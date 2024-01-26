众所周知，IT 服务市场非常拥挤，竞争对手争夺份额，但 Ctac 有一个绝招。借助 IBM® Power Systems™ 和 IBM Storage，Ctac 能够以极具竞争力的价格推出新的托管服务，包括下一代 SAP® S/4HANA® 解决方案，并以出色的 SLA 为后盾，赢得新业务。
为了实现增长目标，业务和云集成商 Ctac 希望拓展新市场，寻找尚未充分利用云和外包革命的领域。该团队发现，房地产和零售行业的许多公司都热衷于外包其 IT 业务，但大型供应商提供的现成解决方案不足以满足他们的需求。因此，Ctac 开始提供帮助，并在此过程中通过开发自己的知识产权来改变业务。
Ctac 的企业架构师兼云业务开发人员 Hans Gootjes 解释道：“我们决定构建一个专为在荷兰房地产市场运营的公司设计的解决方案。为了支持他们业务的各个方面，我们的解决方案将 SAP S/4HANA 作为数字核心与 SAP 客户体验解决方案（以前称为 SAP Hybris）和 SAP Cloud Platform Integration 等其他领先产品相结合。我们的房地产解决方案在我们的数据中心运行，客户可以基于软件即服务 (SaaS) 进行访问。
“同样，我们为零售行业构建了一个解决方案，同时结合一系列供应商的最佳产品。我们的零售解决方案利用 SAP S/4HANA、SAP Customer Activity Repository、SAP Extended Warehouse Management、SAP Forecasting and Replenishment 和 SAP Cloud for Customer 以及管理产品信息和其他数据的第三方解决方案。
“开发阶段完成后，我们开始寻找最佳平台来推出新的解决方案。潜在客户需要相信我们能够满足他们在性能和可靠性方面的较高期望，才会将整个 IT 运营外包给我们。当然，要达成交易，我们的产品定价要具有吸引力。”
Ctac 开始寻找一个能够以经济高效的方式提供出色性能、可扩展性和可靠性的平台。
经过详细的性价比分析后，Ctac 选择在 IBM Power Systems 和 IBM Storage 基础架构上部署其新的行业解决方案和作为私有云产品的标准 SAP S/4HANA 核心解决方案。利用 IBM 技术带来的高级虚拟化功能，Ctac 能够在更小的物理空间内运行更多客户实例，这提高了运营的成本效益，且简化了管理。
Ctac 最初是在 Tailored Data Center Integration (TDI) 部署中利用现有的 IBM Power System E870 服务器和 IBM Storwize V7000（IBM FlashSystem 7200 的前身）存储，TDI 这种模型使公司能够利用现有基础架构支持 SAP S/4HANA 实施。随着业务量的增加，Ctac 又增加了两个 IBM Power System E850 服务器和 IBM Storwize V5030（现称为 IBM FlashSystem 5000）存储设备。Ctac 的 SAP 环境总共包括超过 400 个物理 POWER 处理器内核和 38 TB 内存。
IBM Power Systems 服务器使用 IBM PowerVM® 技术进行虚拟化，并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统，而存储设备使用内置的 IBM Spectrum Virtualize™ 软件进行虚拟化。IBM 硬件非常高效，每个存储设备仅耗电 1 千瓦，每个服务器耗电 2.6 千瓦。Ctac 使用 IBM PowerVC Virtualization Center 软件在很大程度上实现了对 IBM Power Systems 服务器上虚拟机的自动化管理，帮助 IT 团队节省了日常系统管理任务的时间。
Ctac 的 SAP 解决方案架构师 Niek Verhaar 解释道：“借助 IBM Power Systems 的高级虚拟化，我们能够在多个客户端之间安全地共享每台物理服务器，而无需为每个客户配备单独的服务器。我们总共在 10 台物理服务器上运行了 96 个逻辑分区。因此，我们的物理占用空间更小，并节省了基础架构的管理时间，每月仅需在每台服务器上花费 8 小时，在每台存储设备上花费 10.5 小时。基础架构的利用率更高，运行的物理环境也更小，因而我们可以节省成本，并以此向客户提供极具竞争力的托管费用，让客户从中受益。
“在 IBM Power Systems 上推出我们的新行业解决方案是一个简单的决定。我们使用 IBM Power Systems 已有多年，根据经验，我们知道该平台极其可靠并提供出色的性能。借助 IBM Power Systems，IBM 提供了一个完整的解决方案，该解决方案充当一个堆栈，供应商对堆栈配置的性能和支持承担全部责任。IBM Storage 也非常出色，可以为客户的任务关键型 SAP 应用程序提供卓越的稳定性和强大的性能。
