之一。
Alexandre Prudente 继续说：“作为最早实施 SAP S/4HANA 的运输公司之一，我们知道肯定会遇到意想不到的挑战。IBM 不遗余力地帮助我们找到解决问题的有效方案，使我们在三个月内顺利部署 SAP S/4HANA 基础架构项目。”
除了新的 IBM Power Systems 硬件投资外，Della Volpe 现在还使用 IBM PowerVM 管理运行有 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）的 15 个逻辑分区。该公司利用 IBM Spectrum® Virtualize 管理 106 个不同的存储卷，并横向扩展其高可用性生产环境。
Alexandre Prudente 表示：“IBM Spectrum Virtualize 和 IBM PowerVM 为我们提供了功能强大、用途广泛的工具，可以用于创建、更新和管理大型且不断增长的应用程序基础架构。借助 IBM Power Systems 服务器和 IBM Storage，我们可以享受本地基础架构赋予的更高安全性和弹性，而无需承担额外的管理负担。”
解决方案组件
Della Volpe（ibm.com 外部链接）每月运送超过 1.7 亿吨货物，是一家领先的公路货运服务提供商，为巴西 500 多家客户提供服务。该公司总部位于圣保罗，运营着广泛的仓库网络，总容量达 2.8 亿平方米。Della Volpe 拥有 1,300 多名员工，2019 年实现收入 1.3 亿美元。
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2020 年 11 月在美国制作。
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