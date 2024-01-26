CSM BVBA 的海关解决方案使中小型企业可以轻松进行国际贸易。为了应对预期的业务量激增，CSM BVBA 升级到了高性能、高可用性的 IBM Power Systems 平台，使其能够全天候 (24/7) 向更多客户提供增值服务。
国际贸易对中小企业特别有利，使他们能够开辟新的收入来源并使客户群多样化。然而，对于没有专门法律部门的企业来说，满足海关文件的严格要求可能是一项艰巨的挑战。
CSM BVBA 总部位于比利时，可以为各行各业的中小企业提供基于云的海关解决方案。该平台可推动和处理海关相关文件，帮助客户满足欧洲境内外跨境贸易的法律要求。
提交海关文件的截止日期通常非常紧迫：空运到达欧盟的货物必须至少提前两小时申报，海运货物必须提前 4 至 24 小时申报。为了帮助客户满足这些要求，CSM BVBA 必须确保其解决方案全天候 (24/7) 可用。
由于英国海关法规即将发生变化，CSM BVBA 看到了针对向英国出口的公司推出一项新服务的机会。该公司相信，这项新服务将推动其客户群大幅增长。添加新客户端也会增加对其服务器平台的需求，这可能会降低其能力，使其无法实现面向客户的服务在响应性和可用性方面的服务水平目标。
CSM BVBA 总经理 Bart Decorte 解释道：“我们的客户每年通过我们的平台生成数十万份报关单，因此，我们的服务始终在线至关重要。多年来，我们一直依靠 IBM Power Systems 解决方案提供的高度安全、高度可用的平台来支持我们的客户服务，这个平台从未让我们失望过。”
“为了创造业务增长的空间，我们决定在通过 IBM 取得成功的基础上升级到性能和可用性更高的新服务器平台，以支持我们持续增长。”
为了准备好迎接涌入的新客户，CSM BVBA 升级到了 IBM Power Systems S814 服务器和 IBM Power Systems 8202-E4B 服务器（运行的是 IBM i 操作系统）。
Bart Decorte 评论说："自 2009 年创立 Customs IT 以来，我们一直与 IBM Power Systems 合作，该平台始终如一的高可靠性及其卓越的性能给我们留下了深刻的印象。继续使用 IBM Power Systems 平台对我们来说是显而易见的选择：我们知道我们可以依靠 IBM 来提供高质量的解决方案，而且我们的团队已经接受过平台管理方面的培训。”
他继续说：“IBM i 因其灵活性和稳定性而深受客户和员工的欢迎。根据我们的经验，与 IBM i 相关的问题非常罕见，而且由于管理平台所需的精力很少，我们可以将更多的时间投入到支持客户进行复杂的国际贸易业务中。这些增值服务帮助我们建立了忠实的客户群，而 IBM 解决方案在其中发挥了重要作用。”
为了帮助减少迁移到新服务器平台所需的时间和业务风险，CSM BVBA 聘请 IBM 合作伙伴 CD Invest 提供专家指导和支持。
“CD Invest 自 2009 年以来一直为我们提供支持，当时他们帮助我们创建了客户平台，并且始终如一地为我们提供高质量的服务，”Bart Decorte 回忆道。“CD Invest 在 IBM Power Systems 升级方面的工作也非常出色，该团队帮助我们做好了万全的准备，确保能成功实施。”
通过继续在配有 IBM i 的 IBM Power Systems 上运行其业务，CSM BVBA 处于可实现持续增长的有利地位。如今，该公司每年为客户处理约 250,000 份与海关相关的文件，增幅达 50%。
“自从将服务转移到新 IBM 平台以来，我们的客户群成功增长了约 50%，而且 IBM Power Systems 解决方案正在帮助我们满足不断增长的服务需求，同时不会降低我们面向最终用户的服务水平。”Bart Decorte 继续说道，“实际上，新部署让我们将服务可用性提高了 100％。这有助于我们确保我们的海关平台全天候 (24/7) 在线，并降低意外停机造成的声誉风险。”
Bart Decorte 总结说：“借助 IBM Power Systems 上的 IBM i，我们拥有了一个高性能服务器平台，可以帮助我们为未来的业务增长机会做好准备。我们的目标是让客户尽可能简单地满足国际贸易的要求，而 IBM 解决方案为我们在未来几年扩大客户群提供了空间。
CSM BVBA（ibm.com 外部链接）总部位于比利时奥斯特坎普，是一家软件和 IT 服务提供商，在为中小型企业提供海关解决方案方面拥有超过 28 年的经验。
CD Invest 提供 ICT 和商业咨询服务，帮助最大限度地发挥客户的商业潜力。如需更多信息，请访问 cdinvest.be（ibm.com 外部链接）。
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2019 年 4 月在美国制作。
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