您如何定义 IT 英雄？在 IT 领域，那些默默无闻的英雄是经过多个部门或应用程序培训的帮助台技术员。他们能够快速找到答案，帮助解决用户的问题。但是，组织如何找到这些技术精英呢？他们通常会求助于托管服务提供商 (MSP) 的专业知识，以增强其帮助台的能力。

托管服务提供商 (MSP) 及其高效团队能够增强组织的帮助台服务。然而，由于 IT 环境的日益复杂和客户期望的提高，他们经常面临重大挑战。过去二十年来，MSP 帮助企业在管理其 IT 基础设施的同时专注于核心竞争力，帮助台技术人员经常同时为多个客户的各种应用程序进行故障排除。尽管他们付出了努力，仍有约 50% 的客户在工单关闭时认为他们的问题未得到充分解决。

CrushBank 是一家屡获殊荣的 AI 应用程序设计公司和 IT 服务提供商，位于纽约 METRO 区域。该公司曾为从小型律师事务所到大型医疗机构等各种企业提供支持，因此对这些挑战有着切身体会。帮助台工程师需要精通多种 IT 应用程序和客户配置，但他们在满足客户对即时解决方案的需求方面面临困难。

CrushBank 的首席营收官兼总经理 Brian Mullaney 指出了现有服务台模式的效率低下问题。“在许多组织中，工程师大约需要花费 50% 的时间在数据的海洋中搜索信息，而其中大部分数据都是非结构化的，且不易检索。这不仅降低了生产效率，还推高了成本，导致资源更多地被用于数据检索而非解决问题。”

这些挑战直接影响客户体验和满意度，可能导致业务损失。由于数据过载，企业及其帮助台不堪重负，在决策延迟和运营减速的困境中艰难应对。

CrushBank 寻求一种使用先进的 AI 技术来有效筛选结构化和非结构化数据的解决方案。他们与 IBM 合作，并部署了 IBM® watsonx.ai®，一个企业级 AI 工作室，旨在彻底改变 MSP 和公司与其数据的交互及使用方式，从而提升效率、降低成本并提高客户满意度。