国际贸易对中小企业特别有利，使他们能够开辟新的收入来源并使客户群多样化。然而，对于没有专门法律部门的企业来说，满足海关文件的严格要求可能是一项艰巨的挑战。

CSM BVBA 总部位于比利时，可以为各行各业的中小企业提供基于云的海关解决方案。该平台可推动和处理海关相关文件，帮助客户满足欧洲境内外跨境贸易的法律要求。

提交海关文件的截止日期通常非常紧迫：空运到达欧盟的货物必须至少提前两小时申报，海运货物必须提前 4 至 24 小时申报。为了帮助客户满足这些要求，CSM BVBA 必须确保其解决方案全天候 (24/7) 可用。

由于英国海关法规即将发生变化，CSM BVBA 看到了针对向英国出口的公司推出一项新服务的机会。该公司相信，这项新服务将推动其客户群大幅增长。添加新客户端也会增加对其服务器平台的需求，这可能会降低其能力，使其无法实现面向客户的服务在响应性和可用性方面的服务水平目标。

CSM BVBA 总经理 Bart Decorte 解释道：“我们的客户每年通过我们的平台生成数十万份报关单，因此，我们的服务始终在线至关重要。多年来，我们一直依靠 IBM Power Systems 解决方案提供的高度安全、高度可用的平台来支持我们的客户服务，这个平台从未让我们失望过。”

“为了创造业务增长的空间，我们决定在通过 IBM 取得成功的基础上升级到性能和可用性更高的新服务器平台，以支持我们持续增长。”