这些用户细分的准确性会对创收产生影响，因此，Kanchwala 和他的团队务必要使用最准确的数据，并针对这些营销活动优化数据。例如，模型的准确性较低可能会导致广告活动对客户目标受众群的索引不足，或者无法覆盖目标受众群。

由于他们使用 Apache Airflow 和 Sagemaker 等数据管道来完成这些模型的预测，因此管道需要十分可靠，且数据需要准确无误。

Kanchwala 表示：“在我们看来，很多业务决策都是依据我们的用户细分和预测结果做出的。在构建这些用户细分时，我们会尽量确保进入预测管道的数据准确无误，以便使从这些管道中得出的预测也同样准确无误。准确性方面出现任何差池都可能影响到某人的业务决策或收入。”

对于大多数数据与 ML 工程团队来说，很难做到长期跟踪模型性能，并输入主动警报以便在出现变更时收到通知。如果他的团队没有意识到数据问题，那么客户可能会依据过时或不太相关的数据做出预测。

