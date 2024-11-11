CXReview（ibm.com 外部链接）是一个可立即使用的对话分析平台，用于质量控制、合规管理和提供强大的客户洞察。CXReview 的语音 AI 专家 Jay Patel 表示：“从本质上讲，我们所做的就是帮助客户将尖端技术引入他们的客户服务中心运营，以便他们能够帮助客服代理履行职责，并提供卓越的客户体验。”该公司及其客户与从零售到政府的各行各业的组织合作，一同提供卓越的客户服务中心服务。

“鉴于客户服务中心管理的呼叫量，它们经常面临与质量和合规 (QC) 相关的挑战。我们经常发现，仅有 2% 的通话会针对质量和合规进行审查，因为手动质量控制检查所需的时间通常是通话本身的四倍”，Patel 指出。对于受监管行业的组织，未遵守质量与合规准则可能会带来极其高昂的代价。此问题不仅可能会导致法律费用和罚款，还可能损害公司在市场中的整体地位并影响客户体验。为此，CXReview 平台旨在帮助客户服务中心加强安全与风险管理以及绩效。