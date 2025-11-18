CrushBank 使帮助台支持对客户而言更易获取、更可操作
您如何定义 IT 英雄？在 IT 领域，那些默默无闻的英雄是经过多个部门或应用程序培训的帮助台技术员。他们能够快速找到答案，帮助解决用户的问题。但是，组织如何找到这些技术精英呢？他们通常会求助于托管服务提供商 (MSP) 的专业知识，以增强其帮助台的能力。
托管服务提供商 (MSP) 及其高效团队能够增强组织的帮助台服务。然而，由于 IT 环境的日益复杂和客户期望的提高，他们经常面临重大挑战。过去二十年来，MSP 帮助企业在管理其 IT 基础设施的同时专注于核心竞争力，帮助台技术人员经常同时为多个客户的各种应用程序进行故障排除。尽管他们付出了努力，仍有约 50% 的客户在工单关闭时认为他们的问题未得到充分解决。
CrushBank 是一家屡获殊荣的 AI 应用程序设计公司和 IT 服务提供商，位于纽约 METRO 区域。该公司曾为从小型律师事务所到大型医疗机构等各种企业提供支持，因此对这些挑战有着切身体会。帮助台工程师需要精通多种 IT 应用程序和客户配置，但他们在满足客户对即时解决方案的需求方面面临困难。
CrushBank 的首席营收官兼总经理 Brian Mullaney 指出了现有服务台模式的效率低下问题。“在许多组织中，工程师大约需要花费 50% 的时间在数据的海洋中搜索信息，而其中大部分数据都是非结构化的，且不易检索。这不仅降低了生产效率，还推高了成本，导致资源更多地被用于数据检索而非解决问题。”
这些挑战直接影响客户体验和满意度，可能导致业务损失。由于数据过载，企业及其帮助台不堪重负，在决策延迟和运营减速的困境中艰难应对。
CrushBank 寻求一种使用先进的 AI 技术来有效筛选结构化和非结构化数据的解决方案。他们与 IBM 合作，并部署了 IBM® watsonx.ai®，一个企业级 AI 工作室，旨在彻底改变 MSP 和公司与其数据的交互及使用方式，从而提升效率、降低成本并提高客户满意度。
CrushBank 通过与 IBM 合作，作为其早期 IBM® Watson 生态系统合作伙伴之一，开启了变革之旅。CrushBank 首席技术官兼联合创始人 David Tan 表示：“一旦我们了解了 IBM 企业级 AI 工作室 IBM watsonx.ai 的能力，我们就知道它非常适合我们正在构建的解决方案。”Tan 补充道：“我们需要一个非常强大的平台，能够帮助我们整合所有这些信息，进行汇总，并呈现给最终用户。”鉴于这项技术的潜力，CrushBank 决心进行创新，将 IBM watsonx 组合中的最新 AI 解决方案整合到其 CrushBank Neuro 产品中，并引入先进的大语言模型 (LLM) 功能。通过这一增强功能，CrushBank 的产品能够提供简明的答案，关联多个文档中的信息，并加快帮助台团队的问题解决速度。
CrushBank Neuro 能够帮助企业快速访问所需的信息，并根据每个部门的要求量身定制。该解决方案利用 AI的功能，简化了从各种企业数据系统、客户文档和部门记录中检索信息的过程。无论组织是在寻找客户公司的主要联系人、即将到期的销售合同数量还是最新休假政策，CrushBank Neuro 都能使用内部数据源提供必要的答案。员工还可以通过 Microsoft Teams 和 Slack 访问 Neuro。
CrushBank Neuro 的引入简化了帮助台的工作流程。在工单被选中后，应用会从可用资源中返回最相关的信息，并以用户友好的格式进行整理，便于快速查阅。此外，CrushBank Neuro 简化了从不同企业数据系统、文档和记录中检索信息的过程。CrushBank 的 AI 驱动产品组合使员工能够更高效地工作，提升其工作效果和整体绩效。通过利用 IBM 先进技术的力量，CrushBank 持续革新 MSP 及其客户与数据互动和利用的方式，推动 IT 支持向更加敏捷、响应迅速和智能化的方向发展。
CrushBank 与 IBM 的战略合作，尤其是将 watsonx.ai 集成到 CrushBank Neuro 中，为其客户带来了显著的收益。这一合作的一个关键优势是平均帮助台工单解决时间显著缩短。CrushBank 首席技术官 David Tan 表示：“我们看到客户每天关闭的工单数量大约增加了 40%。这显然意味着他们可以发展业务，吸引更多客户，并在不增加员工的情况下实现扩张。”
CrushBank 的解决方案不仅仅提高了效率。他们将内部和外部帮助台团队视为客户体验的关键组成部分，促进了远程支持中常常缺失的更深入的专业知识。这种方法还提高了客户满意度评分，并改善了整体客户体验，主要得益于更高的一线问题解决率和快速的电话响应。
此外，CrushBank 的应用程序有助于减轻高员工流动率带来的财务和运营影响。通过将顶尖工程师的集体知识纳入数据中，CrushBank 捕捉到了专业经验的模式，确保机构知识得以保留并惠及整个团队。Mullaney 澄清道，使用 CrushBank 应用程序的目标并非减少员工数量。“我们使用'员工和机器的伙伴关系'一词，”他说，我们不是要取代员工。我们希望让员工在工作中变得更优秀、更高效、更迅速。同时，我们也致力于让帮助台的工作体验对员工和他们所支持的客户都更加良好。”
使用 CrushBank 后，新员工的培训和入职流程也变得更加精简。新员工无需掌握各种系统和资源的广泛知识，即可通过直观的搜索快速找到解决方案，从而提高工作效率。Mullaney 表示：“新员工在六周内入职后就能有效解决客户问题，因为他们不需要掌握所有知识。他们只需一句话搜索就可以找到所有内容。”
总的来说，CrushBank 与 IBM 的合作以及在 CrushBank Neuro 中实施 watsonx.ai，创造了强大的协同效应，使 MSP 和帮助台专业人员能够优化团队、提升客户体验并保持机构知识，同时促进人类与 AI 之间的协作文化。
成立于 2017 年，位于纽约 Syosset，由两位各拥有超过 25 年经验的资深 MSP 创始人创办，CrushBank 开发了首款 AI 驱动的 IT 帮助台应用程序。基于认知计算原理，CrushBank 解决方案能够像工程师和支持团队一样分析、学习并提供决策参考。CrushBank 简化了帮助台的操作流程，减少了升级至二级及以上的工单数量。帮助台工程师发现工作效率有所提高，首次通话解决率提高，用户的满意度也随之提升。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM Watson、IBM watsonx 和 watsonx.ai 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。