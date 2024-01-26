为了实现增长目标，业务和云集成商 Ctac 希望拓展新市场，寻找尚未充分利用云和外包革命的领域。该团队发现，房地产和零售行业的许多公司都热衷于外包其 IT 业务，但大型供应商提供的现成解决方案不足以满足他们的需求。因此，Ctac 开始提供帮助，并在此过程中通过开发自己的知识产权来改变业务。

Ctac 的企业架构师兼云业务开发人员 Hans Gootjes 解释道：“我们决定构建一个专为在荷兰房地产市场运营的公司设计的解决方案。为了支持他们业务的各个方面，我们的解决方案将 SAP S/4HANA 作为数字核心与 SAP 客户体验解决方案（以前称为 SAP Hybris）和 SAP Cloud Platform Integration 等其他领先产品相结合。我们的房地产解决方案在我们的数据中心运行，客户可以基于软件即服务 (SaaS) 进行访问。

“同样，我们为零售行业构建了一个解决方案，同时结合一系列供应商的最佳产品。我们的零售解决方案利用 SAP S/4HANA、SAP Customer Activity Repository、SAP Extended Warehouse Management、SAP Forecasting and Replenishment 和 SAP Cloud for Customer 以及管理产品信息和其他数据的第三方解决方案。

“开发阶段完成后，我们开始寻找最佳平台来推出新的解决方案。潜在客户需要相信我们能够满足他们在性能和可靠性方面的较高期望，才会将整个 IT 运营外包给我们。当然，要达成交易，我们的产品定价要具有吸引力。”

Ctac 开始寻找一个能够以经济高效的方式提供出色性能、可扩展性和可靠性的平台。