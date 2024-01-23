Century Textiles and Industries Ltd. (CTIL) - 水泥事业部

当印度政府决定用单一的商品及服务税 (GST) 取代一系列复杂的国家和州税、关税和附加费时，这为 CTIL 水泥部门带来了挑战和机遇。

商品及服务税为各州之间运输货物的公司设定了新的要求。根据商品及服务税法规，任何超过规定公里数、跨越州境运输的货物都必须在政府系统上使用电子货运单（电子运单）进行登记。通过电子货运单，检查员可以核实每辆卡车或火车是否运载了指定的货物，以及是否缴纳了相应的税款。

用户可以通过多种方式生成电子货运单，例如使用官方门户网站或移动应用程序，或通过发送短信。然而，对于像 CTIL 水泥事业部这样每年生产和运输约 1200 万吨水泥的公司来说，这些手动方法要求员工每周创建、登记和管理数千份电子货运单。

因此，CTIL 水泥事业部的 4 个工厂和 192 个仓库的专职人员每天花费近 8 个小时下载和上传批量电子表格以进行货运单管理。货运单创建是一个基于纸质的工作流程，涉及亲笔签名，因此每个项目的处理时间大约需要五分钟。合规流程也是人工操作，这进一步增加了整个流程的时间。

在寻找简化货运单处理的方法时，CTIL 水泥事业部还看到了改善 IT 环境整体集成的机会。公司内部系统通过点对点接口链接在一起，很难与政府、供应商、经销商和运输提供商等第三方交换数据。

“我们决定着眼于更大的前景，而不是仅仅构建另一个点对点解决方案，”Amit Bahl 说道。“通过建立一个中央平台，我们不仅可以解决商品及服务税电子货运单难题，还可以让未来添加新服务变得更加容易。”