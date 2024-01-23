Century Textiles and Industries Ltd. (CTIL) - 水泥事业部

印度新的商品及服务税 (GST) 要求公司在全国范围内运输高价值货物时提供电子货运单。CTIL 水泥事业部使用 IBM Cloud® 集成解决方案自动向政府系统登记电子货运单，并创建一个平台用于实现企业范围集成和可追溯性。
当印度政府决定用单一的商品及服务税 (GST) 取代一系列复杂的国家和州税、关税和附加费时，这为 CTIL 水泥部门带来了挑战和机遇。
商品及服务税为各州之间运输货物的公司设定了新的要求。根据商品及服务税法规，任何超过规定公里数、跨越州境运输的货物都必须在政府系统上使用电子货运单（电子运单）进行登记。通过电子货运单，检查员可以核实每辆卡车或火车是否运载了指定的货物，以及是否缴纳了相应的税款。
用户可以通过多种方式生成电子货运单，例如使用官方门户网站或移动应用程序，或通过发送短信。然而，对于像 CTIL 水泥事业部这样每年生产和运输约 1200 万吨水泥的公司来说，这些手动方法要求员工每周创建、登记和管理数千份电子货运单。
因此，CTIL 水泥事业部的 4 个工厂和 192 个仓库的专职人员每天花费近 8 个小时下载和上传批量电子表格以进行货运单管理。货运单创建是一个基于纸质的工作流程，涉及亲笔签名，因此每个项目的处理时间大约需要五分钟。合规流程也是人工操作，这进一步增加了整个流程的时间。
在寻找简化货运单处理的方法时，CTIL 水泥事业部还看到了改善 IT 环境整体集成的机会。公司内部系统通过点对点接口链接在一起，很难与政府、供应商、经销商和运输提供商等第三方交换数据。
“我们决定着眼于更大的前景，而不是仅仅构建另一个点对点解决方案，”Amit Bahl 说道。“通过建立一个中央平台，我们不仅可以解决商品及服务税电子货运单难题，还可以让未来添加新服务变得更加容易。”
为了帮助设计和交付新的电子货运单解决方案，CTIL 水泥事业部咨询了企业应用程序集成专家 Cateina Technologies（链接位于 ibm.com 外部）。CTIL 和 Cateina 团队仔细考虑了所有要求并评估了几种可能的方法。
一种选择是使用公司现有的 SAP ERP 环境，作为流程编排和集成的中心。然而，新平台需要能够与外部服务集成，而这些外部服务可能与 SAP 不兼容，因此团队寻求一种更加灵活的方法。
最终，他们选择了 IBM Cloud Integration 解决方案，包括用于应用程序集成的 IBM App Connect（下一代 IBM® Integration Bus）和用于 API 生命周期管理的 IBM API Connect®。IBM 解决方案的主要优点是，它包含许多预构建的适配器，可以轻松地与各种外部系统对接。该团队认为，这不仅可以帮助他们解决眼前的电子货运单挑战，还可以为未来三到四年内的未来集成项目提供一个多功能平台。
项目开始时，团队使用 IBM App Connect 创建了一个平台，作为集成的中心点。接下来，该团队构建了一项服务，通过 IBM API Connect 将解决方案连接到政府的电子货运单系统。
由于该公司必须在固定截止期限内满足商品及服务税的要求，因此正确掌控项目时间表至关重要。项目团队非常谨慎地安排了里程碑和可交付成果的优先次序，以确保在项目初期就能满足所有强制性要求。
团队一经建立了基本功能，他们就会采用敏捷、迭代的方法来交付增强功能和新功能。这种方法使 CTIL 水泥事业部能够在三个月内将可行的解决方案投入生产。
通过成功交付电子货运单解决方案，CTIL 水泥部预计将获得全面的投资回报。该公司估计，通过取消基于电子表格的货运单管理，其每个工厂和仓库每天将节省 8 个小时，而创建每份货运单的周转时间将缩短 60% 以上，从 5 分钟缩短到 1 到 2 分钟。这些节省下来的行政费用有可能让公司重新部署一些员工，使他们发挥更大的作用。
该平台还让 CTIL 水泥事业部增强了信心，其所有装运货物都有正确的单据。该公司的卡车在运送货物时不会在检查点受到延误，也不会因缺少文件而被税务检查员处以罚款。
此外，该公司将电子货运单解决方案视为更大征程的第一步。通过使用新的集成平台来简化或消除过去的手动流程，该公司预计未来将进一步提高效率和业务效益。由于现在可以在不到 10 天的时间内开发出一项新服务，那么也应该可以在不需要大量 IT 投资的情况下快速提供新服务。
例如，该公司计划将 RFID 扫描仪集成到其流程中，这样就能跟踪每批水泥从工厂到卡车再到仓库以及经销商的整个过程。通过将 RFID 数据与卡车的 GPS 信号和电子货运单信息相结合，该公司将能够近乎实时地实现对其产品的全面端到端追踪。这可以帮助该公司的 5,800 家经销商准确跟踪货物的去向，从而为客户提供交货时间建议，提高客户满意度。
CTIL 水泥事业部首席信息官 Amit Bahl 总结道：“我们使用 IBM Cloud Integration 构建的平台，获得了必要洞察力，从而能够优化运营和物流，降低成本。通过规划更高效的路线和对运输模式做出更明智的决策，我们将提高效率，更快速、更可靠地为客户创造价值。”
Century Textiles & Industries Ltd. – 水泥事业部（链接位于 IBM.com 外部），在切蒂斯格尔邦的雷普尔、中央邦的迈哈尔和马哈拉施特拉邦的钱德拉普尔拥有三家具有战略意义的工厂，在西孟加拉邦的穆尔希达巴德拥有一家粉磨厂。公司产品以 Birla Gold Premium Cement 品牌行销市场，成为行业知名品牌已超过四十余年。
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Cateina Technologies 公司总部位于孟买，通过对传统系统和流程进行现代化改造，帮助客户推动业务增长。除了咨询、项目管理和支持服务外，该公司还针对供应链金融、捐赠追踪和保险文档交换等一系列用例，提供企业应用集成和区块链解决方案。
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