“更重要的是，我们得到了出色的 IBM 本地团队的支持。而且，由于我们的服务器、存储和管理程序都来自 IBM，因此如果我们有疑问，需要有关规模调整或故障排除方面的帮助，那么我们可以联系一家供应商，避免相互指责。”
得益于强大的 IBM 基础架构，Ctac 可以为比利时最大的房地产集团 AG Real Estate（ibm.com 外部链接）等客户提供世界一流的服务。自 2014 年开始合作以来，Ctac 已帮助 AG Real Estate 从一系列不同的业务应用程序迁移到 ERP 环境。
目前，AG Real Estate 运行由 SAP HANA 提供支持的 SAP ERP（包括控制、材料管理、项目系统、销售和分销以及供应商发票管理模块）、SAP S/4HANA Finance、SAP BusinessObjects™ Business Intelligence 解决方案、SAP Real Estate 和 SAP Enable Now，用于培训和流程文档。整个 SAP 环境由 Ctac 托管，并在 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上运行。
AG Real Estate 的 IT 架构师 Pierre-Emmanuel Dion 回忆道：“我们之所以选择 SAP，很大程度上是因为 SAP Real Estate 模块能够准确满足我们的业务需求。在战略层面上，我们希望内部 IT 团队专注于功能而不是基础架构，因此我们热衷于追求云式交付模式。Ctac 的提案非常符合我们的要求，我们相信 Ctac 非常合适，因为他们在比利时房地产行业展示了良好的实施记录。”
AG Real Estate 的 IT 项目经理 Toon Sneyers 补充道：“我们从 Ctac 获得的服务非常出色。2017 年，我们的 SAP 生产系统没有出现任何停机情况，这意味着 IBM 基础架构运行可靠。得益于 IBM Power Systems 服务器提供的灵活性，我们可以快速扩展或缩减计算能力，以满足我们的业务需求，而且我们只需为所需的资源付费，而无需为设置或停用服务器而烦恼。Ctac 还负责修补工作，从而使我们的内部 IT 人员能够专注于其他领域。”
通过引入 SAP，AG Real Estate 能够转变其业务流程，从而改进治理。例如，该公司建立了强大的采购订单流程来改进财务管控和供应商管理。此外，AG Real Estate 还增强了由 SAP HANA 提供支持的 SAP BusinessObjects 的报告功能，使公司能够极为快速地报告租赁和财务等领域的信息。AG Real Estate 还推出了自助式报告，帮助实现数据民主化并改进整个企业的决策制定。
下一步，AG Real Estate 正在与 Ctac 合作部署由 Ctac 构建的自定义应用程序，将来自不同应用程序的个人数据安全地存储在 SAP HANA 数据库上。这种方法有助于 Ctac 遵守欧盟于 2018 年 5 月新推出的《通用数据保护条例》(GDPR)。
未来，AG Real Estate 积极寻求通过将 SAP HANA 数据库连接到社交媒体平台来跟踪其购物中心的相关信息。
AG Real Estate IT 与组织部主管 Roger Cocquempot 表示：“Ctac 为我们的业务提供越来越多的支持，他们的专业精神始终让我们惊叹不已。Ctac 提供云集成商方法，使我们能够以简单、高效的方式将我们的 SAP 环境与其他提供商的产品结合起来。我们只要告诉 Ctac 我们需要什么，他们就会立即交付。”
借助 Ctac 的新产品，客户可以外包其整个 IT 职能并享受一流的行业解决方案。许多现存 Ctac 客户现在决定从旧版 SAP ERP 应用程序迁移到由 SAP HANA® 和 SAP S/4HANA 提供支持的 SAP Business Suite，以利用更高程度的自动化、更丰富的功能和最新的最佳实践业务流程。
凭借 IBM Power Systems 和 IBM Storage 基础架构所带来的成本效益，Ctac 能够提供极具竞争力的托管费用，让小型企业也有机会使用其行业解决方案和先进的 SAP S/4HANA 解决方案。除了打入房地产和零售市场外，Ctac 现在还能够向之前不会考虑 IT 外包的潜在客户销售产品，从而帮助 Ctac 进一步扩大市场份额。
Hans Gootjes 总结道：“我们相信，作为托管服务提供商，IBM Power Systems 服务器和 IBM Storage 将为我们提供关键的竞争优势。我们期待未来利用该平台进一步扩大我们的服务组合，同时扩大我们的客户群。”
Ctac（ibm.com 外部链接）是一家 ICT 解决方案提供商，总部位于荷兰斯海尔托亨博思，在比利时和法国均设有办事处。Ctac 提供业务咨询、云服务和软件开发服务，拥有 454 名员工，年收入达 8160 万欧元。
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