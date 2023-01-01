“我们特别感兴趣是，利用 watsonx 中的汇总功能来大幅改善服务交付。迅速可靠地为 IT 代理程序提供全面准确的信息源，而无需手动查看多个文档。通过将 watsonx.ai 功能与数据信息源进行整合，我们便可关联和汇总来自各种文档的信息，从而提供简明的自然语言解答。”
David Tan
首席技术官
CrushBank Technology, Inc.
CrushBank（ibm.com 外部链接）是行业领先的 AI 知识管理平台。由于该公司的 AI 引擎转变了 IT 支持，从而加快了解决问题的速度、减少了上报次数并实现了无可匹敌的分析。CrushBank 可发掘出之前搜索不到的内容以提供宝贵的支持信息，并帮助对客户互动进行分类以改进决策。
© Copyright IBM Corporation 2023. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品。2023 年 8 月。
IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见 ibm.com/trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。