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watsonx 圆圈汇聚到一起的插图
客户感言
CrushBank 对 watsonx.ai 的评价

“我们特别感兴趣是，利用 watsonx 中的汇总功能来大幅改善服务交付。迅速可靠地为 IT 代理程序提供全面准确的信息源，而无需手动查看多个文档。通过将 watsonx.ai 功能与数据信息源进行整合，我们便可关联和汇总来自各种文档的信息，从而提供简明的自然语言解答。”

David Tan
首席技术官
CrushBank Technology, Inc.
CrushBank 徽标
关于 CrushBank

CrushBank（ibm.com 外部链接）是行业领先的 AI 知识管理平台。由于该公司的 AI 引擎转变了 IT 支持，从而加快了解决问题的速度、减少了上报次数并实现了无可匹敌的分析。CrushBank 可发掘出之前搜索不到的内容以提供宝贵的支持信息，并帮助对客户互动进行分类以改进决策。

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法律信息

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美国出品。2023 年 8 月。

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